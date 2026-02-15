Thuê xe tự lái dịp Tết: Hết loại giá rẻ

Cũng như mọi năm, những ngày cận Tết năm nay, nhiều người lại tìm đến các dịch vụ cho thuê xe tự lái, thuê xe về quê do giá vé máy bay, xe lửa tăng cao hoặc không mua được vé. Có người còn tính toán rằng thuê xe tự lái về quê sẽ thuận tiện hơn trong việc đi chúc Tết, vui chơi.

Các mẫu xe phổ thông giá rẻ cho thuê không còn

Anh Lê Thanh Tùng (ở phường Bình Trưng, TP HCM) cho biết anh dự định sau Tết mới về quê miền Tây. Do đổi kế hoạch về quê trước Tết nên anh tìm thuê xe tự lái ở nhiều nơi nhưng không còn loại 7 chỗ nào giá hợp lý. Ngay cả các mẫu xe hạng B 4 chỗ cũng không còn.

Bên cho thuê thông bảo chỉ còn xe giá cao, thuê 10 ngày giá 20 triệu đồng. Với 10 - 15 triệu đồng thì chỉ thuê được xe phổ thông, song cách nay cả tuần cũng được thuê hết.

Nhu cầu thuê xe tự lái tăng mạnh dịp Tết năm nay

Anh Chu Phát Đạt, Giám đốc Nền tảng cho thuê xe tự lái Ibookcar, cho biết gần 30 ô tô đã cho thuê hết từ đầu tháng 2, với mức giá tăng 100% so với ngày thường. Sau đó, khách hàng liên hệ hỏi thuê xe liên tục, nhất là trong 2 ngày nay.

Theo ông Lê Khắc Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Bonbon Mobility Việt Nam (app thuê xe tự lái Bonboncar), nhu cầu thuê xe dịp Tết này tăng cao. Khách đã liên hệ đặt kín xe của Bonboncar. Công ty phải nỗ lực tìm kiếm thêm nguồn xe để đáp ứng phần nào nhu cầu đang tăng mạnh.

Vệ sinh xe để chuẩn bị giao cho khách thuê

Ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công ty TNHH Sigo Việt Nam, cho rằng thị trường thuê xe đang thiếu dòng phổ thông do khách chọn quá nhiều. Hiện tại, các chỗ cho thuê xe rất khó đáp ứng nhu cầu khách hàng về những mẫu giá rẻ. Tuy nhiên, các mẫu xe tiền tỉ hiện vẫn còn, do mức giá thuê cao gấp đôi.