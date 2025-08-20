Nữ thạc sĩ tốt nghiệp xuất sắc sốc vì bị ban tuyển dụng từ chối dù đỗ phỏng vấn, cư dân mạng: Lỗi do cô

Sự cố không ngờ của nữ thạc sĩ

Trang tin Sohu ngày 13 tháng 8 đã đăng tải một bài viết về việc một cô gái dù tốt nghiệp cả bậc đại học và thạc sĩ từ trường đại học danh tiếng ở Tứ Xuyên, Trung Quốc nhưng dù đã đỗ vẫn bị ban tuyển dụng từ chối.

Cô gái đã chia sẻ về bản thân trên mạng xã hội. Cô tự nhận mình chưa từng mắc lỗi lầm, từ nhỏ đã xuất sắc về cả nhân cách lẫn học vấn. Cô tốt nghiệp năm 2019 và thực tế đã hai lần đỗ kỳ thi tuyển công chức, và đều thông qua chương trình thu hút nhân tài. Qua đây, cư dân mạng có thể thấy năng lực học tập và điều kiện cá nhân của cô thực sự không tầm thường.

Sau khi làm việc ở công việc đầu tiên được nửa năm, cô cảm thấy khó thích nghi. Do đó, khi thấy một đơn vị hành chính huyện khác đang tuyển dụng, cô đã quyết định từ bỏ công việc đầu tiên để thử sức ở vị trí thứ hai với hy vọng gần nhà hơn.

Nhưng ai ngờ rằng, sau khi đã vượt qua kiểm tra sức khỏe và chính trị, cô cầm thông báo trúng tuyển lên đơn vị để báo cáo ngày bắt đầu đi làm. Sau vài ngày hoàn tất thủ tục, đồng thời nộp bằng cấp, ban tuyển dụng lại gọi cô đến để nói chuyện.

Trước mặt nữ thạc sĩ, ban tuyển dụng thể hiện sự không hài lòng, họ nói thẳng thắn rằng: "Rất tiếc, chúng tôi không dám tuyển dụng bạn." Cụ thể, ban tuyển dụng cho biết với tình hình hiện nay, cô cũng không đáp ứng được yêu cầu trong vài tháng tới, tốt nhất cô từ bỏ vị trí này.

Sự việc gây tranh cãi

Nữ thạc sĩ này cảm thấy vô cùng uất ức khi bị ban tuyển dụng ghẻ lạnh, tại sao một người xuất sắc như cô lại nhận được lời khuyên từ bỏ? Hơn nữa, điều quan trọng là bạn bè và gia đình đều biết cô đã thi đỗ công việc này.

Cô phải giải thích thế nào khi quay về nhà? Cuối cùng, ban tuyển dụng đã đưa ra một tờ đơn xin từ bỏ quyền lợi và yêu cầu cô ký tên. Trong tình trạng bức xúc, cô đã ký đơn xin nghỉ việc.

Nhưng khi suy nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy điều này vô cùng không hợp lý. Vậy vấn đề của nữ thạc sĩ này rốt cuộc nằm ở đâu?

Ở bên dưới bài đăng của nữ thạc sĩ, nhiều người đã đưa ra phân tích về vấn đề này. Một số người cho rằng, cô đã được tuyển dụng thông qua chương trình thu hút nhân tài ở huyện trước đó, như vậy phía huyện này đã đóng bảo hiểm xã hội cho cô, cô nên đã tiếp tục nỗ lực làm việc.

Tuy nhiên, ngay cả khi mọi thứ đều thuận lợi, cô vẫn quyết định từ bỏ công việc để thi tuyển vào biên chế ở một nơi khác. Trong quy tắc làm việc, việc chuyển công tác kiểu này thực sự là điều cấm kỵ.

Hành động của nữ thạc sĩ cho thấy cô không có chính kiến, đứng núi này trông núi nọ và về phía ban tuyển dụng sẽ không muốn giữ nhân viên như vậy. Dù cô đáp ứng mọi quy trình và điểm thi cao, nhưng một người như vậy sẽ không nhận được sự tín nhiệm từ phía lãnh đạo.

Có ý kiến phản bác, hành động của nữ thạc sĩ đã làm tổn hại đến lợi ích của đơn vị và xâm phạm quyền lợi của những người đang cạnh tranh vị trí đó. (Ảnh: Sohu)

Ý kiến khác lại cho rằng việc thi đỗ vào biên chế không phải là vị trí làm việc tạm thời, không thể nói nghỉ là nghỉ. Nhân viên thử việc nếu không hài lòng, có thể tự do xin nghỉ việc. Nhưng khi đã thi đỗ vào biên chế, bạn cần phải tuân thủ các quy định.

Tuy nhiên, có người đồng tình với nữ thạc sĩ, họ cho rằng dù lãnh đạo phát hiện nhân viên có vấn đề cũng không nên khuyên từ bỏ vị trí như vậy.

Thế nhưng, có ý kiến phản bác, liệu vấn đề có phải xuất phát từ chính nữ thạc sĩ không? Một người dù xuất sắc nhưng nếu không có tinh thần cống hiến làm việc, sẵn sàng từ bỏ công việc sau vài tháng, thì phía đơn vị phải làm thế nào?

Hành động của nữ thạc sĩ đã làm tổn hại đến lợi ích của đơn vị và xâm phạm quyền lợi của những người đang cạnh tranh vị trí đó. Có thể nói, việc ban tuyển dụng khuyên nữ thạc sĩ từ bỏ vị trí một cách tế nhị như vậy đã cứu vãn thể diện cho cô gái này.