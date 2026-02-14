Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tết này, cho thuê mai không còn “hốt bạc”

14-02-2026 - 21:14 PM | Thị trường

Giá cho thuê mai Tết năm nay giảm khoảng 10% - 15% so với năm ngoái.

Những năm gần đây, dịch vụ cho thuê mai từng được xem là dễ làm ăn dịp Tết. Giá thuê thường dao động 30%–40% so với giá trị cây mai. Người cho thuê vừa thu tiền, vừa giữ được mai để tiếp tục khai thác trong nhiều năm. Mai càng lâu năm, dáng đẹp thì giá thuê càng cao, khiến mô hình này nở rộ tại nhiều nhà vườn.

Thế nhưng, Tết năm nay, thị trường cho thuê mai chững lại rõ rệt khi phải cạnh tranh trực tiếp với mai giá rẻ bán tràn lan. Chỉ với khoảng dưới 1 triệu đồng, người mua đã có thể chọn được một chậu mai tương đối đẹp để chưng Tết. Giá bán thấp khiến nhiều khách vốn quen thuê mai chuyển sang mua luôn, thậm chí còn rẻ hơn tiền thuê.

Dịch vụ cho thuê mai Tết 2026 gặp khó khăn vì cạnh tranh mai giá rẻ - Ảnh 1.

Một điểm bán và cho thuê mai ở phường An Khánh, TPHCM

Vườn mai của ông Trịnh Hoàng Quân (phường Thủ Đức, TPHCM) mỗi năm canh tác khoảng 1.000 chậu, trong đó một nửa phục vụ thị trường Tết. Tuy nhiên năm nay, thời tiết bất lợi khiến nhiều chậu mai nở sớm. Ông Quân dự kiến khoảng 300 chậu mai cho thuê, giá từ 1 đến 50 triệu đồng/chậu, nhưng số mai nở đúng Tết chỉ còn 180 chậu. Đến nay, ông mới cho thuê được khoảng 120 chậu, giá thuê cũng giảm hơn 10% so với năm ngoái.

“Năm ngoái, hơn 200 chậu mai cho thuê gần như kín khách từ sớm. Năm nay vẫn còn khoảng 60 chậu chưa có người hỏi” - ông Quân cho biết. Đáng chú ý, những chậu mai trị giá dưới 10 triệu đồng trước đây chỉ bán, không cho thuê, nay cũng phải đưa vào diện cho thuê để tìm thêm doanh thu. Chẳng hạn, chậu mai trị giá 3 triệu đồng được cho thuê với giá 1 triệu đồng.

Dịch vụ cho thuê mai Tết 2026 gặp khó khăn vì cạnh tranh mai giá rẻ - Ảnh 2.

Chậu mai trị giá hàng chục triệu đồng được chủ vườn mang cho thuê

Cạnh đó, vườn mai của ông Nguyễn Ngọc Phương (phường Thủ Đức) với khoảng 2.000 gốc bán và cho thuê mỗi dịp Tết, doanh thu những năm trước đạt khoảng 8 tỉ đồng/năm. Tuy nhiên năm nay, mai nở sớm nhiều, sức mua chậm, nhu cầu thuê cũng giảm khiến nguồn thu sụt giảm đáng kể.

Dịch vụ cho thuê mai Tết 2026 gặp khó khăn vì cạnh tranh mai giá rẻ - Ảnh 3.

Mai cho thuê phải đạt chất lượng cao, nhiều nụ, nở đúng Tết

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại vườn mai của ông Hồng Huy Cường (xã Bà Điểm, TPHCM). Theo ông, khoảng 40% số mai trong vườn nở sớm do thời tiết thất thường. Trong 200 chậu mai chuẩn bị cho thuê, chỉ còn 120 chậu đạt chất lượng nhưng sau đợt mưa gần đây, chỉ còn khoảng 50 chậu nở đúng Tết. Đến thời điểm này, lượng khách thuê vẫn rất ít.

Ông Cường cho biết giá thuê mai Tết năm nay giảm 10%–15% so với năm ngoái. Nguyên nhân chính là mai bán giá rẻ xuất hiện nhiều trên thị trường. “Chậu mai trị giá 3 triệu đồng, cho thuê khoảng 1 triệu đồng, trong khi ngoài chợ bán chỉ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, người mua chọn mua luôn cho tiện” - ông giải thích.

Sau Thái Lan, Việt Nam sắp đón thêm đối thủ gạo mới: Được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu 0%, là ông trùm đứng thứ 4 thế giới

Theo Nguyễn Hải

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng xóm của Việt Nam đang giúp thị trường ô tô Nga duy trì 'sức sống' như thế nào?

Hàng xóm của Việt Nam đang giúp thị trường ô tô Nga duy trì 'sức sống' như thế nào? Nổi bật

Cuba đón tin cực vui từ Nga

Cuba đón tin cực vui từ Nga Nổi bật

Các hãng xe máy điện vào đà tăng tốc

Các hãng xe máy điện vào đà tăng tốc

20:07 , 14/02/2026
Công an TPHCM phát hiện 28,8 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Công an TPHCM phát hiện 28,8 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

19:47 , 14/02/2026
Dịch vụ 'hái ra tiền' ngày Tết: Khắc dưa, mạ vàng dừa kiếm tiền triệu mỗi ngày

Dịch vụ 'hái ra tiền' ngày Tết: Khắc dưa, mạ vàng dừa kiếm tiền triệu mỗi ngày

19:32 , 14/02/2026
Hoa Tết ùn ùn đổ về chợ đầu mối, hoa hồng Valentine ế nhệ

Hoa Tết ùn ùn đổ về chợ đầu mối, hoa hồng Valentine ế nhệ

19:04 , 14/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên