Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thuê xe tự lái dịp Tết: Hết loại giá rẻ

15-02-2026 - 07:31 AM | Thị trường

Thị trường cho thuê xe tự lái dịp Tết đang thiếu dòng phổ thông giá rẻ do quá nhiều khách chọn

Cũng như mọi năm, những ngày cận Tết năm nay, nhiều người lại tìm đến các dịch vụ cho thuê xe tự lái, thuê xe về quê do giá vé máy bay, xe lửa tăng cao hoặc không mua được vé. Có người còn tính toán rằng thuê xe tự lái về quê sẽ thuận tiện hơn trong việc đi chúc Tết, vui chơi.

Thuê xe tự lái cận Tết 2026: Giá rẻ cạn kiệt , tìm xe khó khăn - Ảnh 1.

Các mẫu xe phổ thông giá rẻ cho thuê không còn

Anh Lê Thanh Tùng (ở phường Bình Trưng, TP HCM) cho biết anh dự định sau Tết mới về quê miền Tây. Do đổi kế hoạch về quê trước Tết nên anh tìm thuê xe tự lái ở nhiều nơi nhưng không còn loại 7 chỗ nào giá hợp lý. Ngay cả các mẫu xe hạng B 4 chỗ cũng không còn.

Bên cho thuê thông bảo chỉ còn xe giá cao, thuê 10 ngày giá 20 triệu đồng. Với 10 - 15 triệu đồng thì chỉ thuê được xe phổ thông, song cách nay cả tuần cũng được thuê hết.

Thuê xe tự lái cận Tết 2026: Giá rẻ cạn kiệt , tìm xe khó khăn - Ảnh 2.

Nhu cầu thuê xe tự lái tăng mạnh dịp Tết năm nay

Anh Chu Phát Đạt, Giám đốc Nền tảng cho thuê xe tự lái Ibookcar, cho biết gần 30 ô tô đã cho thuê hết từ đầu tháng 2, với mức giá tăng 100% so với ngày thường. Sau đó, khách hàng liên hệ hỏi thuê xe liên tục, nhất là trong 2 ngày nay.

Theo ông Lê Khắc Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Bonbon Mobility Việt Nam (app thuê xe tự lái Bonboncar), nhu cầu thuê xe dịp Tết này tăng cao. Khách đã liên hệ đặt kín xe của Bonboncar. Công ty phải nỗ lực tìm kiếm thêm nguồn xe để đáp ứng phần nào nhu cầu đang tăng mạnh.

Vệ sinh xe để chuẩn bị giao cho khách thuê

Ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công ty TNHH Sigo Việt Nam, cho rằng thị trường thuê xe đang thiếu dòng phổ thông do khách chọn quá nhiều. Hiện tại, các chỗ cho thuê xe rất khó đáp ứng nhu cầu khách hàng về những mẫu giá rẻ. Tuy nhiên, các mẫu xe tiền tỉ hiện vẫn còn, do mức giá thuê cao gấp đôi.

Hãng xe xây nhà máy tại Hưng Yên ra mắt xe điện cỡ nhỏ giá rẻ tại quê nhà: Phạm vi hoạt động 401km, nhận hơn 27.000 đơn hàng sau 3 giờ mở bán

Theo Nguyễn Hải

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện mỏ dầu khí ngoài khơi ở độ sâu gần 6.000m, trữ lượng hơn 15 triệu thùng dầu

Phát hiện mỏ dầu khí ngoài khơi ở độ sâu gần 6.000m, trữ lượng hơn 15 triệu thùng dầu Nổi bật

Vừa cấm nhập khẩu 3 tháng, khách ruột gạo Việt đón tin vui

Vừa cấm nhập khẩu 3 tháng, khách ruột gạo Việt đón tin vui Nổi bật

Tết này, cho thuê mai không còn “hốt bạc”

Tết này, cho thuê mai không còn “hốt bạc”

21:14 , 14/02/2026
Các hãng xe máy điện vào đà tăng tốc

Các hãng xe máy điện vào đà tăng tốc

20:07 , 14/02/2026
Công an TPHCM phát hiện 28,8 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Công an TPHCM phát hiện 28,8 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

19:47 , 14/02/2026
Dịch vụ 'hái ra tiền' ngày Tết: Khắc dưa, mạ vàng dừa kiếm tiền triệu mỗi ngày

Dịch vụ 'hái ra tiền' ngày Tết: Khắc dưa, mạ vàng dừa kiếm tiền triệu mỗi ngày

19:32 , 14/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên