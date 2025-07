Nửa triệu người đang nghe nhạc AI mà không hề hay biết

Ngày nay, AI không chỉ dừng lại ở việc tạo ra văn bản, hình ảnh hay video. Một trong những khả năng ấn tượng của AI là tạo ra âm nhạc, từ việc tổng hợp giọng nói đến nhạc nền cho các dịch vụ video AI như Veo 3, hay thậm chí là tạo ra những bản nhạc hoàn chỉnh như trên Spotify hoặc Apple Music. Fuzz AI là một ví dụ nổi bật trong lĩnh vực này, với trải nghiệm nghe nhạc trực tuyến mà AI đóng vai trò trung tâm.

Trong khi công nghệ AI đang dần trở nên phổ biến trong ngành âm nhạc, điều đáng quan ngại là việc không phải nghệ sĩ nào cũng sẵn sàng công khai việc sử dụng AI trong các sản phẩm của mình. Một ví dụ gần đây là ban nhạc AI mang tên The Velvet Sundown, một 'ban nhạc' không hề tồn tại trong thực tế. Tuy nhiên, chỉ sau vài tuần, nhóm nhạc này đã thu hút 500,000 người nghe trên Spotify.

Theo Ars Technica, một số người dùng Spotify đã chia sẻ trên mạng xã hội về khả năng The Velvet Sundown có thể là một ban nhạc do AI tạo ra. Những bài viết này xuất hiện chỉ vài tuần sau khi ban nhạc gia nhập dịch vụ phát trực tuyến này, và trong khoảng thời gian đó, nhóm đã có hơn 300,000 người nghe hàng tháng. Hiện tại, số lượng này đã vượt qua 550,000 người nghe.

Người dùng có vẻ không chủ động tìm kiếm ban nhạc này, mà có lẽ là do thuật toán của Spotify tự động đề xuất các bài hát từ hai album của The Velvet Sundown. Điều này dẫn đến việc nhiều người nghe nhạc mà không nhận ra hay quan tâm rằng đó là sản phẩm do AI tạo ra.

Spotify không gắn nhãn ban nhạc này là AI. Trang nghệ sĩ của The Velvet Sundown thậm chí còn có dấu 'Nghệ sĩ Đã Xác Minh'. Ban nhạc này cũng xuất hiện trên Deezer, nơi có chính sách nghiêm ngặt hơn về AI. Trên Deezer, tiểu sử của ban nhạc có ghi rằng: 'Một số bài hát trong album này có thể đã được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo'.

Mô tả của ban nhạc trên Spotify, ít nhất là cho đến vài ngày gần đây, là: 'The Velvet Sundown không chỉ chơi nhạc mà còn tạo ra những thế giới phi thường. Nơi đâu đó giữa hồn ma của Laurel Canyon và tiếng vọng từ một nhà kho ở Berlin, ban nhạc bốn thành viên này uốn cong thời gian, kết hợp các kết cấu tâm linh từ thập niên 1970 với pop điện ảnh và soul analog mộng mơ. Âm thanh của họ là tiếng vang mượt mà, tổ chức xoáy, những dòng guitar ngập tràn tremolo, và những giọng hát như thể được khai quật từ các cuộn băng đã bị lãng quên.'

Ban nhạc AI này đã phát hành hai album trên Spotify và dự định sẽ ra mắt album thứ ba sắp tới. Điều này có thể là dấu hiệu rằng đây không phải là một ban nhạc thật. John Oliver, trong một tập gần đây của Last Week Tonight, đã thảo luận về 'AI slop', bao gồm một ban nhạc AI khác tên là The Devil Inside, đã phát hành không dưới 10 album trong hai năm qua.

Ars chỉ ra rằng hai ban nhạc giả này có nhiều bài hát đề cập đến 'bụi' và 'gió', cho thấy chúng có thể chia sẻ một mô hình AI chung. Tuy nhiên, không có kết nối chính thức nào giữa hai ban nhạc AI này. Dù chưa có xác nhận chính thức, có nhiều bằng chứng cho thấy The Velvet Sundown không có thành viên con người nào. Ban nhạc đã tạo một tài khoản Instagram gần đây khi có nhiều người đặt câu hỏi về sự tồn tại của họ trên mạng xã hội. Tài khoản này chứa các bức ảnh cho thấy các thành viên ban nhạc, có vẻ như được tạo ra bằng AI.

Một bức ảnh cho thấy bốn người ngồi tại một bàn tiệc, ăn mừng thành công của hai album đầu tiên trên Spotify. Bức 'ảnh' trông rất đẹp, nhưng có các dấu hiệu đặc trưng của AI. Hãy nhìn vào số lượng burger và đĩa, vị trí kỳ lạ của các ly, và cái nhìn AI không thể nhầm lẫn trên khuôn mặt con người. Các khuôn mặt đối xứng và vẻ mịn màng tổng thể của bức ảnh là những dấu hiệu rõ ràng.

Một lần nữa, không có gì sai khi có nhạc AI trên các dịch vụ phát trực tuyến như Spotify. Rốt cuộc, The Beatles cũng đã sử dụng AI để phát hành một bài hát hit. Nhưng người nghe ít nhất nên được cảnh báo rằng họ sắp nghe một bài hát do AI tạo ra. Một số người có thể sẽ tiếp tục nghe bất kể được cảnh báo, trong khi những người khác có thể bỏ qua. Điều chắc chắn là các ban nhạc AI như The Velvet Sundown đang chiếm chỗ của các nghệ sĩ thực sự trong danh sách phát của Spotify, tước đi nguồn thu nhập của họ.