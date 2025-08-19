Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 18/8, hàng ngàn sinh viên ở 2 trường ĐH này có thể bắt tuyến buýt điện mới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng để đi học, được miễn phí vé đến hết 2025

19-08-2025 - 13:05 PM | Sống

Từ 18/8, hàng ngàn sinh viên ở 2 trường ĐH này có thể bắt tuyến buýt điện mới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng để đi học, được miễn phí vé đến hết 2025

VinBus chính thức đưa vào vận hành tuyến buýt điện miễn phí E11 giúp người dân và du khách dễ dàng di chuyển đến các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Trung tâm Thủ đô. Đồng thời cũng mang lại lựa chọn di chuyển tiện lợi, an toàn và thân thiện môi trường cho học sinh, sinh viên.

Sáng 18/8, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH dịch vụ vận tải sinh thái Vinbus khai trương, đưa vào vận hành tuyến buýt điện E11 (Yên Phụ - Bờ Hồ - Lăng Bác - Yên Phụ), phục vụ người dân và du khách tham quan khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình.

Tuyến buýt điện nội đô mới khởi hành từ bãi đỗ xe Yên Phụ, đi qua nhiều tuyến phố trung tâm, kết nối dễ dàng tới các địa danh lịch sử và văn hóa Hà Nội như Hồ Gươm, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố cổ Hà Nội và các bảo tàng trung tâm.

Từ 18/8, hàng ngàn sinh viên ở 2 trường ĐH này có thể bắt tuyến buýt điện mới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng để đi học, được miễn phí vé đến hết 2025- Ảnh 1.

Cụ thể, chiều đi bắt đầu từ bãi đỗ xe Yên Phụ, lần lượt qua Yên Phụ - điểm trung chuyển xe buýt Long Biên - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Tràng Tiền - Hàng Khay - Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Thợ Nhuộm - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Hoàng Hoa Thám - Phan Đình Phùng - Hùng Vương - Thanh Niên, rồi trở lại Yên Phụ.

Chiều về của tuyến buýt điện E11 đi qua các điểm: bãi đỗ xe Yên Phụ - Yên Phụ - Trần Nhật Duật - quay đầu tại nút giao phố Hàng Khoai - Trần Nhật Duật - Yên Phụ - điểm trung chuyển xe buýt Long Biên - Yên Phụ - Thanh Niên - Thụy Khuê - Mai Xuân Thưởng - Hoàng Hoa Thám - Ngọc Hà - Lê Hồng Phong - Điện Biên Phủ - Nguyễn Thái Học - Phan Bội Châu - Hai Bà Trưng - Phan Chu Trinh - Lý Thái Tổ - Ngô Quyền - Hàng Vôi - Hàng Tre - Trần Nhật Duật - Yên Phụ - điểm trung chuyển Long Biên - Yên Phụ - bãi đỗ xe Yên Phụ.

Đáng chú ý, lộ trình mà tuyến buýt điện E11 đi qua gần với 2 trường đại học lớn, mở ra lựa chọn di chuyển xanh cho hàng nghìn sinh viên mỗi ngày.

Từ 18/8, hàng ngàn sinh viên ở 2 trường ĐH này có thể bắt tuyến buýt điện mới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng để đi học, được miễn phí vé đến hết 2025- Ảnh 2.

Đầu tiên là Đại học Dược Hà Nội (HUP) tại số 13–15 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm. Sinh viên có thể xuống tại các điểm quanh khu vực Tràng Tiền rồi đi bộ khoảng 400m là tới cổng trường. Đại học Dược Hà Nội là trường đầu ngành về đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Dược của Việt Nam, có lượng sinh viên đi lại thường xuyên đông. Vì vậy, tuyến buýt điện E11 hứa hẹn trở thành phương tiện công cộng lý tưởng cho các bạn trẻ.

Ngôi trường thứ hai là ĐHQG Hà Nội – Cơ sở Lê Thánh Tông, gồm Khoa Hóa học, Bảo tàng Sinh học, Viện Tài nguyên & Môi trường.  Trường nằm gần các điểm trên phố Tràng Tiền. Sinh viên chỉ mất 7–10 phút đi bộ từ điểm buýt để đến trường. Việc kết nối bằng xe buýt điện không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn phù hợp với phong cách sống xanh của nhiều bạn trẻ.

Từ 18/8, hàng ngàn sinh viên ở 2 trường ĐH này có thể bắt tuyến buýt điện mới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng để đi học, được miễn phí vé đến hết 2025- Ảnh 3.

Theo thông báo, toàn bộ hành khách sẽ được miễn phí vé hoàn toàn khi trải nghiệm tuyến E11 kể từ ngày 18/8 đến hết năm 2025. Không chỉ góp phần kết nối dòng chảy quá khứ và hiện tại trong từng hành trình xanh của người dân và du khách, tuyến buýt này còn giúp giảm tải phương tiện cá nhân trong khu vực nội đô vốn thường xuyên ùn tắc.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông, tuyến E11 có 10 xe buýt điện sức chứa trung bình 60 chỗ. Đây là tuyến buýt điện thứ 7 đi vào hoạt động trong năm 2025, nâng tổng số buýt điện toàn thành phố lên 108 xe. Trong ngày cao điểm (thứ Bảy, Chủ nhật), tuyến E11 khai thác 112 lượt (12 phút/lượt); ngày thường (thứ Ba, Tư, Năm) có 90 lượt (15 phút/lượt); ngày thấp điểm (thứ Hai, Sáu) 76 lượt (18 phút/lượt). Thời gian hoạt động từ 7h đến 18h12.

Việc đưa tuyến buýt điện E11 vào khai thác không chỉ mang lại lựa chọn di chuyển tiện lợi, an toàn và thân thiện môi trường, mà còn tạo điều kiện cho sinh viên các trường đại học trung tâm thành phố tiếp cận một loại hình giao thông hiện đại và bền vững.

Từng miễn học phí cho “bà hoàng cổ phiếu” Mai Phương Thuý, trường ĐH này vừa tung gói học bổng hơn 53 tỷ đồng để chiêu mộ nhân tài, có cơ chế đặc biệt giúp X3 cơ hội “nhận thưởng”

Ánh Lê

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 đại học thu về 3.800 tỷ đồng/năm, bằng cả Bách khoa Hà Nội và 2 trường khác cộng lại: Mỗi ngày trường bỏ túi gần 10,5 tỷ đồng

1 đại học thu về 3.800 tỷ đồng/năm, bằng cả Bách khoa Hà Nội và 2 trường khác cộng lại: Mỗi ngày trường bỏ túi gần 10,5 tỷ đồng Nổi bật

Gom đủ 26 tỷ rồi nghỉ hưu khi mới 38 tuổi, thanh niên tiết lộ một bí mật đơn giản không ai ngờ

Gom đủ 26 tỷ rồi nghỉ hưu khi mới 38 tuổi, thanh niên tiết lộ một bí mật đơn giản không ai ngờ Nổi bật

Loại quả bổ gan có đầy chợ Việt vào mùa thu vừa dưỡng ẩm phổi vừa giàu collagen tự nhiên, hãy ăn nhiều hơn

Loại quả bổ gan có đầy chợ Việt vào mùa thu vừa dưỡng ẩm phổi vừa giàu collagen tự nhiên, hãy ăn nhiều hơn

12:22 , 19/08/2025
Vua hồ tiêu Phan Minh Thông: Giải thưởng Human Act Prize “giúp” tôi bận đến ngộp thở

Vua hồ tiêu Phan Minh Thông: Giải thưởng Human Act Prize “giúp” tôi bận đến ngộp thở

11:45 , 19/08/2025
Trong trận chiến sinh tử với Lữ Bố, Triệu Vân trụ được bao lâu: Chỉ Trương Phi là người biết câu trả lời

Trong trận chiến sinh tử với Lữ Bố, Triệu Vân trụ được bao lâu: Chỉ Trương Phi là người biết câu trả lời

11:30 , 19/08/2025
Khách chi 14,6 triệu đồng mua bảo hiểm ô tô, 10 phút sau xe gặp tai nạn lại không được bồi thường, công ty bảo hiểm giải thích: "7 phút nữa hợp đồng mới có hiệu lực"

Khách chi 14,6 triệu đồng mua bảo hiểm ô tô, 10 phút sau xe gặp tai nạn lại không được bồi thường, công ty bảo hiểm giải thích: "7 phút nữa hợp đồng mới có hiệu lực"

11:28 , 19/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên