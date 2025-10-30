Nút giao phức tạp nhất Vành đai 3 sẽ thông xe kỹ thuật cuối năm 2025, kết nối giao thương toàn vùng phía Nam

Theo ghi nhận, sau sáp nhập, hạ tầng giao thông khu Đông TP.HCM được chú trọng đầu tư. Trong đó, khu vực Dĩ An, Thuận An (cũ) đang thừa hưởng loạt hạ tầng quan trọng của TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ như: Xa lộ Hà Nội, nút giao Tân Vạn, tuyến Vành Đai 3, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay Long Thành…

Đáng chú ý nhất là dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn với tổng chiều dài 15,7 km, quy mô 12-16 làn xe, dự kiến tái khởi công và hoàn thành toàn bộ vào năm 2027.

Cùng với đó, nút giao Tân Vạn đang tập trung thi công với mục tiêu thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2025, hoàn thành toàn bộ năm 2026. Đây là công trình phức tạp nhất tuyến Vành đai 3, giúp khép kín kết nối vùng và kích hoạt chuỗi phát triển mới tại khu vực.

Đặc biệt, khu vực quanh nút giao sẽ được tái cấu trúc theo hướng phát triển đô thị đa chức năng, tích hợp công viên, khu vui chơi công cộng, trung tâm thương mại, dịch vụ và văn phòng hiện đại. Các khu kho bãi và trung chuyển hàng hóa hiện hữu sẽ được chuyển đổi công năng thành hành lang xanh và không gian cảnh quan.

Xa lộ Hà Nội đoạn nút giao Trạm 2

Việc hoàn thành mở rộng Xa lộ Hà Nội, nút giao Tân Vạn cùng các hạ tầng trọng điểm trong giai đoạn 2025-2028 tại khu Đông TP.HCM sẽ tác động sâu rộng đến toàn vùng kinh tế.

Thứ nhất, giảm ùn tắc giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến khu vực Dĩ An, Biên Hòa (cũ) xuống còn khoảng 15-20 phút.

Thứ hai, đảm bảo an toàn lưu thông nhờ quy mô 12-16 làn xe, trong đó phân tách riêng làn ô tô và xe máy.

Thứ ba, thúc đẩy giao thương, logistics và dịch vụ, đặc biệt tại khu vực từ nút giao Trạm 2 đến khu vực Tân Vạn, tạo thành vùng kinh tế năng động thu hút doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế.

Cuối cùng, sự thông thoáng giao thông từ trục xuyên tâm Xa lộ Hà Nội và nút giao Tân Vạn, tuyến Vành Đai 3 không chỉ góp phần thay đổi diện mạo khu Đông mà còn kích thích sự phát triển của thị trường địa ốc dọc tuyến và lân cận. Trong đó, những dự án trong "vùng trũng giá", liền kề hạ tầng trọng điểm của khu vực sẽ hưởng trọn lợi thế.

Điển hình một số dự án căn hộ tại P.Đông Hoà, P.Dĩ An như The Gió Riverside, TT Avio, Bcons City, Phú Đông SkyOne. Các dự án này có mặt bằng giá còn ở ngưỡng hợp lý, từ 35-50 triệu đồng/m2, tức thấp hơn 40-50% so với Thủ Đức (TP.HCM cũ). Trong đó, dự án The Gió Riverside của An Gia nằm ngay tâm điểm kết nối trục xa lộ Hà Nội và đường Vành Đai 3 sẽ hưởng lợi trực tiếp từ lộ trình phát triển hạ tầng khu vực. Đáng nói, dự án này dự kiến bàn giao cuối năm 2027 - thời điểm toàn bộ các hạ tầng giao thông này đã đi vào vận hành ổn định, đây được xem là "điểm rơi" tăng giá đáng kể.

Hạ tầng kết nối liên vùng đang tác động đến bộ mặt đô thị phía Đông TP.HCM. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Theo các chuyên gia, trong giai đoạn thị trường đang tái định hình, những khu vực có "hạ tầng thật, kết nối thật" sẽ là tâm điểm thu hút dòng vốn, khi nhà đầu tư ưu tiên giá trị sử dụng thực và kỳ vọng vào biên độ tăng giá bền lớn trong tương lai.

Chia sẻ tại hội thảo mới đây, TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn – Chuyên gia quy hoạch kiến trúc cho rằng, sau sáp nhập, "siêu đô thị" TP.HCM mới được quy hoạch phát triển theo mô hình thành phố đa trung tâm, hiện đại, kết nối vùng và bền vững.

Trong đó, thành phố có thể phát triển nhiều cực đô thị mới: Cực công nghiệp Bình Dương; cực trung tâm tài chính – công nghệ Thủ Thiêm, Thủ Đức; cực cảng biển Thị Vải – Cái Mép – Cần Giờ; cùng chuỗi đô thị du lịch biển Cần Giờ – Vũng Tàu – Long Hải – Hồ Tràm. Những dự án này không chỉ mang tính kinh tế mà còn gắn liền với chất lượng sống của người dân.