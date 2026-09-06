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Tất cả môi giới bất động sản chú ý quy định phạt đến 60 triệu đồng từ ngày 26/8

| | Sống

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề sẽ bị phạt đến 60 triệu đồng theo quy định mới.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 339 ngày 26/8/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà và kinh doanh bất động sản.

Về vi phạm quy định về hoạt động môi giới bất động sản, Điều 73 của Nghị định quy định mức xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 40 triệu đến 60 triệu đồng đối với cá nhân có một trong các hành vi sau đây:

Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định;

Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản nhưng không hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản;

Không thực hiện quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản nơi cá nhân làm việc.

Tất cả môi giới bất động sản chú ý quy định phạt đến 60 triệu đồng từ ngày 26/8- Ảnh 1.

Phạt tới 80 triệu đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có một trong các hành vi sau đây:

Không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;

Không có quy chế hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản;

Không có tối thiểu 01 cá nhân trong doanh nghiệp có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;

Không có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật theo quy định.

Phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 160 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định;

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản không cung cấp, cung cấp không đầy đủ theo quy định hoặc cung cấp không trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản mà mình môi giới;

Không gửi thông tin về doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh nơi thành lập doanh nghiệp để đăng tải trước khi hoạt động kinh doanh theo quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản từ 3 - 6 tháng.

Đồng thời, nghị định cũng quy định phạt cao nhất lên tới 180 triệu đồng nếu kinh doanh dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định. Phạt đến 80 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo các giao dịch đáng ngờ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/8/2026.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

 

Theo Duy Anh

Phụ Nữ Mới

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