Nửa đêm, siêu thị vẫn ken đặc người mua sắm Tết

15-02-2026 - 07:55 AM | Thị trường

Dù đồng hồ đã điểm khuya, các siêu thị tại TPHCM vẫn sáng đèn và chật kín khách. Người dân chen chân lựa chọn đủ mặt hàng cho mùa Tết, từ thực phẩm, bánh kẹo đến quần áo mới... tạo nên không khí mua sắm rộn ràng kéo dài suốt đêm.

Đêm muộn ngày 14/2 (27 tháng Chạp), tại nhiều hệ thống siêu thị ở TPHCM như GO!, Co.opmart, Aeon, MM Mega Market... lượng khách đến mua sắm vẫn đông đúc, nhộn nhịp

Các quầy hàng ở khu vực thực phẩm tươi sống như thịt, rau, trái cây...; khu vực quầy bánh kẹo thu hút khách đông nhất. Mọi người phải nhích từng chút một và chờ nhau để cùng mua sắm

Dịp Tết, các khu vực thực phẩm đều có chương trình khuyến mãi, giảm giá. Do đó, lượng khách đổ về mua sắm rất đông. "Tôi canh lúc tối muộn mới vào siêu thị nhưng vẫn phải chen chúc nhau vì quá đông. Gần như siêu thị luôn chật kín khách từ khi vừa mở cửa đến tận nửa đêm" - một khách hàng nam nói.

Hầu như sản phẩm nào cũng được giảm giá, từ bánh chưng, mì gói đến kẹo mứt...

Nhiều kệ hàng nhanh chóng vơi như các loại trứng gà, trứng vịt; nhân viên châm hàng liên tục

Trẻ em được cha mẹ cho lên hẳn xe đẩy để khỏi lạc.

Rau củ, trái cây... đầy ắp quầy kệ

Một quầy hàng bánh mì vừa ra lò đã có khách xếp hàng chờ mua

Khâu thanh toán là nơi khách phải chờ đợi lâu nhất. "Mua hàng chỉ mất khoảng 2 giờ, nhưng chờ thanh toán có khi mất cả tiếng đồng hồ. Dù siêu thị đã mở thêm quầy phụ, có khu vực để khách hàng tự thanh toán nhưng vẫn không xuể vì lượng khách mua sắm Tết rất đông" - bà Trang (ngụ phường An Lạc) mệt mỏi nói.

"Dù phải xếp hàng thanh toán khá lâu nhưng hàng hóa ở siêu thị lại có giá mềm, mua hàng còn được tặng quà nên tôi vẫn chấp nhận chờ đợi. Hàng hóa ở siêu thị rất dồi dào, tuy khách rất đông nhưng hầu như không thiếu món gì" - chị Thùy Trang (28 tuổi, nhân viên văn phòng) nói.

Thời trang giảm giá, khách thấy ưng ý là bỏ giỏ chứ không cần tính toán giảm bao nhiêu, bởi tất cả đều rất rẻ, sản phẩm lại chất lượng

Nửa đêm, khu vực chờ ở bên ngoài siêu thị vẫn đông khách. "Bãi xe kín chỗ, hơn nữa trong siêu thị rất đông nên tôi để vợ vào mua sắm, còn mình đợi bên ngoài. Thời điểm này, nhiều cửa hàng, quầy sạp ở chợ đã nghỉ, trong khi siêu thị mở cửa tận nửa đêm; thậm chí có siêu thị còn bán xuyên đêm giúp người dân thuận lợi sắm Tết. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn phải chờ đợi khá lâu ở khâu thanh toán vì khách quá đông" - ông Trần Văn Bình (ngụ phường Bình Phú) cho biết.

Theo Uyên Phương

Tiền phong

