Ở tuổi 50 với hơn 30 năm gắn bó cùng dòng nhạc quê hương, "nữ hoàng nhạc đỏ" - NSƯT Anh Thơ vẫn giữ nguyên nguồn năng lượng rực rỡ. Vừa tất bật chạy show từ Bắc chí Nam, làm giảng viên thanh nhạc, vừa gồng gánh vai trò mẹ đơn thân của 4 người con, nữ ca sĩ khiến nhiều người nể phục bởi tinh thần lạc quan và tình yêu nghề cháy bỏng.

"Có những ngày chạy show hai tỉnh là chuyện bình thường"

- Thấy chị lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và lịch diễn dày đặc?

Trộm vía là khán giả vẫn thương nên tôi vẫn đi diễn đều, có những ngày chạy show hai tỉnh là chuyện bình thường. Chẳng hạn như sáng và trưa tôi hát 5 bài ở Vinh, sau đó lập tức di chuyển thẳng ra Nam Định để tối hát tiếp 9 bài nữa.

Đi đường xa, ê-kíp nhiều người mệt lả, ngắc ngư cả tuần nhưng riêng tôi lên sân khấu là như được tiếp thêm lửa. Khán giả ở các tỉnh ít có dịp nghe trực tiếp nên họ quý lắm, nghe 9 - 10 bài rồi vẫn vỗ tay hô "hát nữa", làm tôi thấy hát mười mấy bài cũng chưa thấm vào đâu.

Ngay như sáng nay trước khi tới buổi gặp gỡ này, tôi còn tranh thủ 8 giờ kém ra phường Yên Hòa nơi mình sinh sống để hát tặng mọi người. Bà con cứ ngại không dám mời vì sợ không có kinh phí nhưng tôi bảo mình là người của phường thì phải đóng góp chứ. Hát xong hai bài Một đất nước tình yêu và Quê hương, thấy các cụ rưng rưng xúc động là tôi vui cả ngày.

- Hơn 30 năm đứng trên sân khấu, chị nhìn nhận thế nào về sức sống của dòng nhạc truyền thống và sứ mệnh của mình hiện nay?

Nhiều người hỏi tôi có thấy khán giả nguội lạnh với nhạc xưa không, tôi khẳng định là chưa bao giờ nguội luôn. Có những đêm diễn ở Bắc Ninh, Hải Phòng hay Thanh Hóa, bà con ngồi bệt dưới cỏ nghe đến tận 12 rưỡi đêm, từ người già đến các bạn nhỏ tí tẹo.

Ở vị trí của mình bây giờ, hát không chỉ là trách nhiệm mà là sứ mệnh. Mình được Tổ nghề cho giọng hát, có nhà, có xe rồi thì phải truyền lửa lại cho thế hệ sau. Với học sinh của mình, tôi luôn nhắc các con phải nghe, phải thuộc những bài ca đi cùng năm tháng để hiểu được dấu ấn lịch sử hào hùng của cha ông.

Bản thân tôi dù đã có những bài "tủ" như Khúc hát sông quê hay Xa khơi đủ để sống khỏe nhưng tôi vẫn liên tục đi thu bài mới và chọn những ca khúc khó để tự thử thách xem giọng hát của mình đã bị "lụi" đi chưa. Khi nào không còn hát được nữa, tôi sẽ tự khắc dừng lại.

"Cũng có những khoảnh khắc tôi chới với, ngồi khóc một mình"

- Bận rộn với việc đi diễn và giảng dạy từ hệ trung cấp đến thạc sĩ, chị sắp xếp thời gian thế nào cho 4 người con, đặc biệt là khi các con cũng đang đồng hành cùng mẹ trong công việc?

Đúng là tôi làm mẹ đơn thân nuôi 4 con, trong đó có hai bạn lớn sinh năm 2003 (một con ruột, một con nuôi). Đợt này tôi mở công ty và tổ chức live concert, để hai con phụ giúp mẹ lo giấy tờ, thủ tục cho các con tập làm quen dần. Tôi không ép các con phải nối nghiệp mình.

Bạn lớn học quản trị không theo nghề mẹ. Bạn thứ hai hát tiếng Anh rất hay, giọng dễ chịu nhưng lại thiếu tự tin vì áp lực trước cái bóng của mẹ. Tôi bảo thẳng "nếu con thực sự hát hay, mẹ mới đồng ý cho thi Học viện còn hát nhàng nhàng thì thôi".

Dù công việc ngập đầu nhưng về đến nhà, tôi chưa bao giờ lơi là việc dạy dỗ con cái. Hết giờ diễn về nhà, tôi vẫn sẵn sàng xắn tay lau dọn nhà cửa bình thường. Tôi thuộc tuýp người thừa năng lượng, cứ phải làm việc hùng hục mới thấy tinh thần trẻ trung.

- Mạnh mẽ và "tham công tiếc việc" như vậy có bao giờ chị thấy yếu lòng hay cô đơn không? Chuyện tình cảm hiện tại của chị thế nào?

Nghệ sĩ mà, nhiều khi ngồi cạnh chồng vẫn thấy cô đơn chứ nói gì đến làm mẹ đơn thân. Cũng có những khoảnh khắc tôi chới với, ngồi khóc một mình nhưng tôi không bao giờ mang nỗi buồn đó lên mạng xã hội.

Kể cả chuyện chia tay người yêu, tôi chỉ buồn một hai ngày rồi lại lao vào làm việc. Hiện tại tôi vẫn đang yêu. Nghệ sĩ thì phải yêu mới sống được chứ! (cười).

- Đang trong một mối quan hệ tình cảm, chị có nghĩ đến chuyện sẽ tái hôn không?

Không, cưới xin gì nữa! Tôi có tới 4 đứa con rồi, giờ chỉ yêu thôi chứ không cưới. Cuộc sống này không ai cho ai tất cả bao giờ. Ông trời đã cho tôi sức khỏe, sự nghiệp, những đứa con ngoan thì làm sao đòi hỏi thêm một người chồng hoàn hảo toàn diện bên cạnh nữa. Tôi hài lòng với những gì mình đang có, giữ tâm hồn mộng mơ để hát cho hay, thế là đủ.