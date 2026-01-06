Nữ y tá bán nhà, nghỉ việc để khởi nghiệp, thu về hơn 12 tỷ đồng/năm

Tháng 10 năm 2020, Cami, 38 tuổi, làm việc toàn thời gian với tư cách là một y tá tại bệnh viện, đồng thời điều hành một tiệm giặt là tấp nập khách. Đến năm 2023, cô nghỉ việc điều dưỡng và quyết định dành toàn bộ thời gian cho công việc kinh doanh của mình.

﻿Trong thời gian đó, Cami đã thuê thêm nhân viên để có thể tập trung hơn vào việc phát triển kinh doanh, chứ không chỉ đơn thuần làm việc tại tiệm giặt. Cô chia sẻ bản thân đã dành khoảng 10 giờ/tuần để tạo và đăng tải video lên mạng xã hội về công việc kinh doanh của mình và kinh nghiệm điều hành nó.

Theo CNBC, tiệm giặt ủi của Cami đã thu về khoảng 475.000 USD (khoảng hơn 12 tỷ đồng) doanh thu năm 2024, trong đó, lợi nhuận đạt khoảng 119.000 USD. Riêng từ việc đăng bài trên mạng xã hội trong sáu tháng đầu năm 2024, cô đã kiếm được khoảng 22.000 USD, và có xu hướng tăng đáng kể vào năm 2025.

Mặc dù nhớ không khí thân mật ở bệnh viện, Cami vẫn thích sự cân bằng, tự do giữa công việc và cuộc sống mà cô ấy có được khi sở hữu doanh nghiệp riêng. Cô cho biết: “Đây là lần đầu tiên có thể ở nhà vào tất cả các ngày lễ và cuối tuần. Tôi không bao giờ phải xin phép sếp hay quản lý để được nghỉ phép nữa. Vì vậy, sự tự do về thời gian của tôi đã được thay đổi hoàn toàn”.﻿﻿

﻿Bán nhà để đầu tư cơ sở kinh doanh

Sau 13 năm làm y tá, chủ yếu tại khoa ghép tủy của một bệnh viện lớn, Cami cho biết cô đã sẵn sàng cho một sự thay đổi, và "cách duy nhất để thoát khỏi công việc hiện tại là tự kinh doanh”, cô nói.

﻿Cami đã xem xét một vài phương án kinh doanh, bao gồm cho thuê kho chứa hàng và mua một khu nhà di động. Tuy nhiên, sau đó, cô ấy thấy một tin rao bán tiệm giặt ủi trên bizbuysell.com - một sàn giao dịch mua bán doanh nghiệp nhỏ - từ đó, ý nghĩ về tiệm giặt ủi bắt đầu nhen nhóm trong cô.

﻿Cami đã lên kế hoạch trong khoảng một năm trước khi thực sự mua, và việc bán nhà để trang trải chi phí là một phần trong kế hoạch đó. Cô đã bán nhà với giá 310.000 USD vào năm 2020 và chuyển đến sống ở căn nhà thuê. Vì khoản vay thế chấp nhà chưa được trả hết, cô chỉ nhận được khoảng 150.000 USD tiền vốn từ giao dịch đó. Vì vậy, Cami phải rút thêm tiền tiết kiệm 50.000 USD mới có thể trả trước 200.000/300.000 USD để đầu tư kinh doanh tiệm giặt ủi. Phần còn lại 100.000 USD sẽ được vay với lãi suất 6% trong hai năm tiếp theo.

﻿May mắn thay, sau nhiều năm hoạt động, tiệm giặt ủi của Cami luôn có lãi. Cô đã trả hết khoản vay trong một năm rưỡi, và cảm thấy "bán nhà không đáng sợ lắm. Việc sở hữu một doanh nghiệp còn hào hứng hơn là sở hữu một ngôi nhà”.

﻿Lợi nhuận của kinh doanh giặt ủi﻿

Tiệm giặt ủi của Cami đã thu về khoảng 475.000 USD doanh thu vào năm 2024 (Ảnh: CNBC)

Tại tiệm giặt ủi của Cami, giá giặt sấy dao động từ 25 xu/7 phút đến 12 USD/3,5kg cho mỗi lần giặt. Giá dịch vụ nhận và giao đồ cũng thay đổi tùy thuộc vào từng loại đồ giặt.

﻿Cami không có kinh nghiệm lãnh đạo hay sở hữu doanh nghiệp trước đó. Đây chính là điều cô cho là “thử thách lớn nhất”. Chính vì vậy, Cami thường nghe podcast về kinh doanh, đọc sách và cố gắng tham dự ”ít nhất một hoặc hai hội nghị về ngành giặt ủi mỗi năm” để cập nhật các xu hướng, phần mềm và công nghệ trong ngành.

﻿Cami chia sẻ, một trong những bài học lớn nhất mà cô ấy đã học được chính là: Hãy kiếm tiền và sử dụng nó để theo đuổi đam mê ngoài công việc, thay vì theo đuổi công việc xoay quanh đam mê. Trong trường hợp của cô ấy, đam mê là dành thời gian cho những người thân yêu và kiểm soát lịch trình của mình.

﻿Theo Hiệp hội Giặt ủi trên thế giới, một tiệm giặt ủi trung bình có thể tạo ra dòng tiền từ 15.000 - 300.000 USD/năm, và có giá trị thị trường từ 50.000 - hơn 1 triệu USD. Cami ước tính rằng cô ấy có thể nghỉ hưu trong khoảng 6 - 7 năm nữa, hoặc tiếp tục sở hữu và thuê người khác điều hành công việc kinh doanh.

Cô ấy cũng có thể mua thêm địa điểm thứ hai — bằng cách mua lại tiệm giặt ủi của người khác hoặc bắt đầu từ đầu — phát triển nó và cuối cùng bán lại để kiếm lời.

Đối với Cami “nó như một trò chơi thú vị mà tôi thích sự năng động khi cố gắng học hỏi thêm để có thể mở rộng quy mô và phát triển”.

﻿Theo: CNBC