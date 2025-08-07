Ồ ạt tung sản phẩm mới, Vinamilk đón lượng khách kỷ lục, dự kiến tăng số cửa hàng từ 600 lên 800 ngay trong năm nay

Ngày 06/08/2025, CTCP Sữa Việt Nam (VNM) đã tổ chức cuộc họp gặp gỡ nhà đầu tư. Thông tin ghi nhận tại báo cáo cập nhật của CTCK Vietcap cho biết, trong ngắn hạn, ﻿Ban lãnh đạo chưa chắc chắn về khả năng đạt được các mục tiêu năm 2025 (doanh thu tăng 4,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tăng 2,4% so với cùng kỳ).

Theo Vinamilk, tâm lý người tiêu dùng thận trọng tính đến quý 2. Cạnh tranh vẫn cao khi các đối thủ khác đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị, một số thậm chí còn mạnh mẽ hơn Vinamilk.

Sự phục hồi trong quý 2/2025 ( tăng 30% so với quý 1/2025 và tăng 1% so với cùng kỳ) là nhờ các sản phẩm mới và sữa bột được tái định vị thương hiệu tốt hơn, cũng như việc bổ sung tồn kho sau một quý 1 kém khả quan.

Điểm sáng của Vinamilk là ﻿nửa đầu năm 2025 ghi nhận mức đóng góp doanh thu kỷ lục từ các sản phẩm mới (70 mã sản phẩm được ra mắt/tái ra mắt), vượt xa kịch bản lạc quan nhất của công ty. Một số sản phẩm mới đã chiếm 10% trong cùng một dòng sản phẩm.

Tuy nhiên tổng tỷ lệ đóng góp chưa được công bố.

Vinamilk cũng chia sẻ, ﻿Sữa Mộc Châu được tái định vị thương hiệu thành phân khúc cao cấp nhất của Vinamilk.

Các cửa hàng Vinamilk ghi nhận lượng khách và doanh thu kỷ lục. Số lượng cửa hàng dự kiến tăng từ 600 lên 800 trong năm 2025 và tiếp tục mở rộng vào năm 2026.

Sự gián đoạn trong kênh thương mại truyền thống do chính sách tuân thủ hóa đơn điện tử mới vẫn tiếp diễn trong tháng 7 nhưng được cho là sẽ chỉ trong ngắn hạn.

Biên lợi nhuận gộp nửa cuối năm 2025 dự kiến đạt trên 42% - tương tự như quý 2/2025 do hoạt động cao cấp hóa sản phẩm vẫn tiếp tục trong khi giá nguyên liệu thô vẫn ở mức cao; kỳ vọng không tăng giá sản phẩm. Chi phí bán hàng/doanh số dự kiến duy trì ổn định.

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025 dự kiến duy trì trên 50%.



