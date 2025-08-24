Nữ sinh 26 điểm nhưng vẫn trượt gần hết NV, vớt vát được cơ hội cuối lại bị gia đình cản, sáng hôm sau mâu thuẫn bùng nổ

Mỗi mùa công bố điểm chuẩn đại học, bên cạnh niềm vui trúng tuyển thì cũng có không ít nỗi buồn, thất vọng khi nhiều thí sinh không đạt được kết quả chưa như mong đợi. Mới đây, một bạn trẻ sinh năm 2007 đã chia sẻ trải nghiệm đầy cảm xúc trên mạng xã hội sau khi biết mình không đỗ nguyện vọng yêu thích trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Thí sinh này cho biết trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, bản thân đạt 26,6 điểm khối C00, 26 điểm khối C07. Cô bạn đăng ký 7 nguyện vọng nhưng không may trượt đến 6 nguyện vọng, nguyện vọng cuối cùng đủ điểm dỗ, song gia đình cô không đồng ý cho theo học. Sáng hôm sau, cô và gia đình tiếp tục tranh cãi gay gắn, dẫu vậy, kết quả vẫn không thay đổi khiến cô rơi vào trạng thái thất vọng và bật khóc.

Không thể học ngành yêu thích, thí sinh quyết định sẽ thi lại vào năm sau với tổ hợp C03 và D01. Trong chia sẻ, cô bộc bạch mong muốn giải tỏa cảm xúc tiêu cực, đồng thời gửi lời chúc mừng tới các bạn đã trúng tuyển, hy vọng họ sẽ thành công trên con đường đã chọn và có một môi trường học tập phù hợp.

Dòng tâm sự này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với nỗi thất vọng, áp lực từ gia đình và kỳ vọng bản thân mà các sĩ tử thường gặp phải. Một số bạn còn chia sẻ trải nghiệm cá nhân, cho rằng trượt nguyện vọng đầu không phải là dấu chấm hết mà là cơ hội để nhìn lại bản thân, chuẩn bị kỹ hơn cho lần thi tiếp theo.

- Gia đình thì kỳ vọng cao, bản thân cũng tự đặt áp lực, nhưng trượt nguyện vọng đầu là cơ hội để học hỏi, nhìn lại mình mà

- Mình cũng từng trượt đại học mơ ước, lúc đó nghĩ là mình thất bại toàn tập. Giờ nghĩ lại thấy may vì được thử lại và chuẩn bị kỹ hơn.

- Các sĩ tử đừng quá áp lực, thất bại chỉ là một bước trên con đường dài, vẫn còn nhiều cơ hội phía trước.

- Cảm giác áp lực kinh khủng, vừa phải lo điểm vừa lo kỳ vọng của bố mẹ. Mệt mỏi thật sự.

- Mình từng trải qua áp lực từ gia đình và bản thân, cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Giờ nghĩ lại, đó là động lực để cố gắng hơn.

Trượt đại học không có gì đáng sợ!

Bên dưới bài đăng, nhiều ý kiến cho rằng cách ứng xử của phụ huynh cũng góp phần lớn vào áp lực mà các sĩ tử phải gánh chịu. Không ít người nhận định việc cha mẹ quá đặt nặng chuyện ngành học, trường lớp dễ khiến con cái rơi vào bế tắc khi không được ủng hộ lựa chọn cá nhân.

Một số khác lại cho rằng phụ huynh cần lắng nghe và đồng hành nhiều hơn thay vì áp đặt, bởi cuối cùng người trực tiếp học tập và theo đuổi ngành nghề vẫn là con. Nhiều netizen nhấn mạnh, thi trượt hay chọn sai trường có thể làm lại, nhưng mất đi sự tin tưởng, thấu hiểu giữa cha mẹ và con cái thì khó bù đắp hơn nhiều.

- Một lần trượt không phải dấu chấm hết, chỉ mong phụ huynh rộng lòng hơn để con cái có cơ hội đứng lên từ thất bại.

- Mình thấy cách ứng xử của phụ huynh trên cũng không ổn, con trượt đại học, người buồn nhất chắc chắn là con, phụ huynh nên cởi mở với con hơn.

- Cha mẹ nào cũng muốn tốt cho con, nhưng nếu không lắng nghe thì vô tình biến tình thương thành áp lực.

- Áp lực từ gia đình nhiều khi còn khó vượt hơn cả kỳ thi đại học.

- Cha mẹ nên lắng nghe nhiều hơn, thay vì áp đặt. Con cái cần sự đồng hành chứ không phải những “mệnh lệnh”.

Trượt đại học liệu có đáng sợ?

Mỗi mùa thi đại học đi qua, bên cạnh những nụ cười vỡ òa vì trúng tuyển, đâu đó vẫn còn những giọt nước mắt của các sĩ tử khi không đạt được kết quả như mong đợi. Câu chuyện của nữ sinh trên khiến nhiều người xót xa. Bởi điều em cần lúc ấy không chỉ là một tấm giấy báo nhập học, mà còn là sự thấu hiểu và đồng hành từ phụ huynh. Từ đó, nhiều người đặt câu hỏi trượt đại học có thật sự đáng sợ đến mức phải tuyệt vọng?

Trước hết, phải thừa nhận rằng việc trượt nguyện vọng hay chưa chạm tới cánh cổng trường mơ ước chắc chắn sẽ mang lại cảm giác hụt hẫng. Suốt nhiều năm miệt mài học tập, chịu đựng áp lực thi cử, các bạn trẻ thường đặt tất cả kỳ vọng vào kỳ thi này. Thế nên khi thất bại, cảm giác như cả thế giới sụp đổ là điều dễ hiểu. Không ít sĩ tử cảm thấy mình thua kém bạn bè, khiến áp lực tâm lý tăng lên gấp bội. Thậm chí, cách phản ứng của phụ huynh cũng vô tình khoét sâu nỗi đau, khi thay vì động viên, nhiều cha mẹ lại trách móc hoặc cấm đoán con theo đuổi lựa chọn riêng.

Nhưng nếu bình tĩnh nhìn lại, trượt đại học không phải là dấu chấm hết. Đại học là một cánh cửa quan trọng, nhưng nó không phải cánh cửa duy nhất để bước vào tương lai. Thất bại ban đầu đôi khi lại trở thành “cú hích” để bản thân nhìn lại, biết mình đang thiếu gì, cần bổ sung kỹ năng nào, và chuẩn bị tốt hơn cho lần sau. Như nữ sinh trong câu chuyện trên, thay vì bỏ cuộc, em đã quyết định sẽ thi lại với tổ hợp khác, đồng thời gửi lời chúc mừng đến những người đã thành công. Đó chính là một thái độ tích cực, đáng trân trọng.

Vấn đề đáng sợ nhất không phải là trượt đại học, mà là cách chúng ta đối diện với thất bại. Nếu coi đó là dấu chấm hết, bạn sẽ rơi vào tuyệt vọng. Nhưng nếu coi đó là một bài học, bạn sẽ bước tiếp với tâm thế trưởng thành hơn. Quan trọng hơn cả, phụ huynh cần đồng hành cùng con trong giai đoạn này. Thay vì áp đặt, hãy lắng nghe, định hướng và để con được lựa chọn. Sự tin tưởng và thấu hiểu từ gia đình mới là điểm tựa để các bạn trẻ vượt qua cú sốc, từ đó có thêm động lực để phấn đấu.

Trượt đại học chắc chắn không phải là điều ai mong muốn. Nhưng nó cũng không hề đáng sợ như nhiều người vẫn nghĩ, miễn là bạn không từ bỏ chính mình. Một cánh cửa khép lại sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra. Điều cần làm là đứng lên, đi tiếp và tìm cho mình một con đường phù hợp. Bởi cuối cùng, thành công không chỉ được quyết định bởi một kỳ thi, mà bởi sự kiên trì và nỗ lực bền bỉ của mỗi người.