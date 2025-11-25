Núi lửa lần đầu tiên phun trào sau 12.000 năm, nhân chứng mô tả 'nổ như bom'

Cảnh núi lửa Hayli Gubbi phun trào nhìn từ xa. (Ảnh: AP)

Núi lửa Hayli Gubbi, vốn đã “ngủ yên” từ lâu ở vùng Afar (đông bắc Ethiopia) đã phun trào hôm 23/11, phủ đầy tro bụi lên các ngôi làng lân cận.

Không có thương vong nào được báo cáo, nhưng vụ phun trào đã gây thiệt hại nặng nề cho cộng đồng chăn nuôi gia súc địa phương.

Các nhân chứng cho biết, một tiếng nổ kinh hoàng đã vang lên vào thời điểm núi lửa phun nham thạch. “Cảm giác như một quả bom bất ngờ được ném xuống kèm theo khói và tro bụi”, một cư dân địa phương nói.

Vụ phun trào có thể quan sát thấy từ vệ tinh, với hình ảnh của Cơ quan Hàng không - Vũ trụ Mỹ NASA cho thấy những đám bụi dày đặc bốc lên trời và cuồn cuộn trên Biển Đỏ.

Hình ảnh vụ phun trào nhìn từ vệ tinh. (Ảnh: NASA)

Theo Trung tâm Khuyến cáo Tro bụi Núi lửa Toulouse, các đám mây bụi từ vụ phun trào đã trôi dạt qua Yemen, Oman, sang Pakistan và Ấn Độ.

Cục Khí tượng Pakistan đã ban hành cảnh báo sau khi phát hiện tro bụi trong không phận vào cuối ngày 24/11.

Tại Ấn Độ, hãng hàng không quốc gia Air India đã hủy một số chuyến bay nội địa và quốc tế để đảm bảo an toàn.

Nằm cách thủ đô Addis Ababa của Ethiopia khoảng 800 km về phía đông bắc, Hayli Gubbi là ngọn núi lửa cực nam của dãy Erta Ale, một chuỗi núi lửa ở vùng Afar. Núi lửa cao khoảng 500 m và nằm trong vùng hoạt động địa chất mạnh mẽ, nơi hai mảng kiến tạo gặp nhau.

Chương trình Núi lửa Toàn cầu của Viện Smithsonian cho biết, Hayli Gubbi chưa từng có vụ phun trào nào được biết đến kể từ khi bắt đầu thời kỳ Holocen khoảng 12.000 năm trước, sau khi kỷ băng hà cuối cùng kết thúc. Simon Carn, một nhà nghiên cứu núi lửa và giáo sư tại Đại học Công nghệ Michigan, cũng đưa ra thông tin tương tự.