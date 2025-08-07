Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ồ ạt tung sản phẩm mới, Vinamilk đón lượng khách kỷ lục, dự kiến tăng số cửa hàng từ 600 lên 800 ngay trong năm nay

07-08-2025 - 07:49 AM | Doanh nghiệp

Ồ ạt tung sản phẩm mới, Vinamilk đón lượng khách kỷ lục, dự kiến tăng số cửa hàng từ 600 lên 800 ngay trong năm nay

Sữa Mộc Châu được tái định vị thương hiệu thành phân khúc cao cấp nhất của Vinamilk.

Ngày 06/08/2025, CTCP Sữa Việt Nam (VNM) đã tổ chức cuộc họp gặp gỡ nhà đầu tư. Thông tin ghi nhận tại báo cáo cập nhật của CTCK Vietcap cho biết, trong ngắn hạn, ﻿Ban lãnh đạo chưa chắc chắn về khả năng đạt được các mục tiêu năm 2025 (doanh thu tăng 4,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tăng 2,4% so với cùng kỳ).

Theo Vinamilk, tâm lý người tiêu dùng thận trọng tính đến quý 2. Cạnh tranh vẫn cao khi các đối thủ khác đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị, một số thậm chí còn mạnh mẽ hơn Vinamilk.

Sự phục hồi trong quý 2/2025 ( tăng 30% so với quý 1/2025 và tăng 1% so với cùng kỳ) là nhờ các sản phẩm mới và sữa bột được tái định vị thương hiệu tốt hơn, cũng như việc bổ sung tồn kho sau một quý 1 kém khả quan.

Ồ ạt tung sản phẩm mới, Vinamilk đón lượng khách kỷ lục, dự kiến tăng số cửa hàng từ 600 lên 800 ngay trong năm nay- Ảnh 1.

Điểm sáng của Vinamilk là ﻿nửa đầu năm 2025 ghi nhận mức đóng góp doanh thu kỷ lục từ các sản phẩm mới (70 mã sản phẩm được ra mắt/tái ra mắt), vượt xa kịch bản lạc quan nhất của công ty. Một số sản phẩm mới đã chiếm 10% trong cùng một dòng sản phẩm.

Tuy nhiên tổng tỷ lệ đóng góp chưa được công bố.

Vinamilk cũng chia sẻ, ﻿Sữa Mộc Châu được tái định vị thương hiệu thành phân khúc cao cấp nhất của Vinamilk.

Các cửa hàng Vinamilk ghi nhận lượng khách và doanh thu kỷ lục. Số lượng cửa hàng dự kiến tăng từ 600 lên 800 trong năm 2025 và tiếp tục mở rộng vào năm 2026.

Sự gián đoạn trong kênh thương mại truyền thống do chính sách tuân thủ hóa đơn điện tử mới vẫn tiếp diễn trong tháng 7 nhưng được cho là sẽ chỉ trong ngắn hạn.

Biên lợi nhuận gộp nửa cuối năm 2025 dự kiến đạt trên 42% - tương tự như quý 2/2025 do hoạt động cao cấp hóa sản phẩm vẫn tiếp tục trong khi giá nguyên liệu thô vẫn ở mức cao; kỳ vọng không tăng giá sản phẩm. Chi phí bán hàng/doanh số dự kiến duy trì ổn định.

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 dự kiến duy trì trên 50%.


Linh Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Novaland muốn phát hành hơn 151 triệu cổ phiếu giá 40.000 đồng/cp để hoán đổi khoản nợ trái phiếu 6.074 tỷ đồng

Novaland muốn phát hành hơn 151 triệu cổ phiếu giá 40.000 đồng/cp để hoán đổi khoản nợ trái phiếu 6.074 tỷ đồng Nổi bật

Vietnam Airlines bán 10 USD cho 1 giờ sử dụng internet trên máy bay, các hãng bay khác bán giá nào?

Vietnam Airlines bán 10 USD cho 1 giờ sử dụng internet trên máy bay, các hãng bay khác bán giá nào? Nổi bật

Hòa Phát chính thức được chấp thuận tăng 3.400 tỷ đầu tư cho Hòa Phát Dung Quất 2, nâng công suất năm thêm 500.000 tấn

Hòa Phát chính thức được chấp thuận tăng 3.400 tỷ đầu tư cho Hòa Phát Dung Quất 2, nâng công suất năm thêm 500.000 tấn

07:27 , 07/08/2025
AIG đầu tư chiến lược vào GC Food thúc đẩy tiềm năng xuất khẩu nông sản Việt

AIG đầu tư chiến lược vào GC Food thúc đẩy tiềm năng xuất khẩu nông sản Việt

21:00 , 06/08/2025
Coteccons thi công “thần tốc” nhà máy VinFast 2 tỷ USD tại Ấn Độ, hoàn thành sau 17 tháng

Coteccons thi công “thần tốc” nhà máy VinFast 2 tỷ USD tại Ấn Độ, hoàn thành sau 17 tháng

20:59 , 06/08/2025
Long Châu cùng Mayoly khởi xướng chương trình tầm soát sức khỏe trí nhớ

Long Châu cùng Mayoly khởi xướng chương trình tầm soát sức khỏe trí nhớ

20:00 , 06/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên