Nữ NSƯT từ Mỹ về Việt Nam làm một việc quan trọng trong nhà mặt tiền 50 tỷ

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền đã thực hiện một công việc quan trọng tại nhà mặt tiền 50 tỷ mới tậu tại TP.HCM sau khi về nước vài ngày. Đó là cúng Tổ nghề nhân dịp giỗ Tổ.

Ngọc Huyền

Được biết, Ngọc Huyền rất bận rộn, vừa từ Việt Nam bay sang Canada và Mỹ chỉ trong một tuần để đi show, giỗ Tổ, tổ chức sinh nhật cho bố ruột, rồi lại gấp rút về nước chỉ để giỗ Tổ trong nước. Điều đó cho thấy, nữ nghệ sĩ rất tâm huyết với nghề và Tổ nghề.

Trên tầng thượng của nhà 50 tỷ, Ngọc Huyền dành hẳn một gian để đặt ban thờ Tổ nghiệp. Trong dịp giỗ Tổ, nữ nghệ sĩ chuẩn bị lễ cúng khá công phu, với đầy đủ đồ lễ. Được biết, đây là lần đầu tiên Ngọc Huyền cúng Tổ tại nhà mới ở Việt Nam. Trước đó, nữ nghệ sĩ vẫn cúng ở nhà tại Mỹ.

Ngọc Huyền đứng khấn rất lâu và tâm huyết. Sau đó, cô livestream cho khán giả cùng coi và nói: "Mọi người có thể xem ban thờ và cùng cầu nguyện với tôi. Ông Tổ cải lương linh lắm, ai mà thương yêu, ủng hộ văn nghệ sĩ mà cầu nguyện thì Ông vẫn cho, mọi ước nguyện đều đạt thành.

Tôi đang vui lắm. Bố tôi đi khám lần trước thấy bảo có dấu hiệu ung thư, nhưng hôm nay đi khám lại bác sĩ bảo không phải. Tôi vui lắm và thấy lời nguyện cầu Tổ nghề của mình hiệu nghiệm quá. Tôi cầu nguyện Tổ nghề cho bố từ hôm qua, từ lúc đi cúng Tổ ở đoàn Huỳnh Long".

Trước khi thực hiện lễ cúng Tổ ở nhà riêng, NSƯT Ngọc Huyền đã tham gia cúng Tổ tại Mỹ và về nước cúng Tổ tại đoàn tuồng cổ Huỳnh Long. Cô nói: "Khi em Bình Tinh (con gái nghệ sĩ Bạch Mai) gọi một cuộc điện thoại, tôi bận cỡ nào cũng phải sắp xếp bay về để dự lễ giỗ Tổ.

Lịch trình của tôi dày đặc trong 1 tuần qua. Tôi bay sang Canada dự show, rồi bay về Houston (Mỹ) để dự lễ gây quỹ xây dựng chùa. Sau đó, tôi bay về nhà vào buổi sáng để kịp buổi trưa tổ chức một buổi sinh nhật nhỏ tròn 83 tuổi cho bố tôi.

Xong sinh nhật tôi phải tắm rửa, trang điểm rồi chạy lên nhà hàng của hoa hậu Thảo Lâm để dự lễ giỗ Tổ. Lần này Thảo Lâm tổ chức lễ giỗ Tổ khá lớn, tôi phải tham gia để diễn vai Trưng Trắc Trưng Nhị dâng lên Tổ nghiệp, dâng lên cô Thanh Nga là thần tượng của tôi".