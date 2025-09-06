Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ quan chức Trung Quốc 'đánh cược mạng sống vào tiêu dùng xa xỉ': Thụt két hơn 1,9 tỷ rồi... ngã ngựa

06-09-2025 - 09:00 AM | Tài chính quốc tế

Tờ Thanh niên (Trung Quốc) đưa tin, vào năm 2018, truyền thông nước này đã đăng bài "Một nữ quan chức tham nhũng đánh cược mạng sống vào việc tiêu dùng xa xỉ".

Bài báo cho biết Lưu Linh Linh - đã tt nghip đi hc - rt trân trng công vic ca mình, thưng xuyên làm thêm gi và không biết mt mi, nhanh chóng nhn đưc s đánh giá cao ca cp trên và s công nhn ca đng nghip. Ch trong vài năm, Lưu đã thăng tiến lên v trí lãnh đo, tr thành Phó trưng phòng Thương mi ca mt qun thành ph Yên Đài, tnh Sơn Đông, Trung Quc.

Tiêu dùng xa x va là nim vui va là ni đau

Khi s nghip thăng tiến, Lưu Linh Linh bt đu nghin cm giác phn khích ca vic chi tiêu xa x. Đưc biết, mc dù ch là Phó trưng phòng cấp qun, nhưng Lưu rt thích hàng nhp khu và hàng xa x, thưng mua chúng vi s lưng ln. Tuy nhiên, mc lương ca bà ta khá khiêm tn và cũng không có ngưi thân giàu có đ h tr. Đi vi Lưu, vic tiêu dùng xa x va là nim vui va là ni đau.

Nữ quan chức Trung Quốc 'đánh cược mạng sống vào tiêu dùng xa xỉ': Thụt két hơn 1,9 tỷ rồi... ngã ngựa- Ảnh 1.

Khi ngày càng lún sâu vào nợ nần do mua sắm hàng hiệu, Lưu Linh Linh cuối cùng đã tìm cách biển thủ công quỹ, dấn thân vào con đường không lối thoát. Ảnh minh họa tạo bởi AI

Mi ln thy mình không đ sng sau mt ln mua sm th ga, Lưu Linh Linh li cm thy khó chịu, nhưng bà ta vn không dng li. Thay vào đó, bà ta li tăng cưng chi tiêu, vay mưn tin. Khi Lưu ngày càng lún sâu vào n nn, vay mưn khp nơi, cui cùng đã tìm cách bin th công qu, dn thân vào con đưng không li thoát.

Theo báo cáo, t tháng 4 đến tháng 8/2013, Lưu Linh Linh vn đang vt ln vi khon n khng l và cht vt xoay x đ trang tri cuc sng, bt đu li dng ngun qu ca đơn v. Lúc này, Lưu không ch là Phó trưng phòng Thương mi Qun mà còn gi mt chc v khác: kế toán.

Luyện chữ ký để giả mạo cấp trên

Cán b điu tra cho biết, trưc khi đưc thăng chc Phó trưng phòng Thương mi Qun, Lưu Linh Linh là kế toán, ph trách tài chính ca đơn v. Sau khi đưc thăng chc, do nhân s ca đơn v còn hn chế và thiếu trình đ kế toán, v trí kế toán vn do Lưu ph trách, ngay c khi bà ta đã là Phó trưng phòng Thương mi Qun.

Vì Lưu Linh Linh đi din đơn v x lý tt c các khon chi tr ti Trung tâm Kế toán và Thanh toán Qun, nên bà ta thưng nh ngưi thân ly h hóa đơn xăng du, hi sn, chi phí gii trí, phí tư vn... Sau đó, bà ta gi mo tên Trưng phòng Thương mi Quận trên các hóa đơn này, kp chúng vào các chng t chi tiêu thông thưng ca đơn v và np lên Trung tâm Kế toán và Thanh toán Qun đ đưc hoàn tr chi phí.

Vốn có kinh nghim làm báo cáo chi phí, Lưu Linh Linh rt quen thuc vi ch ký ca cp trên. Mi khi rnh ri, bà ta li luyn ch, ch yếu là bt chưc ch ký ca cp trên. Sau mt thi gian luyn tp, trình đ gi mo ch ký ca Lưu đã vô cùng điêu luyn.

Tuy ch ký là gi, nhưng chc danh Phó trưng phòng Thương mi Qun ca Lưu Linh Linh là tht. Mỗi khi bà ta np nhng hóa đơn gi này đ đưc hoàn tin, nhân viên ca Trung tâm Kế toán và Thanh toán Qun không th phân bit đưc và đã chi tr toàn b s tin da trên các chng t mà Lưu cung cp. Dĩ nhiên, bà ta đã đút túi s tin đưc hoàn tr.

Nữ quan chức Trung Quốc 'đánh cược mạng sống vào tiêu dùng xa xỉ': Thụt két hơn 1,9 tỷ rồi... ngã ngựa- Ảnh 2.

Mỗi khi rảnh rỗi, Lưu Linh Linh lại luyện chữ, chủ yếu là bắt chước chữ ký của cấp trên. Ảnh minh họa tạo bởi AI

Mãi đến khi v án ca Lưu Linh Linh b phanh phui, cp trên ca bà ta, trong khi kim tra chng t ca Phòng Thương mi ti Trung tâm Kế toán và Thanh toán Qun, mi bàng hoàng phát hin Lưu đã mo danh và ký rt nhiu hóa đơn mà không báo cáo với ông ta.

Sau khi b bt, Lưu Linh Linh tha nhn đã mo danh Trưng phòng Thương mi Qun đ ký vào 15 hóa đơn trong ba s kế toán ca đơn v này trong thi gian t tháng 4 đến tháng 8/2013. Kết qu điu tra cho thy Lưđã bin th hơn 383.000 nhân dân t (RMB, tương đương 1,3 t VNĐ vào năm 2013) và chiếm đot hơn 177.000 RMB (602 triu VNĐ). Sau đó, 150.000 RMB (510 triu VNĐ) đã đưc hoàn tr.

Tòa án ra phán quyết rng Lưu Linh Linh đã coi thưng pháp lut, li dng chc v đ bin th và chiếm đot tài sn công vi s lưng ln, nhm s dng cho mc đích cá nhân, cu thành ti tham nhũng. Vi ti danh này, Lưu b tuyên án 4 năm 9 tháng tù giam và pht tin 300.000 RMB (1,04 t VNĐ).

Theo Duy Nguyễn

Đời sống pháp luật

