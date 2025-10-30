Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ sinh bị viêm bể thận, sốt cao 40 độ vì thói quen nhiều người mắc khi đi vệ sinh

Cô phải nhập viện cấp cứu vì sốt cao 40,3 độ C, đau lưng và tiểu buốt. Điều đáng nói, nguyên nhân không phải là virus hay ngộ độc thực phẩm, mà đến từ một thói quen tưởng chừng vô hại.

Theo truyền thông Trung Quốc, bệnh nhân là Tiểu Lâm, sinh viên một trường đại học ở Hồ Nam. Cô nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau vùng thắt lưng, tiểu gấp và tiểu buốt. Kết quả xét nghiệm cho thấy bạch cầu trong nước tiểu vượt quá 50/vi trường (bình thường <5)chỉ số nhiễm khuẩn procalcitonin tăng cao gấp hàng trăm lần, buộc các bác sĩ phải chuyển cô vào khoa Thận - Tiết niệu điều trị khẩn cấp.

Sau khi thăm khám và chẩn đoán, các bác sĩ xác định Tiểu Lâm mắc viêm bể thận cấp tính, một dạng nhiễm trùng thận nguy hiểm có thể gây suy thận nếu không điều trị kịp thời. Cô được truyền kháng sinh tĩnh mạch, hạ sốt và bổ sung dịch cơ thể. Sau vài ngày điều trị tích cực, thân nhiệt trở lại bình thường, các triệu chứng đau buốt và mệt mỏi giảm rõ rệt.

Nguyên nhân gây ra tình trạng này của Tiểu Lâm hóa ra đến từ thói quen tưởng chừng vô hại của nhiều người - nhịn tiểu.

Bác sĩ cho biết: “Hệ tiết niệu giống như một đường ống sạch. Khi nước tiểu bị ‘ứ’ quá lâu, vi khuẩn, đặc biệt là E.coli, sẽ có cơ hội sinh sôi, men theo niệu đạo đi ngược lên bàng quang rồi tấn công tới thận. Nhịn tiểu chính là cái bẫy khiến nhiều người trẻ tự làm hại mình”.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh, nhịn tiểu lâu sẽ làm giảm khả năng tự làm sạch của niệu đạo, tạo điều kiện cho vi khuẩn bám lại và phát triển. Cộng thêm thói quen thức khuya, căng thẳng học tập, làm việc thiếu nghỉ ngơi, hệ miễn dịch bị suy yếu, khiến cơ thể khó chống đỡ trước vi khuẩn.

Không chỉ nhịn tiểu, uống ít nước, ngồi lâu, vệ sinh kém cũng là nguyên nhân khiến người trẻ dễ mắc viêm thận. Đặc biệt, phụ nữ có nguy cơ cao hơn do cấu tạo niệu đạo ngắn và gần hậu môn, khiến vi khuẩn dễ xâm nhập.

Theo bác sĩ, người bệnh ban đầu có thể chỉ thấy tiểu buốt, tiểu rắt hoặc sốt nhẹ. Nhưng nếu không điều trị, vi khuẩn lan lên thận gây sốt cao, ớn lạnh, đau lưng dữ dội, thậm chí dẫn đến suy thận hoặc nhiễm trùng máu, tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

5 lời khuyên để bảo vệ thận

- Không nhịn tiểu. Khi có cảm giác buồn tiểu, hãy đi ngay, dù đang bận học hay làm việc.

- Uống đủ nước mỗi ngày (1,5-2 lít). Nước giúp làm loãng nước tiểu, rửa trôi vi khuẩn ra ngoài.

- Giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Với nữ giới, lau rửa từ trước ra sau, thay băng vệ sinh thường xuyên trong kỳ kinh.

- Ngủ đủ giấc, không thức khuya. Giấc ngủ là thời gian để thận phục hồi.

- Đi khám ngay nếu có dấu hiệu bất thường: tiểu buốt, sốt, đau lưng hoặc nước tiểu đục.

Bác sĩ khẳng định: “Viêm bể thận cấp không khó chữa, nhưng đừng coi thường. Chỉ một lần nhịn tiểu hay vài đêm thức trắng, bạn có thể phải nằm viện truyền thuốc cả tuần”.

Nguồn và ảnh: Sohu

Sau khi uống nước, người đi vệ sinh thường xuyên hay ít đi vệ sinh, ai khỏe mạnh hơn? Kết quả hóa ra là thế này

PV

