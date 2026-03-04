Nữ giám đốc Công ty Healthy HKV bị khởi tố thêm tội trốn thuế

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về hành vi “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV (Công ty HKV) trong giai đoạn 2024-2025.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khởi tố bà Nguyễn Thị Thanh Hiên, Giám đốc Công ty HKV về tội “Trốn thuế”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai công bố quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Hiên. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Quá trình mở rộng điều tra vụ án buôn bán hàng cấm, cơ quan công an phát hiện bà Hiên với vai trò giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty HKV còn có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động tài chính, kế toán của doanh nghiệp.

Cụ thể, Công ty HKV bị cho là đã không lập hóa đơn khi bán hàng và không kê khai thuế đối với số tiền hơn 4,85 tỷ đồng thu được từ việc kinh doanh sản phẩm trong hai năm 2024 và 2025.

Theo kết quả xác minh ban đầu, việc không xuất hóa đơn và không kê khai doanh thu nêu trên dẫn đến số thuế giá trị gia tăng bị thất thu hơn 349 triệu đồng.

Năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai) khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty Healthy HKV và các đơn vị liên quan.

Khi đó, cơ quan điều tra khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Hiên và Bùi Văn Khánh (34 tuổi, quê Phú Thọ) về tội buôn bán hàng cấm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định tháng 4 và 5/2025, hai người đặt Công ty cổ phần dược phẩm Abi Pharma (Hà Nội) sản xuất 2.000 hộp viên hoàn mềm “Quân vương nhất sinh đan” là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dù sản phẩm chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố.

Từ 22/4 đến 25/5/2025, Công ty Healthy HKV bán 678 đơn hàng, tương đương 831 hộp sản phẩm, thu hơn 264 triệu đồng. Khám xét tại Abi Pharma, lực lượng chức năng thu giữ gần 20 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng nhiều máy móc, thiết bị sản xuất trị giá nhiều tỷ đồng.

Tháng 9/2025, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung bị can Vũ Thị Thu Huyền (33 tuổi), Tổng Giám đốc Abi Pharma, về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm". Kết quả điều tra cho thấy doanh nghiệp này sản xuất sản phẩm không đủ thành phần như công bố để cung cấp cho Healthy HKV.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của Nguyễn Thị Thanh Hiên và những người liên quan.