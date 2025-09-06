Nữ quan chức Trung Quốc 'đánh cược mạng sống vào tiêu dùng xa xỉ': Thụt két hơn 1,9 tỷ rồi... ngã ngựa

Bài báo cho biết Lưu Linh Linh - đã tốt nghiệp đại học - rất trân trọng công việc của mình, thường xuyên làm thêm giờ và không biết mệt mỏi, nhanh chóng nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và sự công nhận của đồng nghiệp. Chỉ trong vài năm, Lưu đã thăng tiến lên vị trí lãnh đạo, trở thành Phó trưởng phòng Thương mại của một quận ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Tiêu dùng xa xỉ vừa là niềm vui vừa là nỗi đau

Khi sự nghiệp thăng tiến, Lưu Linh Linh bắt đầu nghiện cảm giác phấn khích của việc chi tiêu xa xỉ. Được biết, mặc dù chỉ là Phó trưởng phòng cấp quận, nhưng Lưu rất thích hàng nhập khẩu và hàng xa xỉ, thường mua chúng với số lượng lớn. Tuy nhiên, mức lương của bà ta khá khiêm tốn và cũng không có người thân giàu có để hỗ trợ. Đối với Lưu, việc tiêu dùng xa xỉ vừa là niềm vui vừa là nỗi đau.

Khi ngày càng lún sâu vào nợ nần do mua sắm hàng hiệu, Lưu Linh Linh cuối cùng đã tìm cách biển thủ công quỹ, dấn thân vào con đường không lối thoát. Ảnh minh họa tạo bởi AI

Mỗi lần thấy mình không đủ sống sau một lần mua sắm thả ga, Lưu Linh Linh lại cảm thấy khó chịu, nhưng bà ta vẫn không dừng lại. Thay vào đó, bà ta lại tăng cường chi tiêu, vay mượn tiền. Khi Lưu ngày càng lún sâu vào nợ nần, vay mượn khắp nơi, cuối cùng đã tìm cách biển thủ công quỹ, dấn thân vào con đường không lối thoát.

Theo báo cáo, từ tháng 4 đến tháng 8/2013, Lưu Linh Linh vốn đang vật lộn với khoản nợ khổng lồ và chật vật xoay xở để trang trải cuộc sống, bắt đầu lợi dụng nguồn quỹ của đơn vị. Lúc này, Lưu không chỉ là Phó trưởng phòng Thương mại Quận mà còn giữ một chức vụ khác: kế toán.

Luyện chữ ký để giả mạo cấp trên

Cán bộ điều tra cho biết, trước khi được thăng chức Phó trưởng phòng Thương mại Quận, Lưu Linh Linh là kế toán, phụ trách tài chính của đơn vị. Sau khi được thăng chức, do nhân sự của đơn vị còn hạn chế và thiếu trình độ kế toán, vị trí kế toán vẫn do Lưu phụ trách, ngay cả khi bà ta đã là Phó trưởng phòng Thương mại Quận.

Vì Lưu Linh Linh đại diện đơn vị xử lý tất cả các khoản chi trả tại Trung tâm Kế toán và Thanh toán Quận, nên bà ta thường nhờ người thân lấy hộ hóa đơn xăng dầu, hải sản, chi phí giải trí, phí tư vấn... Sau đó, bà ta giả mạo tên Trưởng phòng Thương mại Quận trên các hóa đơn này, kẹp chúng vào các chứng từ chi tiêu thông thường của đơn vị và nộp lên Trung tâm Kế toán và Thanh toán Quận để được hoàn trả chi phí.

Vốn có kinh nghiệm làm báo cáo chi phí, Lưu Linh Linh rất quen thuộc với chữ ký của cấp trên. Mỗi khi rảnh rỗi, bà ta lại luyện chữ, chủ yếu là bắt chước chữ ký của cấp trên. Sau một thời gian luyện tập, trình độ giả mạo chữ ký của Lưu đã vô cùng điêu luyện.

Tuy chữ ký là giả, nhưng chức danh Phó trưởng phòng Thương mại Quận của Lưu Linh Linh là thật. Mỗi khi bà ta nộp những hóa đơn giả này để được hoàn tiền, nhân viên của Trung tâm Kế toán và Thanh toán Quận không thể phân biệt được và đã chi trả toàn bộ số tiền dựa trên các chứng từ mà Lưu cung cấp. Dĩ nhiên, bà ta đã đút túi số tiền được hoàn trả.

Mỗi khi rảnh rỗi, Lưu Linh Linh lại luyện chữ, chủ yếu là bắt chước chữ ký của cấp trên. Ảnh minh họa tạo bởi AI

Mãi đến khi vụ án của Lưu Linh Linh bị phanh phui, cấp trên của bà ta, trong khi kiểm tra chứng từ của Phòng Thương mại tại Trung tâm Kế toán và Thanh toán Quận, mới bàng hoàng phát hiện Lưu đã mạo danh và ký rất nhiều hóa đơn mà không báo cáo với ông ta.

Sau khi bị bắt, Lưu Linh Linh thừa nhận đã mạo danh Trưởng phòng Thương mại Quận để ký vào 15 hóa đơn trong ba sổ kế toán của đơn vị này trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 8/2013. Kết quả điều tra cho thấy Lưu đã biển thủ hơn 383.000 nhân dân tệ (RMB, tương đương 1,3 tỷ VNĐ vào năm 2013) và chiếm đoạt hơn 177.000 RMB (602 triệu VNĐ). Sau đó, 150.000 RMB (510 triệu VNĐ) đã được hoàn trả.

Tòa án ra phán quyết rằng Lưu Linh Linh đã coi thường pháp luật, lợi dụng chức vụ để biển thủ và chiếm đoạt tài sản công với số lượng lớn, nhằm sử dụng cho mục đích cá nhân, cấu thành tội tham nhũng. Với tội danh này, Lưu bị tuyên án 4 năm 9 tháng tù giam và phạt tiền 300.000 RMB (1,04 tỷ VNĐ).