Nữ nhà báo học Tiến sĩ ở tuổi 52: “Tôi bận rộn chủ động”

Ở tuổi mà nhiều người nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, nhà báo Trần Mai Anh - người sáng lập quỹ Thiện Nhân và Những người bạn, thành viên thẩm định của rất nhiều những giải thưởng lớn - lại quyết định đăng ký học Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh ứng dụng (DBA) tại Mỹ. Với chị, "đi học" không phải để có thêm danh xưng, bằng cấp, mà là hành trình mở rộng giới hạn của bản thân: "Sự bận rộn này là sự bận rộn chủ động."

Học Tiến sĩ khi đã "có tuổi": Cần hay không?

Mới đây, trong podcast Điều Người Giỏi Không Nói, khi được hỏi về quan điểm "đến một độ tuổi nhất định thì việc quay lại học là không cần thiết", nhà báo Mai Anh thẳng thắn cho rằng, ở tuổi ngoài 50, việc trở lại giảng đường không chỉ cần thiết mà còn là cách để chị làm mới tư duy và làm giàu trải nghiệm sống.

Chị chia sẻ: "Mọi quan điểm, mọi nhận định là do con người tạo ra. Xã hội cũng phát triển không ngừng, mọi thứ lĩnh vực xung quanh chúng ta cũng phát triển không ngừng. Tại sao chúng ta lại dừng lại những định kiến hoặc là những suy nghĩ mà đã được khởi nguồn từ rất nhiều năm trước đó."

"Người trẻ học để leo cao, còn người trưởng thành học để đi sâu hơn", chị nói. Theo chị, xã hội thường mặc định rằng người trung niên không cần học thêm vì "đã đủ đầy", "đã xong xuôi". Nhưng quan điểm đó đang lỗi thời.

Nhà báo Mai Anh xuất phát điểm là học sinh chuyên Văn rồi trở thành nhà báo. Chị từng nghĩ viết lách là nghề duy nhất chị cần hiểu. Nhưng sau nhiều năm đi và viết, chị nhận ra thế giới thay đổi nhanh hơn tốc độ quan sát của mình. Từ đó, chị chọn học Thạc sĩ Luật kinh doanh - một lĩnh vực hoàn toàn khác.

Lý giải lựa chọn này, chị chia sẻ: "Tôi hiểu viết lách, sống có tâm hồn là một điểm mạnh. Nhưng con người trong cuộc sống này cần có tư duy logic, những hiểu biết về kinh doanh, chiến lược, và đặc biệt là luật pháp trong hợp tác kinh doanh."

Theo chị Mai Anh, việc học luật giúp cân bằng giữa cảm xúc và lý trí: "Một thứ rất tâm hồn thì cần phải đi kèm với một điều rất lý trí." Nhờ đó, lăng kính nghề báo của chị trở nên rộng mở hơn, giúp các bài viết không chỉ phản ánh vấn đề xã hội mà còn chạm đến các khía cạnh kinh tế, quản trị, với tư duy phân tích thay vì cảm tính.

Từ kinh nghiệm làm báo, làm thiện nguyện rồi mở rộng sang các hoạt động cộng đồng, Mai Anh dần nhận ra tầm quan trọng của quản trị và vận hành dự án. "Khi làm việc với các doanh nghiệp, các quỹ lớn, tôi hiểu rằng để phát triển bền vững, không thể chỉ có trái tim, mà cần cả tư duy quản trị."

Đó cũng là lý do chị tiếp tục theo học Tiến sĩ Quản trị kinh doanh ứng dụng (DBA). Theo chị, chính việc học này đã "mở rộng lăng kính của một nhà báo, giúp tư duy sâu và đa chiều hơn khi viết về con người và xã hội."

"Học cao" thế nào cho hiệu quả?

Vừa làm báo, vừa làm mẹ, lại kiêm điều hành quỹ thiện nguyện, lịch làm việc của Mai Anh luôn kín đặc. Dẫu vậy, chị không để thời gian trôi qua thụ động mà chủ động theo học trực tuyến tại Đại học Golden Gate (Mỹ) thông qua nền tảng upGrad.

Chị Mai Anh cho biết việc học trực tuyến giúp chị tiết kiệm và quản trị được thời gian, vừa đảm bảo hiệu quả công việc, vừa duy trì tiến độ học tập.

"Ở độ tuổi và tính chất công việc như tôi, thật khó để đến lớp đúng giờ mỗi ngày. Học offline toàn thời gian là điều gần như không thể. Học trực tuyến là lựa chọn phù hợp nhất với tôi bây giờ," chị nói.

Theo Mai Anh, các nền tảng học trực tuyến uy tín như upGrad là cầu nối quan trọng giữa học viên và trường học: "Các bài giảng, giờ học, giáo sư và hệ thống hỗ trợ đều được tích hợp trên nền tảng. Dù học trực tuyến nhưng vẫn có sự tương tác thực sự với giảng viên, với bạn học ở khắp nơi. Nhiều buổi thảo luận gắn liền với thực tiễn công việc hàng ngày, rất thú vị."

Học trực tuyến mang lại cho chị sự linh hoạt, nhưng không có nghĩa là dễ dãi. Chị Mai Anh chia sẻ: "Mọi người thường nghĩ học trực tuyến đơn giản, nhưng thật ra ngược lại - nó đòi hỏi kỷ luật và ý thức tự giác rất cao. Tôi chọn chương trình nghiêm túc, có deadline rõ ràng. Chính áp lực đó giúp mình duy trì được nhịp học, dù công việc rất bận rộn."

Sau gần 3 năm học, chị nói mình đã gần đi đến giai đoạn cuối của hành trình Tiến sĩ và không hề hối hận với lựa chọn này: "Những gì tôi chia sẻ hôm nay đều đến từ trải nghiệm thật. Nếu không học nghiêm túc, chắc chắn tôi không dám nói rằng đây là lựa chọn đúng."

upGrad là nền tảng giáo dục trực tuyến hỗ trợ triển khai chương trình học và không phải là một trường cao đẳng/đại học. Các tín chỉ và bằng cấp sẽ do trường đại học cấp.

upGrad Việt Nam là một đơn vị thuộc tập đoàn upGrad và là đơn vị tuyển sinh cho các chương trình của các trường đại học trên nền tảng upGrad tại thị trường Việt Nam.

upGrad không cấp tín chỉ; tín chỉ chỉ được cấp, chấp nhận hoặc chuyển nhượng theo quyết định của cơ sở giáo dục có liên quan. Chương trình của trường đại học được kiểm định và công nhận tại quốc gia nơi trường đại học thành lập.