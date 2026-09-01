Nước máy có mùi clo nên làm gì đầu tiên?

Mùi clo trong nước máy không phải hiện tượng quá khó gặp. Clo được sử dụng trong quá trình xử lý nước để khử trùng và một lượng chất khử trùng còn lại có thể được duy trì trong hệ thống phân phối nhằm hạn chế vi sinh vật khi nước đi qua đường ống. Đáng chú ý, con người có thể nhận ra mùi clo ngay cả ở nồng độ khá thấp. Vì vậy, chỉ riêng việc nước có mùi clo nhẹ chưa đủ để kết luận nguồn nước đang có vấn đề. Tuy nhiên, nếu trước đây nước gần như không có mùi nhưng một ngày mùi clo bỗng trở nên rõ rệt, gia đình cũng không nên bỏ qua. Thay vì vội tìm cách khử mùi, đây là những việc nên làm trước.

Việc đầu tiên: Kiểm tra xem mùi xuất hiện ở một vòi hay cả nhà

Bạn có thể lấy một ít nước ở vài vòi khác nhau trong nhà để so sánh. Đây là bước khá đơn giản nhưng giúp khoanh vùng nguyên nhân ban đầu. Nếu chỉ một vòi có mùi bất thường trong khi những vị trí khác vẫn bình thường, hãy kiểm tra đầu vòi, bộ phận tạo bọt và đường ống tại khu vực đó. Với những gia đình sử dụng bồn hoặc bể chứa nước, hệ thống chứa và đường ống phía trong nhà cũng là những vị trí cần lưu ý. Ngược lại, nếu nước tại nhiều vòi cùng xuất hiện mùi clo rõ rệt vào cùng một thời điểm, gia đình nên kiểm tra thông báo hoặc liên hệ với đơn vị cấp nước tại khu vực. Trong quá trình vận hành, bảo trì hoặc xử lý hệ thống, phương pháp và mức độ khử trùng nước có thể được điều chỉnh.

Mùi clo nhẹ chưa đồng nghĩa nước máy "bẩn"

Đây là điều nhiều người dễ hiểu nhầm. Clo hoặc chloramine được sử dụng trong quá trình xử lý nước nhằm kiểm soát vi sinh vật, đồng thời một lượng chất khử trùng có thể tiếp tục được duy trì trong hệ thống phân phối. Bởi vậy, nếu nước vẫn trong, không xuất hiện cặn lạ và chỉ có mùi clo nhẹ vốn vẫn thường gặp tại khu vực, gia đình không cần lập tức cho rằng nước đã bị nhiễm bẩn. Tuy nhiên, cũng không nên chỉ dựa vào mùi để đánh giá chất lượng nước. Điều đáng chú ý hơn là sự thay đổi so với trạng thái bình thường. Chẳng hạn, nước vốn không có mùi nhưng đột nhiên xuất hiện mùi rất mạnh, đồng thời đổi màu hoặc có nhiều cặn thì cần được kiểm tra.

Nếu nước vẫn bình thường nhưng gia đình khó chịu vì mùi clo thì sao?

Trong trường hợp đã xác định nguồn nước vẫn được cấp và sử dụng bình thường, vấn đề chủ yếu chỉ nằm ở mùi, cách xử lý còn phụ thuộc chất khử trùng đang được sử dụng. Với clo tự do, rót nước vào một bình sạch và để tiếp xúc với không khí một thời gian có thể giúp mùi giảm dần do clo thoát khỏi nước. Nếu dùng nước để uống, gia đình có thể để bình nước sạch trong tủ lạnh nhằm cải thiện mùi và vị. Tuy nhiên, cách này không hiệu quả giống nhau với mọi chất khử trùng. Chloramine bền hơn clo tự do nên không thể mặc định rằng cứ để nước một thời gian là mùi sẽ biến mất hoàn toàn.

Nếu gia đình thường xuyên khó chịu với mùi và muốn sử dụng thiết bị lọc, hãy lựa chọn sản phẩm có khả năng xử lý đúng thành phần cần loại bỏ. Đồng thời, lõi lọc cũng phải được thay và thiết bị phải được vệ sinh theo hướng dẫn của nhà sản xuất, thay vì lắp máy rồi sử dụng trong thời gian dài mà không bảo dưỡng.

Đừng mặc định cứ đun sôi là giải quyết được mọi vấn đề

Một phản xạ khá phổ biến khi thấy nước có mùi lạ là cho rằng chỉ cần đun sôi thật kỹ là có thể tiếp tục sử dụng. Điều này không hoàn toàn chính xác. Đun sôi là biện pháp hữu ích để xử lý nhiều vi sinh vật, nhưng không phải phương pháp chung để loại bỏ mọi chất hóa học có thể xuất hiện trong nước. Vì vậy, nếu nước có mùi bất thường mà chưa xác định được nguyên nhân, gia đình không nên đơn giản đun sôi rồi coi như vấn đề đã được giải quyết.

Khi nào nên tạm ngừng dùng nước để ăn uống?

Nếu mùi clo chỉ nhẹ và không khác đáng kể so với bình thường, gia đình có thể tiếp tục theo dõi. Nhưng nếu mùi bỗng trở nên rất mạnh hoặc đi kèm nước đổi màu, đục, xuất hiện cặn lạ hay một mùi bất thường khác, tốt hơn hết nên tạm thời không sử dụng nguồn nước đó để uống và chế biến thực phẩm cho tới khi xác định được nguyên nhân. Bạn cũng có thể hỏi các hộ xung quanh. Nếu nhiều nhà cùng gặp tình trạng tương tự, hãy liên hệ đơn vị cấp nước để kiểm tra thông tin. Còn nếu chỉ riêng nhà mình gặp vấn đề, hệ thống bể chứa, bồn nước và đường ống trong nhà lại là những vị trí đáng kiểm tra hơn.

Như vậy, khi nước máy bỗng có mùi clo, gia đình chưa cần vội bỏ toàn bộ nước hay mua ngay máy lọc. Việc đầu tiên nên làm là kiểm tra xem mùi xuất hiện ở một vòi hay toàn bộ hệ thống, sau đó quan sát thêm màu sắc, độ trong và cặn của nước. Nếu mùi tăng mạnh bất thường hoặc xuất hiện cùng những dấu hiệu lạ khác, lúc đó mới cần tạm ngừng sử dụng cho ăn uống và xác minh nguyên nhân với đơn vị cấp nước.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo