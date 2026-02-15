Nửa đêm, siêu thị vẫn ken đặc người mua sắm Tết

Nửa đêm, khu vực chờ ở bên ngoài siêu thị vẫn đông khách. "Bãi xe kín chỗ, hơn nữa trong siêu thị rất đông nên tôi để vợ vào mua sắm, còn mình đợi bên ngoài. Thời điểm này, nhiều cửa hàng, quầy sạp ở chợ đã nghỉ, trong khi siêu thị mở cửa tận nửa đêm; thậm chí có siêu thị còn bán xuyên đêm giúp người dân thuận lợi sắm Tết. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn phải chờ đợi khá lâu ở khâu thanh toán vì khách quá đông" - ông Trần Văn Bình (ngụ phường Bình Phú) cho biết.