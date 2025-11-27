Nvidia tự tin công nghệ chip đi trước sản phẩm của Google một thế hệ

Trước những lo ngại của Phố Wall về việc vị thế thống trị cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể bị đe dọa bởi các dòng chip của Google, ngày 25/11, tập đoàn Nvidia đã lên tiếng khẳng định công nghệ của họ vẫn đi trước toàn ngành một thế hệ.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Nvidia bày tỏ sự vui mừng trước những bước tiến của Google trong lĩnh vực AI và xác nhận vẫn tiếp tục cung ứng sản phẩm cho đối tác này. Tuy nhiên, hãng nhấn mạnh rằng Nvidia hiện là nền tảng duy nhất có khả năng vận hành mọi mô hình AI ở bất kỳ nơi nào cần hoạt động tính toán.

Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi cổ phiếu của Nvidia giảm 3% trong phiên giao dịch cùng ngày. Nguyên nhân xuất phát từ một báo cáo cho rằng Meta - một trong những khách hàng chủ chốt của Nvidia - đang cân nhắc thỏa thuận sử dụng bộ xử lý tensor (TPU) của Google cho các trung tâm dữ liệu thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Nvidia.

Nvidia lập luận rằng chip của họ linh hoạt và mạnh mẽ hơn so với các chip ASIC (mạch tích hợp chuyên dụng) như TPU của Google - vốn thường chỉ được thiết kế tối ưu cho một công ty hoặc chức năng cụ thể. Hãng khẳng dòng chip thế hệ mới nhất mang tên Blackwell có hiệu suất, tính đa năng và khả năng thay thế tốt hơn so với các đối thủ.

Theo các nhà phân tích, bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia hiện chiếm hơn 90% thị phần chip AI. Tuy nhiên, các dòng chip "cây nhà lá vườn" của Google đang ngày càng thu hút sự chú ý như một giải pháp thay thế khả thi cho dòng Blackwell đắt đỏ.

Điểm khác biệt lớn là Google không bán chip TPU thương mại cho các công ty khác. Thay vào đó, “gã khổng lồ” muốn sử dụng chúng cho các tác vụ nội bộ và cho phép các doanh nghiệp thuê khả năng tính toán của chip này thông qua dịch vụ đám mây Google Cloud. Đáng chú ý, đầu tháng này, Google đã ra mắt Gemini 3 - mô hình AI tiên tiến được đào tạo hoàn toàn trên TPU của hãng chứ không phải GPU của Nvidia.

Phản hồi về vấn đề này, người phát ngôn của Google cho biết họ đang ghi nhận nhu cầu tăng mạnh đối với cả TPU tùy chỉnh lẫn GPU của Nvidia, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ cả hai nền tảng như đã làm trong nhiều năm qua.

Trước đó, trong cuộc họp báo cáo tài chính đầu tháng 11, Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang cũng đã đề cập đến sự cạnh tranh từ TPU. Ông lưu ý rằng Google vẫn là khách hàng mua chip GPU của Nvidia và mô hình Gemini hoàn toàn có thể chạy trên công nghệ của hãng.

Ông Huang cũng tiết lộ việc giữ liên lạc thường xuyên với CEO Demis Hassabis của Google DeepMind. Theo ông Huang, ông Hassabis đã xác nhận rằng "quy luật mở rộng" (scaling laws - lý thuyết càng sử dụng nhiều chip và dữ liệu hơn sẽ tạo ra các mô hình càng mạnh hơn) vẫn còn nguyên giá trị. Nvidia tin rằng quy luật này sẽ tiếp tục là động lực thúc đẩy nhu cầu đối với các hệ thống chip của hãng trong tương lai.