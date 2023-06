Nước về hồ thủy điện tăng, nhiệt điện than không còn sự cố

Cập nhật đến ngày 24/6, nguồn nhiệt điện than đã không còn tổ máy nào bị ngừng do sự cố ngắn ngày, nhiên liệu than cho sản xuất điện được đảm bảo và lưu lượng nước về các hồ thủy điện phía Bắc gia tăng, góp phần cung cấp điện cho miền Bắc.

Theo thông tin từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống trong ngày 23/6 đạt 834,3 triệu kWh; sản lượng tiêu thụ lớn nhất của hệ thống là 828,8 triệu kWh, công suất đỉnh là 39.757MW (lúc 15h00).

Trong đó, khu vực miền Bắc, sản lượng điện tiêu thụ là 384 triệu kWh, công suất đỉnh đạt 17.468MW (lúc 17h00).

Cũng trong ngày 23/6, tổng sản lượng huy động từ thủy điện khoảng 180,6 triệu kWh; nhiệt điện than 443,7 triệu kWh; tuabin khí 91,2 triệu kWh; điện gió 16 triệu kWh, điện mặt trời huy động 51,9 triệu kWh. Nguồn điện dầu không phải huy động.

Riêng ở khu vực miền Bắc, sản lượng nhiệt điện than đạt 275,1 triệu kWh (cao hơn ngày 22/6 khoảng 3,5 triệu kWh). Một số nhà máy nhiệt điện như Thái Bình 2, Thăng Long, Uông Bí mở rộng 2, Mông Dương 1 có sản lượng điện phát cao hơn so với ngày trước đó.

Nguồn nhiệt điện than đã không còn tổ máy ngừng sự cố ngắn ngày; nhiên liệu than cho sản xuất điện được đảm bảo.

Về thủy điện, với việc tiếp tục huy động các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Lai Châu, Thác Bà, Bắc Hà, Nậm Chiến 1, sản lượng thủy điện khai thác đạt 61,5 triệu kWh.

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ đều tăng, cao hơn mực nước chết từ 5 - 20m. Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24h tới các hồ khu vực Bắc Bộ tiếp tục tăng.

Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo cung ứng điện

Nhiệt độ những ngày cuối tháng 6 đến giữa tháng 7/2023 được dự báo sẽ không cực đoan như những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2023. Do đó, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt có thể sẽ không tăng cao như thời gian qua, với phụ tải trung bình ngày miền Bắc khoảng 421,7 triệu kWh.

Hiện miền Bắc đang trong thời kỳ lũ sớm, dự kiến trong thời gian tới lưu lượng nước về các hồ miền Bắc tiếp tục tăng và có thể đảm bảo cung cấp điện với phụ tải tính toán trung bình khoảng 421 - 425 triệu kWh/ngày.

Do mực nước hiện tại của các hồ thủy điện vẫn ở mức thấp, công suất khả dụng của tổ máy vẫn bị suy giảm, trong trường hợp cực đoan không có lũ về hoặc lưu lượng lũ về hồ thấp, khu vực miền Bắc vẫn có thể sử dụng lượng nước còn lại trong hồ kết hợp với lưu lượng nước tự nhiên về các hồ để đáp ứng nhu cầu phụ tải. Tuy nhiên khả năng tích nước cho mùa khô năm sau sẽ khó khăn.

Với khu vực miền Trung và Nam, hệ thống điện đảm bảo cung cấp điện và không phải chạy dầu trong thời gian tới. Trong một số trường hợp phụ tải tăng cao bất thường hoặc sự cố nhiều nguồn nhiệt điện, có thể linh hoạt huy động các nguồn chạy dầu DO để đáp ứng.

Để tiếp tục đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định và hiệu quả trong thời gian từ nay cho đến hết mùa khô năm 2023 và chuẩn bị cho năm 2024 trong bối cảnh nguồn dự phòng của miền Bắc vẫn trong tình trạng căng thẳng, kèm theo đó là ảnh hưởng của El Nino, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang tập trung mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo cung ứng điện.

Cụ thể, EVN chỉ đạo các đơn vị có chế độ vận hành hợp lý các nguồn thủy điện, nhiệt điện miền Bắc. Các nhà máy thủy điện phải bám sát diễn biến của thời tiết để có chế độ vận hành phù hợp đảm bảo sản lượng và công suất.

Các tổ máy nhiệt điện miền Bắc cần phải đảm bảo khả dụng tối đa, thu xếp đủ nhiên liệu than cho sản xuất điện; các nhà máy nhiệt điện phải thường xuyên theo dõi, bám sát vận hành thiết bị của nhà máy, tuyệt đối không để xảy ra sự cố chủ quan trong giai đoạn căng thẳng cung cấp điện hiện nay; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các công trình nâng cao khả năng tải đường dây, tăng cường ứng trực, kiểm tra, rà soát lưới điện truyền tải nhằm phát hiện nhanh và xử lý các bất thường thiết bị, hạn chế tối đa khả năng xảy ra sự cố; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về tiết kiệm điện; song song, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đưa vào khai thác các loại hình nguồn điện đang xây dựng, đặc biệt là khu vực miền Bắc.