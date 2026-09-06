Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

IT girl đang hot nhất Trung Quốc, được loạt nhà mốt xa xỉ săn đón là ai?

| | Sống

IT girl đang hot nhất Trung Quốc, được loạt nhà mốt xa xỉ săn đón là ai?

Cô gái này gây ấn tượng với gout thời trang đẹp mắt.

Trong thế giới influencer ngày càng đông đúc, không phải ai sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi cũng có thể được gọi là một IT Girl. Danh xưng này thường dành cho những nhân vật có khả năng tạo ra ảnh hưởng vượt ra ngoài mạng xã hội: chỉ một bộ đồ, một kiểu tóc hay một cách phối phụ kiện cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng thời trang. Tan Suan là một trường hợp như vậy.

Tan Suan sở hữu gu thời trang vô cùng cá tính. (Nguồn: Instagram)

Nữ fashion influencer người Trung Quốc gây ấn tượng với 1 triệu người theo dõi trên Instagram với hình ảnh có phần phi giới tính, mái tóc ngắn đặc trưng và phong cách vừa lạnh lùng, vừa nghịch ngợm. Cô có thể xuất hiện trong một set đồ mang hơi hướng menswear, khoác blazer oversized, quần rộng và giày chunky nhưng ngay sau đó lại chuyển sang những thiết kế nữ tính, màu sắc nổi bật mà vẫn giữ được chất riêng.

IT girl đang hot nhất Trung Quốc, được loạt nhà mốt xa xỉ săn đón là ai?- Ảnh 1.
IT girl đang hot nhất Trung Quốc, được loạt nhà mốt xa xỉ săn đón là ai?- Ảnh 2.
IT girl đang hot nhất Trung Quốc, được loạt nhà mốt xa xỉ săn đón là ai?- Ảnh 3.

Tan Suan cùng gu phối đồ vô cùng cá tính. (Nguồn: Instagram)

Điều khiến Tan Suan khác biệt nằm ở chỗ cô dường như không cố gắng trở thành một “fashion girl” theo công thức có sẵn. Ngược lại, cô tạo ra một ngôn ngữ thời trang riêng và biến chính cá tính của mình thành thứ dễ nhận diện nhất. Tan Suan bắt đầu được biết đến rộng rãi nhờ việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, video thời trang và các màn biến hóa outfit trên mạng xã hội.

IT girl đang hot nhất Trung Quốc, được loạt nhà mốt xa xỉ săn đón là ai?- Ảnh 4.

Những video đổi phong cách ấn tượng nhận được nhiều tương tác. (Nguồn: Instagram)

Thay vì đứng trước gương và lần lượt khoe từng bộ đồ, Tan Suan biến việc thay quần áo thành một màn trình diễn có nhịp điệu. Cô đạp xe trên đường phố, chuyển cảnh nhanh và xuất hiện trong những outfit hoàn toàn khác nhau. Cách làm này khiến trang phục trở nên sống động hơn, đồng thời tạo cảm giác gần gũi hơn so với những bộ ảnh thời trang được sắp đặt quá chỉn chu.

IT girl đang hot nhất Trung Quốc, được loạt nhà mốt xa xỉ săn đón là ai?- Ảnh 5.
IT girl đang hot nhất Trung Quốc, được loạt nhà mốt xa xỉ săn đón là ai?- Ảnh 6.
IT girl đang hot nhất Trung Quốc, được loạt nhà mốt xa xỉ săn đón là ai?- Ảnh 7.

Những khoảnh khắc đời thường khoe outfit thường xuyên được cô chia sẻ trên trang cá nhân. (Nguồn: Instagram)

Nếu phải tìm một từ khóa để mô tả phong cách của Tan Suan, đó có lẽ là unpredictable” - khó đoán. Cô không đóng khung mình trong một aesthetic duy nhất. Khi thì là một cô gái mang tinh thần menswear với áo khoác rộng, quần baggy và kính mắt; lúc khác lại xuất hiện trong những bộ trang phục nhiều màu sắc, phom dáng retro hoặc những thiết kế có phần lập dị.

Đặc biệt, Tan Suan rất giỏi xử lý layering. Áo, jacket, quần, túi, kính, vòng cổ hay nhẫn đều được tính toán để tổng thể không trở nên nặng nề. Một bộ trang phục của cô có thể cùng lúc xuất hiện những món đồ tưởng như chẳng liên quan về mặt thẩm mỹ. Từ vẻ tối màu, nổi loạn của Enfants Riches Déprimés đến chất theatrical của Vivienne Westwood, Tan Suan vẫn tìm được cách đặt chúng trong cùng một tổng thể.

IT girl đang hot nhất Trung Quốc, được loạt nhà mốt xa xỉ săn đón là ai?- Ảnh 8.
IT girl đang hot nhất Trung Quốc, được loạt nhà mốt xa xỉ săn đón là ai?- Ảnh 9.

Tan Suan rất biết các layering đồ mà không hề rối mắt. (Nguồn: Instagram)

Phụ kiện cũng là một phần quan trọng trong công thức này. Những chuỗi ngọc trai, nhẫn kim loại, kính không viền hay túi xách statement thường xuất hiện như những điểm nhấn nhỏ nhưng đủ thay đổi hoàn toàn diện mạo.

IT girl đang hot nhất Trung Quốc, được loạt nhà mốt xa xỉ săn đón là ai?- Ảnh 10.
IT girl đang hot nhất Trung Quốc, được loạt nhà mốt xa xỉ săn đón là ai?- Ảnh 11.

Phụ kiện luôn xuất hiện dày đặc trong các outfit lifestyle của cô. (Nguồn: Instagram)

Một tư duy nữa ở Tan Suan khiến giới điệu mộ phải nể phục đó chính là tư duy xài đồ hiệu. Nếu bước vào trang cá nhân của một fashion influencer thông thường, người ta có thể bắt gặp những studio được set-up chỉn chu, những nhà hàng sang trọng hay những background đậm chất luxury.Tan Suan lại đi theo hướng hoàn toàn khác. Feed của cô thường xuyên xuất hiện những khung hình chụp bằng flash vào ban đêm, trên đường phố, giữa ga tàu, trong những con ngõ hay những không gian tưởng như chẳng liên quan gì đến thời trang.

Ánh sáng gắt của flash làm da, quần áo và các chi tiết phụ kiện hiện lên khá trực diện. Không có quá nhiều lớp filter khiến mọi thứ trở nên lung linh. Nhiều khoảnh khắc thậm chí mang cảm giác giống những bức ảnh được chụp vội trong một buổi tối đi chơi hơn là một bộ ảnh thời trang được chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng chính điều đó lại tạo nên “chất Tan Suan”.

IT girl đang hot nhất Trung Quốc, được loạt nhà mốt xa xỉ săn đón là ai?- Ảnh 12.
IT girl đang hot nhất Trung Quốc, được loạt nhà mốt xa xỉ săn đón là ai?- Ảnh 13.

Chính tinh thần ấy giúp Tan Suan xây dựng hình ảnh khá đặc biệt, high fashion nhưng không xa cách, sành điệu nhưng vẫn có cảm giác rất đời thường. Khi sức ảnh hưởng ngày càng lớn, cô bắt đầu lọt vào “radar” của những thương hiệu xa xỉ hàng đầu.

Tan Suan từng góp mặt trong các dự án của Louis Vuitton, Bottega Veneta và xuất hiện tại nhiều sự kiện thời trang lớn. Louis Vuitton thậm chí đưa cô vào chiến dịch LV Style Diary – Spring Edition, bên cạnh Madeline Argy và Flowerovlove, khai thác tinh thần street style Paris trong mùa Fashion Week. Năm 2026, Tan Suan tiếp tục xuất hiện tại Paris Fashion Week, trong đó có show Vivienne Westwood. Hình ảnh cô ngồi hàng ghế đầu cùng những nhân vật thời trang khác cho thấy vị trí của nữ influencer trong hệ sinh thái thời trang quốc tế ngày càng rõ rệt.

IT girl đang hot nhất Trung Quốc, được loạt nhà mốt xa xỉ săn đón là ai?- Ảnh 14.
IT girl đang hot nhất Trung Quốc, được loạt nhà mốt xa xỉ săn đón là ai?- Ảnh 15.
IT girl đang hot nhất Trung Quốc, được loạt nhà mốt xa xỉ săn đón là ai?- Ảnh 16.
IT girl đang hot nhất Trung Quốc, được loạt nhà mốt xa xỉ săn đón là ai?- Ảnh 17.

Tan Suan lọt vào "mắt xanh" của nhiều thương hiệu nổi tiếng. (Nguồn: Instagram)

Theo Linh An

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ăn mỡ lợn mỗi ngày, người đàn ông 75 tuổi ngỡ ngàng khi đi khám

Ăn mỡ lợn mỗi ngày, người đàn ông 75 tuổi ngỡ ngàng khi đi khám Nổi bật

3 hôm trước - 3/9, một máy bay phải hạ cánh khẩn cấp, lập tức có cảnh sát đợi sẵn

3 hôm trước - 3/9, một máy bay phải hạ cánh khẩn cấp, lập tức có cảnh sát đợi sẵn Nổi bật

5 lời khuyên cho tất cả các gia đình đun nước máy để uống

5 lời khuyên cho tất cả các gia đình đun nước máy để uống

23:17 , 06/09/2026
Tất cả môi giới bất động sản chú ý quy định phạt đến 60 triệu đồng từ ngày 26/8

Tất cả môi giới bất động sản chú ý quy định phạt đến 60 triệu đồng từ ngày 26/8

23:00 , 06/09/2026
Cha mẹ lưu ý: Tuyệt đối đừng cho con thứ "hạnh phúc" này, vui chốc lát nhưng hậu quả kéo dài mãi về sau!

Cha mẹ lưu ý: Tuyệt đối đừng cho con thứ "hạnh phúc" này, vui chốc lát nhưng hậu quả kéo dài mãi về sau!

22:42 , 06/09/2026
Lời khuyên cho 3 con giáp cần thận trọng nhất trong thời điểm cuối tháng 7 âm

Lời khuyên cho 3 con giáp cần thận trọng nhất trong thời điểm cuối tháng 7 âm

22:26 , 06/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên