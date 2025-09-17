Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ở đây tắc đường nhưng ai cũng muốn lao vào

17-09-2025 - 15:08 PM | Sống

Tại sao lại có chuyện lạ đời như thế?

Thông thường, nhắc đến tắc đường, người ta sẽ nghĩ ngay tới cảnh tượng chen chúc ngột ngạt, xe cộ nối đuôi không nhúc nhích, còn người tham gia giao thông thì bực bội, sốt ruột. Thế nhưng, mới đây, loạt ảnh về một cảnh "tắc đường" đặc biệt tại Trung Quốc lại khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Điều lạ lùng là thay vì than phiền, nhiều người còn thẳng thắn bày tỏ mong ước được... góp mặt trong dòng người kẹt cứng ấy.

Vậy rốt cuộc, điều gì đã biến một tình huống khó chịu thường ngày thành "giấc mơ" của không ít người?

Theo đó, cảnh tượng tắc đường này được ghi lại chính tại... khuôn viên Đại học Thanh Hoa - ngôi trường top 1 tại Trung Quốc bên cạnh Đại học Bắc kinh. Không phải xe hơi hay xe máy, mà chính những chiếc xe đạp - phương tiện quen thuộc của sinh viên Thanh Hoa mới là "thủ phạm" gây tắc nghẽn.

Ở đây tắc đường nhưng ai cũng muốn lao vào- Ảnh 1.

Khung cảnh "tắc xe đạp" gây xôn xao MXH Trung Quốc

Ở đây tắc đường nhưng ai cũng muốn lao vào- Ảnh 2.

Nó diễn ra ngay trong khuôn viên Đại học Thanh Hoa

Vào giờ cao điểm vào học buổi sáng, hàng loạt sinh viên hối hả đạp xe đến lớp, tạo nên một "biển người" vừa náo nhiệt vừa đáng ngưỡng mộ. Bởi lẽ, tất cả những gương mặt trong đám đông ấy đều là những "siêu học bá" - sinh viên của ngôi trường được xem là "đỉnh cao trí tuệ" của Trung Quốc.

Ở Thanh Hoa, xe đạp không chỉ là phương tiện tiết kiệm thời gian, mà còn là một phần văn hóa. Đạp xe vừa nhanh chóng, vừa rèn luyện thể lực, giúp sinh viên có thêm năng lượng để chinh phục biển tri thức trong môi trường học thuật đầy khắc nghiệt.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều netizen Trung Quốc bình luận rằng: "Tắc đường kiểu này cho tôi tham gia với, đứng một chỗ thôi cũng thấy hạnh phúc", "Đây là tắc đường tri thức, tắc ở Thanh Hoa còn hơn bon chen ngoài xã hội", "Ai mà được kẹt xe ở đây thì chắc chắn đã chiến thắng cả triệu người khác trong kỳ thi đại học"...

Ở đây tắc đường nhưng ai cũng muốn lao vào- Ảnh 3.
Ở đây tắc đường nhưng ai cũng muốn lao vào- Ảnh 4.
Ở đây tắc đường nhưng ai cũng muốn lao vào- Ảnh 5.
Ở đây tắc đường nhưng ai cũng muốn lao vào- Ảnh 6.

Trước đó, hình ảnh tắc đường tại Thanh Hoa cũng nhiều lần gây bão MXH

Quả thật, Đại học Thanh Hoa từ lâu vẫn được mệnh danh là "Harvard của phương Đông", là niềm mơ ước của biết bao thế hệ học sinh. Mỗi gương mặt xuất hiện trong cảnh ùn tắc này đều là những người đã vượt qua kỳ thi đầy khắc nghiệt để trở thành nhân tài của đất nước.

Ở đây tắc đường nhưng ai cũng muốn lao vào- Ảnh 7.

Đại học Thanh Hoa là đại học hàng đầu châu Á nói riêng và cả thế giới nói chung

Đây là cái nôi đào tạo ra nhiều nhà lãnh đạo, doanh nhân và nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc, trong đó có cả các cựu Thủ tướng, Chủ tịch nước và hàng loạt CEO tập đoàn lớn. Trường cũng thường xuyên dẫn đầu về số lượng công trình nghiên cứu đăng tải trên các tạp chí quốc tế uy tín, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật và khoa học tự nhiên.

Đằng sau cảnh tượng "kẹt xe đạp" tưởng chừng bình thường kia là một minh chứng sinh động cho bầu không khí học thuật sôi nổi, nơi hàng chục nghìn sinh viên ưu tú đang cùng nhau viết tiếp giấc mơ tri thức và khát vọng vươn ra thế giới.

Soi video 1 căn tin trường học, nhiều người phát hiện chi tiết gây choáng váng: Nhìn mà thấy mệt mỏi!

Theo Thiên An

Thanh niên Việt

