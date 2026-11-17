Nhắc đến Chiếc Nón Kỳ Diệu, nhiều khán giả thuộc thế hệ 8X, 9X có lẽ sẽ nhớ ngay đến hình ảnh MC Long Vũ với lối dẫn hài hước, duyên dáng. Tuy nhiên, trước khi trở thành gương mặt gắn bó với gameshow này trong suốt 5 năm, người đầu tiên đứng ở vị trí dẫn dắt chương trình là một cái tên quen thuộc khác của truyền hình Việt Nam - nhà báo Lại Văn Sâm.

Năm 2001, Chiếc Nón Kỳ Diệu chính thức lên sóng VTV3, nhanh chóng trở thành một trong những chương trình giải trí được khán giả yêu thích. Đây là gameshow được mua bản quyền từ chương trình Wheel of Fortune của Mỹ, với luật chơi xoay quanh việc quay vòng quay để nhận điểm và đoán các ô chữ ẩn. Ngay từ những số phát sóng đầu tiên, nhà báo Lại Văn Sâm đã đảm nhận vai trò MC, trở thành người đầu tiên dẫn dắt sân chơi này trên truyền hình Việt Nam.

Người đầu tiên dẫn dắt Chiếc Nón Kỳ Diệu là nhà báo Lại Văn Sâm

Dù chỉ gắn bó trong vài tháng ngắn ngủi, MC Lại Văn Sâm đã góp phần đưa Chiếc Nón Kỳ Diệu đến gần hơn với khán giả. Sau đó, vị trí dẫn chương trình được chuyển giao cho nhà báo Trịnh Long Vũ. Bằng phong cách dẫn chuyện dí dỏm, chất giọng đặc trưng và khả năng tương tác tự nhiên với người chơi, Long Vũ dần tạo nên dấu ấn riêng. Anh gắn bó với gameshow từ giữa năm 2001 đến năm 2006, trở thành gương mặt được nhắc đến nhiều nhất khi khán giả nhớ về chương trình.

Sau đó, Chiếc Nón Kỳ Diệu tiếp tục được dẫn dắt bởi nhiều MC như Tuấn Tú, Danh Tùng và Đức Bảo. Chương trình khép lại hành trình phát sóng vào tháng 12/2016, sau 15 năm với tổng cộng 811 số.

Gương mặt đầu tiên dẫn dắt chương trình - nhà báo, MC Lại Văn Sâm là gương mặt kỳ cựu của Đài Truyền hình Việt Nam. Nam MC sinh năm 1957 tại Phú Thọ, từng có 12 năm học tập và nghiên cứu tại Nga với chuyên ngành liên quan đến ngôn ngữ Hindi. Trước khi trở thành một người dẫn chương trình nổi tiếng, ông không được đào tạo bài bản về báo chí hay truyền hình.

Nhà báo Lại Văn Sâm là người dẫn chương trình huyền thoại của Ai Là Triệu Phú

Sau khi trở về nước, con đường đến với VTV của MC Lại Văn Sâm cũng khá tình cờ. Cuối năm 1987, ông bắt đầu cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam ở vị trí biên dịch viên, phụ trách chuyển ngữ các bản tin thể thao từ tiếng Nga sang tiếng Việt. Sau đó, ông tiếp tục được giao biên tập và bình luận các chương trình thể thao của Nga và thế giới.

Tuy nhiên, công việc tại đài thời điểm đó chưa thực sự ổn định. Có giai đoạn, Lại Văn Sâm trở về phụ mẹ vợ bán hàng mỹ nghệ tại chợ Đồng Xuân, Hà Nội. Chính trong khoảng thời gian này, ông có cơ duyên gặp lại người bạn cũ và được giới thiệu trở lại làm việc tại VTV. Năm 1988, ông quay lại với truyền hình, từng bước gắn bó với lĩnh vực mà sau này trở thành sự nghiệp của mình.

Trong quá trình công tác, MC Lại Văn Sâm từng đảm nhận vị trí Trưởng ban Sản xuất các chương trình Giải trí của VTV3

Không chỉ gắn với Chiếc Nón Kỳ Diệu, nhà báo Lại Văn Sâm còn là người dẫn chương trình quen thuộc của nhiều gameshow từng được đông đảo khán giả yêu thích như SV 96, SV 2000, Đấu Trí, Đấu Trường 100, Hãy Chọn Giá Đúng, Chúng Tôi Là Chiến Sĩ và đặc biệt là Ai Là Triệu Phú.

Trong quá trình công tác, MC Lại Văn Sâm từng đảm nhận vị trí Trưởng ban Sản xuất các chương trình Giải trí của VTV3. Năm 2008, ông được trao giải Người dẫn chương trình gameshow được yêu thích nhất của Đài Truyền hình Việt Nam. Đến tháng 6/2017, nhà báo Lại Văn Sâm chính thức nghỉ hưu sau 30 năm gắn bó với VTV.

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