Nước Đông Nam Á 'chốt đơn' vũ khí Trung Quốc: Không chỉ J-10, mà cả 'combo' máy bay – khinh hạm – tên lửa

Trang EurAsian Times ngày 17/10 đưa tin, động thái này diễn ra trong bối cảnh Indonesia dưới thời Tổng thống Prabowo Subianto đang khởi động một nỗ lực mạnh mẽ nhằm hiện đại hóa quân đội để ứng phó với các thách thức. "Thế giới đầy rẫy bất ổn, và ngay cả khi chúng ta không thích chiến tranh, chiến tranh vẫn đang diễn ra ở khắp mọi nơi", ông Prabowo phát biểu trước các chỉ huy cấp cao và đồng minh chính trị.

Indonesia đã và đang không ngừng đa dạng hóa việc mua sắm vũ khí để tránh phụ thuộc quá mức vào một nhà cung cấp duy nhất. Chiến lược quốc phòng thực dụng, không liên kết được thể hiện trong kế hoạch mua sắm của Indonesia mang lại cho nước này sự linh hoạt đáng kể trong việc tìm kiếm các thỏa thuận quân sự với nhiều đối tác khác nhau.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. Ảnh: Văn phòng Bộ Ngoại giao Indonesia

Indonesia mua vũ khí từ Trung Quốc

Phù hợp với chiến lược đó, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin gần đây đã tuyên bố rằng nước này có thể mua máy bay chiến đấu J-10 từ Trung Quốc. "Chúng sẽ sớm bay qua Jakarta", ông Sjamsoeddin tuyên bố, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết cụ thể.

Theo EurAsian Times, thông tin này được tiết lộ vài tháng sau khi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Donny Ermawan Taufanto tuyên bố rằng Trung Quốc đã chào bán máy bay phản lực J-10C cho Indonesia.

"Đây chỉ là một lời đề nghị", ông Taufanto nói vào thời điểm đó, ám chỉ rằng các cuộc thảo luận vẫn còn ở giai đoạn ban đầu. "Chúng tôi đã đàm phán với Trung Quốc và họ đề nghị rất nhiều, không chỉ J-10, mà còn cả tàu chiến, vũ khí, khinh hạm."

Quyết định gần đây cho thấy các cuộc đàm phán và đánh giá đã tiến triển nhanh hơn dự kiến trước đó và bao gồm nhiều hạng mục hơn, không là chỉ máy bay chiến đấu J-10.

Máy bay chiến đấu J-10B. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo báo cáo của công ty tình báo nguồn mở Janes (Anh), Bộ Tài chính Indonesia đã phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn vay nước ngoài để tài trợ cho việc mua ba hệ thống phòng thủ từ Trung Quốc, bao gồm máy bay chiến đấu J-10B, khinh hạm tên lửa Houbei và tên lửa chống hạm ven biển CM-302.

Báo cáo cũng nêu rõ Indonesia đã bắt đầu tìm kiếm các bên cho vay để hỗ trợ đề xuất này.

Khinh hạm tên lửa Houbei (Type 22)

Type 22 là lớp tàu tên lửa nhanh, linh hoạt, tàng hình và mạnh mẽ do Hải quân Trung Quốc vận hành.

Khinh hạm tên lửa này được thiết kế để hoạt động trong vùng ven biển. Với sức chứa 12 thủy thủ đoàn và được trang bị tám tên lửa chống hạm, Type 22 trở thành một mối đe dọa đáng gờm.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Wang Yunfei từng nói với tờ Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) rằng tàu tên lửa Type 22 được chế tạo và đóng mới khoảng 20 năm trước, khi Hải quân Trung Quốc có ít tàu chiến lớn nhưng được giao nhiệm vụ phòng thủ bờ biển. Type 22 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ này, với tốc độ khoảng 50 hải lý/giờ và mang theo tên lửa chống hạm trong các nhiệm vụ tấn công trên biển.

Tuy nhiên, Type 22 vẫn có thể đóng vai trò có ý nghĩa ngay cả khi Hải quân Trung Quốc đã chuyển từ phòng thủ ven biển thuần túy sang kết hợp phòng thủ ven biển và vùng biển xa sau khi đưa vào biên chế các tàu chiến lớn như tàu sân bay và tàu tấn công đổ bộ.

Ông Wang lưu ý rằng Type 22 có thể dễ dàng vượt trội hơn các tàu chiến cùng kích cỡ của các quốc gia khác. "Vùng nước nông gần các đảo và rạn san hô ở Biển Đông, và những tàu như Type 22 có thể di chuyển linh hoạt trong khi các tàu lớn hơn phải lo lắng về việc va vào đá ngầm", ông khẳng định.

Khinh hạm tên lửa Houbei (Type 22). Ảnh: Wikimedia Commons

Theo EurAsian Times, việc mua tàu Type 022 có thể cung cấp cho Indonesia một nền tảng có chi phí tương đối thấp, có khả năng phóng tên lửa chống hạm vào các tàu nổi lớn hơn của đối phương.

Điều này sẽ hữu ích trong việc ngăn chặn tàu thuyền tiếp cận các điểm nghẽn và eo biển. Đáng chú ý, vị trí địa lý của Indonesia thuận lợi cho nhiều tàu nhỏ, tốc độ cao có thể hoạt động từ các căn cứ phân tán, đây chính xác là môi trường mà Type 022 được thiết kế để hoạt động.

Khi được kết nối với radar bờ biển, máy bay tuần tra biển, trực thăng và hệ thống C4ISR (chỉ huy, kiểm soát, máy tính, tình báo, giám sát và trinh sát, giúp tăng khả năng nhận thức tình huống và phối hợp giữa máy bay và trung tâm chỉ huy theo mốc thời gian thực) hiện đại, Type 022 cũng có thể được chỉ thị nhắm đến đến các mục tiêu có giá trị cao ngoài tầm cảm biến của chúng, giúp tăng đáng kể hiệu quả. Do đó, Type 022 hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu chiến đấu hiện đại được kết nối mạng.

Tên lửa CM-302 phòng thủ bờ biển

Theo Janes, Indonesia có ý định mua phiên bản trên bộ của tên lửa CM-302 để phòng thủ bờ biển và Bộ Quốc phòng Indonesia đã được bảo đảm về khoản vay nước ngoài lên tới 1 tỷ USD để mua loại vũ khí này.

CM-302 là phiên bản xuất khẩu của tên lửa chống hạm ven biển YJ-12 sử dụng động cơ phản lực ramjet của Trung Quốc. Nó được mô tả là tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh, lướt trên mặt nước, được thiết kế để tấn công tàu chiến mặt nước với tốc độ cao bằng đầu đạn hạng nặng.

Tên lửa YJ-12 trước đó đã được triển khai tới bờ biển Trung Quốc đại lục và các đảo nhân tạo ở Biển Đông, gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với Đài Loan (Trung Quốc) và các nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ.

Tên lửa này được coi là phiên bản tương tự của tên lửa BrahMos do Ấn Độ và Nga hợp tác phát triển. Điều thú vị là Indonesia cũng đang muốn mua tên lửa siêu thanh BrahMos từ Ấn Độ.

Những tên lửa này hiệu quả trong việc chống xâm nhập ở vùng biển hẹp, eo biển, quần đảo, và có thể được triển khai như các khẩu đội pháo ven biển phân tán hoặc trên các tàu nhỏ để đe dọa các tàu chiến lớn hơn. Chúng rẻ hơn tên lửa hành trình cỡ lớn và có thể được sử dụng theo loạt để áp đảo hệ thống phòng không của đối phương trong chiến đấu.

Tên lửa siêu thanh CM-302. Ảnh: X

Lyu Xiaoge - phát ngôn viên của Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc - từng nói với tờ China Daily vào năm 2016 rằng CM-302 là tên lửa chống hạm tốt nhất hiện có trên thị trường vũ khí thế giới và "điều này không hề phóng đại".

Ông Lyu nhấn mạnh rằng loại tên lửa này có thể bay với tốc độ siêu thanh trong toàn bộ quỹ đạo 290 km, và có thể được lắp trên tàu chiến, máy bay hoặc phương tiện mặt đất. Nó cũng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên bộ.

Theo ông Lyu, ngoài tốc độ và khả năng thích ứng, CM-302 còn có sức hủy diệt lớn và khả năng xuyên phá công sự tốt hơn so với các loại tên lửa cùng loại hiện có trên thị trường.

Ông tuyên bố CM-302 có thể vô hiệu hóa một tàu khu trục tên lửa dẫn đường nặng 5.000 tấn. Nó mang đầu đạn nặng 250 kg và là vũ khí hiệu quả chống lại các tàu chiến lớn, bao gồm cả tàu sân bay và tàu khu trục. CM-302 có đặc điểm là kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, công suất mạnh, thiết kế dạng module và độ chính xác cao.

Vì vậy, EurAsian Times nhận định, đây sẽ là sự bổ sung có giá trị cho Hải quân Indonesia - lực lượng hiện đang trong quá trình hiện đại hóa để chống lại các mối đe dọa trong khu vực.