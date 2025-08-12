Nữ Thượng úy đảm nhận giọng đọc miền Nam trong Lễ diễu binh 2/9 là ai?

Ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh sẽ diễn ra trọng thể, với nghi thức diễu binh, diễu hành quy mô cấp quốc gia.

Trong đội hình thuyết minh của lễ diễu binh năm nay, Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân, nhân viên Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP.HCM, được giao trọng trách đảm nhận giọng đọc nữ miền Nam.

Thượng uý Lê Thị Ngọc Hân sinh năm 1991. Xuất thân từ Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Ngọc Hân từng đảm nhiệm vai trò phát thanh viên - biên tập viên chương trình Quốc phòng toàn dân.

Trước khi nhận nhiệm vụ thuyết minh tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh , Thượng úy Ngọc Hân từng hai lần góp mặt trong các sự kiện diễu binh trọng đại tại Điện Biên.

Năm 2014, chị xuất hiện trên lễ đài với hình ảnh một nữ du kích miền Nam trong lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Năm 2024, tại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chị trở lại mảnh đất thiêng liêng với vai trò hoàn toàn khác: Thành viên tổ thuyết minh.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News về trọng trách đặc biệt lần này, Thượng uý Lê Thị Ngọc Hân cho biết: “Được giao nhiệm vụ đọc thuyết minh trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là niềm vinh dự và tự hào rất lớn. Đây không chỉ là trọng trách, mà còn là sự ghi nhận và tin tưởng của tổ chức, của đơn vị dành cho tôi.

Tôi coi đây là nhiệm vụ cao cả của một người quân nhân cách mạng, một người lính trong Quân đội nhân dân Việt Nam – lực lượng luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và Nhân dân. Tôi sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với màu áo Bộ đội Cụ Hồ, ” chị chia sẻ.

Thượng uý Ngọc Hân cho biết giọng đọc trong một sự kiện tầm quốc gia không chỉ đòi hỏi sự chuẩn xác, rõ ràng, trau chuốt trong từng lời, mà còn yêu cầu người thể hiện phải truyền tải được tinh thần, khí thế, sự trang nghiêm và niềm tự hào dân tộc.

“Ban đầu, tôi thực sự cảm thấy áp lực, nhưng với ý chí và bản lĩnh của người lính, tôi tự nhủ phải vượt qua. Tôi dành nhiều thời gian luyện giọng, trao đổi với đồng nghiệp giàu kinh nghiệm, nghiên cứu kỹ nội dung lịch sử, ý nghĩa của sự kiện để mỗi câu chữ không chỉ vang lên chuẩn xác mà còn chạm tới trái tim người nghe”, chị kể.

Khán giả và đồng nghiệp đánh giá giọng đọc miền Nam của Thượng úy Ngọc Hân hào sảng, ấm áp, gần gũi nhưng vẫn mạnh mẽ, dứt khoát – phù hợp với tính chất trang nghiêm của sự kiện.

“ Tôi luôn tâm niệm rằng mỗi lần cất giọng là đại diện cho hình ảnh người chiến sĩ. Từng lời, từng hơi thở phải toát lên khí chất người lính, đồng thời vẫn giữ được sự mềm mại, dễ chạm tới cảm xúc người nghe ”, chị chia sẻ.

Trong những ngày này, Thượng uý Lê Thị Ngọc Hân có những buổi tập luyện cùng các đồng nghiệp đến từ ba miền. “Tôi cùng đội thuyết minh luyện tập theo giáo án bài bản, kết hợp các bài bổ trợ, với cường độ cao. Mỗi buổi tập đều được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ kỷ luật Quân đội tuyệt đối, bởi chúng tôi hiểu rằng chất lượng luyện tập sẽ quyết định kết quả trình diễn trên lễ đài”, Thượng uý Lê Thị Ngọc Hân cho biết.

Hơn nữa, điều khiến chị ấn tượng và xúc động nhất là tinh thần đoàn kết, sự phối hợp nhịp nhàng và gắn bó giữa các thành viên. “ Mỗi lời thuyết minh không chỉ là câu chữ, mà còn chứa đựng tình cảm, sự đồng điệu và sự hòa hợp. Qua đó, tình đồng chí, đồng đội giữa chúng tôi càng sâu sắc hơn - như một gia đình, đặc biệt trong những lúc công tác xa nhà".

Là mẹ của ba con nhỏ, trong đó có hai bé sinh đôi, Thượng úy Ngọc Hân phải luôn đối mặt với thử thách lớn trong việc cân bằng giữa nhiệm vụ quân sự và trách nhiệm làm mẹ trong gia đình. Kim chỉ nam dẫn dắt chị chính là hình ảnh người phụ nữ quân đội Việt Nam: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Những ngày tập luyện căng thẳng cho chương trình A80, Ngọc Hân phải tạm xa các con. May mắn thay, chị luôn được gia đình hỗ trợ tận tình, trở thành hậu phương vững chắc để chị yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

"Sự hỗ trợ âm thầm nhưng đầy yêu thương ấy chính là điểm tựa tinh thần quý giá, giúp tôi an tâm công tác và hoàn thành tốt cả nhiệm vụ ở đơn vị lẫn thiên chức làm mẹ" , Thượng úy kể với niềm xúc động.

2 trẻ mồ côi mẹ do COVID-19 được Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân nhận đỡ đầu.

Năm 2021, khi đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh, Ngọc Hân từng không ngần ngại tình nguyện ra tuyến đầu, dù khi đó 2 con gái sinh đôi mới 7 tháng tuổi. Chính khoảng thời gian đầy thử thách này để lại trong chị những kỷ niệm sâu đậm, đặc biệt là khi tận mắt chứng kiến nhiều em nhỏ mất cha mẹ vì dịch bệnh.

Từ đó, chị tham gia chương trình Mẹ đỡ đầu của quân đội, nhận nuôi hai em bé mồ côi do COVID-19. Mỗi năm, nữ Thượng uý còn duy trì 2–3 chuyến thiện nguyện tới các điểm trường vùng cao.

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Ngọc Hân lớn lên trong cảnh vừa phụ cha mẹ làm nông, vừa cắp sách tới trường. Học xong lớp 12, bất cứ việc gì chân chính chị đều làm với tất cả sự nghiêm túc và lòng biết ơn để kiếm tiền trang trải học phí. Đi qua những ngày cơ cực như vậy, nên khi có điều kiện ổn định hơn, Ngọc Hân mong muốn được chia sẻ, đặc biệt là với trẻ em vùng cao.

“Mỗi khi nhìn thấy các em co ro trong cái lạnh, thiếu áo ấm, thiếu sách vở, tôi lại thấy hình ảnh của chính mình ngày xưa. Tôi hiểu cảm giác thèm một đôi dép mới, một chiếc cặp lành lặn hay chỉ đơn giản là một lời động viên, một cái ôm ấm áp. Tôi không mong mình làm được điều gì lớn lao, chỉ mong có thể là một bàn tay chìa ra đúng lúc, một lời động viên giúp các em thêm vững vàng trên hành trình phía trước ”, Thượng uý Ngọc Hân chia sẻ.



