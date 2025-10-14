Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

‘Nữ quái’ ở Đắk Lắk trộm 23,5 chỉ vàng 9999 của ân nhân

14-10-2025 - 07:59 AM | Xã hội

Nhiều lần được hàng xóm giúp đỡ, song nữ đối tượng lại lén theo dõi nơi cất giấu tài sản của ân nhân để đột nhập trộm 23,5 chỉ vàng 9999.

Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ xử lý Võ Thị Toàn (SN 1980, trú xã Phú Hoà 1, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 1/10, bà Nguyễn Thị M.T. (SN 1973, trú cùng thôn) đi làm về, phát hiện cửa sau nhà bị cạy phá , đồ đạc bị lục tung.

Kiểm tra tài sản, bà T. phát hiện toàn bộ số vàng gồm 8 chiếc nhẫn, 1 dây chuyền và 1 lắc tay, tổng cộng khoảng 23,5 chỉ vàng 9999, trị giá hơn 300 triệu đồng bị mất.

‘Nữ quái’ ở Đắk Lắk trộm 23,5 chỉ vàng 9999 của ân nhân- Ảnh 1.

Số vàng mà đối tượng Toàn trộm cắp của ân nhân. Ảnh: Công an Đắk Lắk

Vào cuộc điều tra, lực lượng Cảnh sát Hình sự tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng xác định thủ phạm là Võ Thị Toàn – hàng xóm sống gần nhà nạn nhân.

Tại cơ quan công an, đối tượng Toàn khai trước đây từng nhiều lần sang mượn tiền, vàng của bà T. để trả nợ và tiêu dùng. Trong quá trình đó, đối tượng để ý nơi cất giữ tài sản.

Chiều 1/10, biết bà T. đi làm đồng, đối tượng Toàn mang kéo sắt lén đột nhập vào nhà, phá cửa phòng ngủ để lấy trộm số vàng rồi mang về cất giấu.

Ba ngày sau, khi thấy cơ quan chức năng khoanh vùng, khám nghiệm hiện trường, Toàn hoang mang, quyết định mang toàn bộ số vàng trả lại và đến công an đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi.

Theo Huỳnh Thuỷ

Tiền Phong

