Mới đây, ca sĩ Quách Thành Danh thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh que thử thai 2 vạch cùng kết quả siêu âm của bà xã lên trang cá nhân.

Đính kèm những hình ảnh này, Quách Thành Danh hào hứng viết: "Rồi tới luôn... Đến là đón em nhé!". Như vậy, đây sẽ là đứa con thứ 6 của Quách Thành Danh và vợ.

Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, bạn bè và đồng nghiệp của Quách Thành Danh. Dưới bài đăng, nhiều người gửi lời chúc mừng gia đình nam ca sĩ. Đàm Vĩnh Hưng bình luận: "Ông bố nhìu "quà" của thượng đế nhất giới showbiz. Chúc mừng em tui".

Một số khán giả cũng bày tỏ: "Ngưỡng mộ anh quá"; "Chúc mừng em trai nha"; "Chúc mừng gia đình anh chuẩn bị đón thành viên mới ạ"...

Quách Thành Danh chia sẻ niềm vui.

Quách Thành Danh (tên thật Văn Thanh Tùng, sinh năm 1977 tại TP.HCM) là ca sĩ được khán giả yêu mến qua dòng nhạc trẻ và nhạc trữ tình. Anh từng được ưu ái gọi là "ông hoàng nhạc miền Tây".

Tên tuổi nam ca sĩ được đông đảo khán giả biết đến từ năm 2004 với ca khúc "Tôi là tôi". Sau thành công này, anh tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều bài hát như "Cà phê đắng", "Em là em", "Thế giới to thật to" cùng các liên khúc nhạc trữ tình.

Về đời tư, Quách Thành Danh có cuộc sống gia đình bên bà xã Bảo Ngọc, kém anh 8 tuổi. Cặp đôi hiện có 5 người con và chuẩn bị chào đón em bé thứ 6.

Trước đó, gia đình nam ca sĩ từng có 4 năm sinh sống tại Mỹ. Trong thời gian này, con trai út của anh mắc bệnh tim bẩm sinh, phải trải qua quá trình điều trị. Năm 2023, vợ chồng Quách Thành Danh đưa các con trở về Việt Nam sinh sống.