Nữ nghị sĩ Mỹ cân nhắc tranh cử tổng thống là ai?

23-11-2025 - 19:48 PM | Tài chính quốc tế

Nữ dân biểu Cộng hòa cánh hữu đến từ Georgia, Marjorie Taylor Greene, mới đây nói rằng, bà đang cân nhắc việc tranh cử tổng thống vào năm 2028.

Nữ nghị sĩ Mỹ cân nhắc tranh cử tổng thống là ai?- Ảnh 1.

Nữ dân biểu Cộng hòa cánh hữu đến từ Georgia, Marjorie Taylor Greene.

Marjorie Taylor Greene, một đảng viên Cộng hòa cánh hữu đến từ Georgia, đã nói riêng với các đồng minh của mình rằng, bà đang cân nhắc việc tranh cử tổng thống vào năm 2028, tờ Time ngày 22/11 trích dẫn lời hai người đã nói chuyện với bà, đưa tin.

Thông tin trên xuất hiện chỉ vài ngày sau khi nghị sĩ Greene cho biết, bà sẽ từ chức vào tháng 1/2026, tuyên bố đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi bà là "kẻ phản bội" vì đã bất tuân lệnh ông, và giúp buộc Bộ Tư pháp công bố các hồ sơ liên quan đến nhà tài chính và tội phạm tình dục tai tiếng Jeffrey Epstein.

Theo tờ báo này, bà Greene đã từ chối trả lời nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ Time. Người phát ngôn của nữ nghị sĩ cũng không trả lời yêu cầu.

Bà Greene, người đã xây dựng tên tuổi như một trong những người bảo vệ Tổng thống Trump quyết liệt nhất, đã bất ngờ trở thành một nhà phê bình tổng thống trong những tháng gần đây.

Ngoài việc buộc Bộ Tư pháp công bố hồ sơ Epstein, bà còn thách thức lời khẳng định của ông Trump rằng, giá cả đang giảm và chỉ trích cách ông xử lý quan hệ Mỹ-Israel.

Sau khi Tổng thống Trump cáo buộc nghị sĩ đi theo hướng "cực tả", bà cho biết bà muốn "chấm dứt đấu đá trong chính trị".

"Điều gây tổn thương nhất mà Tổng thống Trump nói, điều hoàn toàn không đúng sự thật, là ông ấy gọi tôi là kẻ phản bội", bà Greene nói, đồng thời cảnh báo rằng, kiểu ngôn ngữ này có thể "khiến mọi người trở nên cực đoan" và gây nguy hiểm đến tính mạng của bà.

Nữ dân biểu Cộng hòa cánh hữu cho biết, bà sẽ tiếp tục đấu tranh để công bố tất cả các hồ sơ chưa được biên tập còn lại liên quan đến Epstein.

Tổng thống Trump đã kêu gọi đảng Cộng hòa không tiếp tay cho đảng Dân chủ lan truyền cái mà ông gọi là "trò lừa bịp Epstein", lập luận rằng, các đối thủ của ông đang tìm cách lợi dụng vấn đề này để làm suy yếu nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Theo RT

Theo Hoàng Vân

Giáo Dục Thời Đại

