Nữ sinh 20 tuổi chinh phục giải thưởng 1 tỷ đồng, nhận cơ hội việc làm tại ngân hàng BIDV

Bước sang mùa thứ hai, Vũ trụ Đồng tiền – The Moneyverse 2025 tiếp tục khẳng định sức hút của chương trình giáo dục tài chính hàng đầu dành cho sinh viên Việt Nam. Chương trình ghi nhận gần 250.000 người theo dõi trên mạng xã hội, khoảng 130 triệu lượt tiếp cận đa nền tảng, hơn 300 triệu lượt xem video và hơn 2 triệu lượt tương tác trên các kênh truyền thông chính thức.

Với chủ đề “Thiên hà số”, The Moneyverse gắn liền xu hướng chuyển đổi số và định hướng Bình dân học vụ số của Chính phủ. Chương trình đã chạm tới cộng đồng sinh viên trên khắp ba miền, khẳng định vị thế là cuộc thi giáo dục tài chính toàn quốc, nơi người trẻ thi đấu không chỉ bằng kiến thức mà còn bằng tư duy chiến lược, phản xạ và khả năng tranh biện.

Ông Nguyễn Việt Hà – Giám đốc Ban Truyền thông và Thương hiệu BIDV, đơn vị đồng hành chiến lược qua hai mùa, chia sẻ:

“Thông qua Vũ trụ Đồng tiền, sinh viên được tiếp cận kiến thức, công cụ và tư duy tài chính hiện đại trong môi trường gần gũi, sáng tạo và giàu cảm hứng. Khi người trẻ có hiểu biết và kỹ năng quản lý tài chính, họ sẽ tiêu dùng thông minh hơn, khởi nghiệp vững vàng hơn và thích ứng tốt hơn với nền kinh tế số. Đó cũng chính là cách BIDV góp phần xây dựng một thế hệ công dân tài chính tự chủ – nền tảng cho một xã hội tri thức, văn minh và bền vững, góp phần thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.”

Năm 2025, BIDV mở rộng cơ hội thực tập tới top 10 thí sinh bán kết (so với chỉ top 6 chung kết mùa trước), giúp nhiều tài năng trẻ tiếp cận môi trường chuyên nghiệp hơn.

Chung kết năm nay diễn ra với bầu không khí cuồng nhiệt khi hơn 1.000 cổ động viên từ Hải Phòng, Huế, TP.HCM, Cần Thơ… có mặt từ sớm để cổ vũ Top 6 Phi hành gia: Phạm Thị Mai Hương (ĐH Hàng Hải), Đào Thị Linh (ĐH Kiến trúc Hà Nội), Đậu Xuân Huấn (ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM), Hoàng Đức Tôn (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông), Bùi Linh Chi (Học viện Tài chính) và Nguyễn Minh Hiếu (ĐH Thương mại).

Quán quân của cuộc thi sẽ nhận giải thưởng 1 tỷ đồng, cơ hội sự nghiệp tại BIDV, Rương đá quý Huy Thanh Jewelry, học bổng CPA trị giá gần 9.000 AUD từ CPA Australia, học bổng IELTS từ Alibaba English Center, cùng 4.000 suất học bổng AI trị giá 8 tỷ đồng từ InfoRE.

Các thí sinh bước vào mô hình Escape Room với 5 phòng tương ứng 5 hành tinh: Kiếm – Tiêu – Tích lũy – Đầu tư – Bảo toàn. Mỗi phòng được thiết kế theo nguyên tắc gamification kết hợp giáo dục, đòi hỏi trí tuệ, phản xạ, khả năng lập chiến lược và ra quyết định nhanh – những kỹ năng thiết yếu của người làm chủ tài chính.

Tiến sĩ Nhan Cẩm Trí – Phó Hiệu trưởng ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM nhận xét:

“Vũ trụ Đồng tiền là một sân chơi thực sự thú vị và giàu thử thách cho bạn trẻ. Những bài toán thị trường mà chương trình đưa ra đòi hỏi thí sinh phải vững chuyên môn, phản ứng nhanh và linh hoạt. Tôi đánh giá Vũ trụ Đồng tiền đang giúp thế hệ trẻ hoàn thiện bộ kỹ năng quan trọng nhất để bước vào thị trường tài chính toàn cầu, và tôi đặc biệt đánh giá cao tính chuyên môn cùng chất lượng nội dung chương trình.”

Điểm nhấn Chung kết 2025 là thử thách tranh biện với Top 3 Mùa 1, gặp gỡ Tỷ phú – Chủ tịch HĐQT STI Holdings Phan Minh Tâm, và đấu trí với Multi-Agent AI – lần đầu tiên Trí tuệ nhân tạo xuất hiện trên sóng VTV với vai trò giám khảo, đánh dấu bước ngoặt ngành truyền hình tương tác tại Việt Nam.

Trong thử thách “Blockchain protocol”, hai thí sinh phải đối mặt từ khóa khó, buộc bước vào vòng thi phụ với 5 câu trắc nghiệm cực khó. Cuối cùng, Mai Hương vượt lên với cách biệt chỉ 1 điểm, chính thức trở thành quán quân Vũ trụ Đồng tiền 2025.

Mai Hương – thí sinh ít tuổi nhất và không xuất thân chuyên ngành kinh tế – tài chính, chia sẻ:

“Xuất phát điểm của mình không phải là thí sinh nổi bật hay tự tin nhất, nhưng Vũ trụ Đồng tiền đã dạy mình cách tin vào bản thân, dám bước lên và nỗ lực hết sức. Mình tin tưởng vào những giá trị mà chương trình mang đến cho từng sinh viên và cộng đồng tài chính trẻ. Sau ngày hôm nay, với mình hành trình nắm bắt cơ hội của Vũ trụ mới thật sự bắt đầu. Mai Hương hy vọng sẽ tiếp tục được đồng hành, đóng góp và trưởng thành cùng Vũ trụ Đồng tiền để lan toả cơ hội, giá trị đến các bạn sinh viên Việt Nam.”

Với việc tăng gấp đôi số đội thi so với mùa đầu, lan tỏa tới 54 trường đại học và học viện, The Moneyverse 2025 đã định hình một thế hệ sinh viên năng động, hiểu biết hơn. Dự kiến mùa tới, số đội thi sẽ mở rộng lên 81, hướng tới tiếp cận nhiều hơn các thí sinh trẻ trên khắp cả nước.

Vũ trụ Đồng tiền 2025 không chỉ tìm ra quán quân xuất sắc mà còn khẳng định: giáo dục tài chính không khô khan nếu được kể bằng câu chuyện con người – nơi lý trí song hành cùng cảm xúc, tri thức trở thành sức mạnh, và mỗi sinh viên là một hành tinh độc lập, cùng xoay quanh mục tiêu tri thức, trách nhiệm và bản lĩnh.