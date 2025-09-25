Nữ tiếp viên hàng không tóc ngắn trong Tử chiến trên không: Dáng đẹp, mặt cực xinh nhưng thứ lấn át tất cả là diễn xuất “nổi da gà”

Sau những ngày đầu tiên khởi chiếu, phim điện ảnh Tử chiến trên không đã nhận được cơn mưa lời khen của khán giả bởi sự kịch tính về nội dung, và mãn nhãn về phần nhìn. Bên cạnh đó, 118 phút của Tử chiến trên không còn là một "bữa tiệc diễn xuất" thực thụ vì ai cũng thể hiện tốt nhân vật của mình. Ngoài "ông hoàng phòng vé" Thái Hòa, "ngọc nữ trăm tỷ" Kaity Nguyễn hay "nam thần phim giờ vàng" Thanh Sơn…, Tử chiến trên không còn có sự xuất hiện của những cái tên khá mới, chưa thực sự quen thuộc với khán giả, điển hình là nữ diễn viên Trâm Anh.

Trong phim, Trâm Anh đảm nhận vai diễn Nhàn – một trong hai nữ tiếp viên hàng không của chuyến bay. Phải đối mặt với sự đe dọa và tra tấn của những tên không tặc, Trâm Anh đã khắc họa chân thật nỗi sợ hãi, đau đớn của nhân vật. Những tổn thương mà tiếp viên hàng không Nhàn phải chịu đựng đã khiến khán giả phải ám ảnh. Tuy nhiên, nhân vật Nhàn luôn cố gắng không để nỗi sợ lấn át. Cô mạnh mẽ cùng các đồng nghiệp bảo vệ buồng lái và tính mạng cho các hành khách bằng sự thông minh, lòng gan dạ.

Nữ diễn viên Trâm Anh sinh năm 1995, cô bắt đầu được biết đến khi trở thành Á quân của cuộc thi The Face Vietnam 2018. Nhan sắc có nét giống hot girl Tâm Tít cũng là điều khiến Trâm Anh nhận được nhiều sự chú ý vào thời điểm đó. Theo thời gian, Trâm Anh không quá tập trung vào lĩnh vực thời trang hay người mẫu, thay vào đó, cô chuyển hướng sang diễn xuất và từng góp mặt trong các bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh như Cây táo nở hoa, Cái giá của hạnh phúc…

Dù danh sách phim đã đóng không nhiều, Trâm Anh vẫn thể hiện xuất sắc nhân vật nữ tiếp viên hàng không có độ khó cao trong phim Tử chiến trên không . Cô không hề đem lại cảm giác của một nữ diễn viên tay ngang hay chưa dày dặn kinh nghiệm. Dù gây ấn tượng với ngoại hình xinh đẹp ngay khi mới xuất hiện ở phân cảnh đầu tiên của Tử chiến trên không , hay tỏa sáng với khí chất điện ảnh trong cả những giây phút bị thương tích đầy mình, thì điều khiến người xem ấn tượng nhất về Trâm Anh vẫn là diễn xuất của cô.

Ngoài đời, Trâm Anh cũng kết thân với kiểu tóc ngắn cá tính. Style tóc nổi bật, nhưng không kém phần sang trọng, cổ điển này giúp tôn lên gương mặt xinh đẹp của Trâm Anh. Dù sở hữu chiều cao khá khiêm tốn là khoảng 1m62 nhưng nhờ tỷ lệ vóc dáng đẹp, Trâm Anh luôn tỏa sáng với vẻ ngoài quyến rũ, nuột nà. Với lợi thế ngoại hình cùng diễn xuất tốt, Trâm Anh có tiềm năng cực lớn để tỏa sáng hơn nữa trên màn ảnh Việt.

Thông tin phim điện ảnh Tử chiến trên không Đạo diễn: Lê Nhật Quang Thể loại: Hành động, hồi hộp Thời lượng: 118 phút Ngày phát hành: 19/09/2025 Diễn viên tham gia: Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng, Ma Ran Đô, Lợi Trần, Trâm Anh, Xuân Văn, Bảo Định, Ray Nguyễn... Nội dung chính: Tử Chiến Trên Không là phim điện ảnh hành động - kịch tính, được lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam sau năm 1975.

Ảnh: Sưu tầm