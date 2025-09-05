Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ sinh ở Hà Nội bị bắt cóc 'online' vào Tây Ninh, đòi gia đình chuộc 1 tỷ

05-09-2025 - 12:07 PM | Xã hội

Một nữ sinh ở Hà Nội bị các đối tượng lừa đảo bắt cóc "online", dụ dỗ vào Mộc Bài (Tây Ninh) và tự nhốt mình trong khách sạn không liên lạc với gia đình. Sau đó, chúng lấy mặt nạn nhân cắt ghép hình ảnh nhạy cảm yêu cầu gia đình chuyển 1 tỷ đồng để chuộc.

Nữ sinh ở Hà Nội bị bắt cóc 'online' vào Tây Ninh, đòi gia đình chuộc 1 tỷ- Ảnh 1.

Cơ quan Công an phát đi thông báo tìm kiếm T.

Liên quan đến vụ nữ sinh 18 tuổi trú tại Định Công (Hà Nội) mất tích, sau đó gia đình nhận được yêu cầu chuyển 1 tỷ đồng để chuộc con, trao đổi với phóng viên anh C. (bố nữ sinh) cho biết, hiện gia đình đã tìm được con.

Theo anh C. hiện cháu đang ở Mộc Bài (Tây Ninh) và gia đình đã từ Hà Nội đi máy bay vào để đón con. "Cháu được cơ quan Công an tìm thấy và đưa về trụ sở" - anh C. chia sẻ.

Trước đó, khoảng 12h39 ngày 4/9, cháu H.P.T (18 tuổi, trú tại KĐT Kim Văn - Kim Lũ) rời khỏi nhà và mất liên lạc với gia đình. Theo gia đình, khi rời nhà T. mặc áo đen, quần đen và có biểu hiện bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình anh C. đã trình báo Công an phường Định Công (Hà Nội) cũng như liên hệ với bạn bè của T. để tìm kiếm.

Trong thời gian này, gia đình anh C. liên tục nhận được cuộc gọi, tin nhắn từ đối tượng lạ qua ứng dụng mạng xã hội với nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển số tiền 1 tỷ đồng để chuộc con.

"Các đối tượng này chiếm đoạt quyền sử dụng Zalo của cháu, sau đó lấy hình ảnh, cắt ghép khỏa thân và đe dọa sẽ "hiếp dâm" để bắt gia đình phải chuyển số tiền trên" - anh C. thông tin.

Ngoài ra, trong quá trình di chuyển, các đối tượng này còn hướng dẫn T. vay số tiền khoảng 2 triệu đồng của anh trai để đặt xe và nói dối là mượn tiền mua hàng.

Quá trình tìm kiếm, sau khi liên hệ với bạn bè của T., gia đình đã nắm được cháu sử dụng mạng internet ở Mộc Bài, Tây Ninh. Gia đình đã liên hệ với cơ quan Công an để rà soát, tìm kiếm.

"May mắn, cơ quan Công an sở tại đã tìm thấy cháu và đưa về trụ sở chăm sóc, trấn an tinh thần" - anh C. cho biết.

Vẫn theo anh C. con gái vừa học xong cấp 3 và đang chờ nhập học tại một trường đại học ở Hà Nội.

"Cháu ở nhà rất ngoan, học giỏi và chưa từng đi xa nhà như vậy. Đây là lần đầu tiên nên gia đình tôi rất lo lắng" - anh C. chia sẻ.

Nữ sinh ở Hà Nội bị bắt cóc 'online' vào Tây Ninh, đòi gia đình chuộc 1 tỷ- Ảnh 2.

Cháu Ngọc khi rời nhà.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

