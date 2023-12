Ở một mình nhưng chi 3 tháng tiền nhà để decor: Thành quả không những đẹp còn kiếm được thêm tiền

Ở nhà thuê một mình vẫn phải trang trí thật đẹp

Khánh Ly (23 tuổi, nhân viên văn phòng) đang thuê căn phòng 18m2 tại Thanh Khê, Đà Nẵng từ cách đây 3 năm. Vì ở một mình nên cô đã xin chủ trọ bớt tiền phòng nên mức giá thuê hàng tháng phải chăng là 2,4 triệu đồng/tháng.

Khánh Ly

Căn phòng Ly đang thuê nằm ở trung tâm thành phố nên rất thuận tiện cho việc di chuyển và đi lại. Do có sở thích với decor phòng nên từ khi chuyển đến cho tới bây giờ, Khánh Ly đã mua sắm và trang trí cho không gian sống rất nhiều. Nhờ đó, căn phòng đã giúp cô tạo ra nguồn thu nhập thụ động thứ hai là sản xuất nội dung trên MXH về nhà cửa.

Căn phòng được Ly trang trí theo phong cách Aesthetic (mỹ học) và decor càng đơn giản càng tốt. Cô nàng kể: "Mình đã chi tầm 7 triệu đồng để mua tất cả đồ dùng decor phòng. Mình sắm từ từ, cảm thấy cái gì cần thiết và tiện dụng mới mua. Lúc mới thuê, phòng hoàn toàn không có gì nên mình cũng tốn khá nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để trang trí. Tuy nhiên, đổi lại được căn phòng mơ ước, mình cảm thấy hoàn toàn xứng đáng".

Khánh Ly đã chi đến 7 triệu đồng để mua tất cả đồ dùng decor phòng, tức khoảng 3 tháng tiền thuê nhà

Một trường hợp khác, Tiểu My (29 tuổi, nhân viên văn phòng) đang thuê căn phòng giá khoảng 3,5 triệu đồng/tháng đã bao gồm điện nước ở quận Tân Bình, TP.HCM. Việc thuê nhà một mình giúp cô nàng có thể tự do thoải mái trong không gian riêng mà không cần phải để ý đến ai. Dù chi phí đắt hơn, nhưng bù lại vì có được sự riêng tư nên Tiểu My cho rằng đây là một cái giá hời.

Khi decor phòng, Tiểu My chọn trang trí theo phong cách cổ điển (classic) pha chút thiên nhiên bằng cách sử dụng nhiều cây xanh, dây leo giả tạo cảm giác mát mắt ở bếp. Ở những khu vực khác như chỗ ngủ, sofa, phòng tắm, cô bạn trang trí tối giản hơn với gam màu trắng xám. Tại góc trang điểm, Tiểu My sử dụng tông hồng để nhìn dễ thương hơn. Cô bạn còn sử dụng rất nhiều đèn màu vàng tạo cảm giác ấm cúng.

Căn nhà của Tiểu My

Nên dành bao nhiêu phần trăm thu nhập cho thuê nhà?

Với Tiểu My, cô bạn cho rằng nên chi tối đa 25% thu nhập cho thuê nhà. Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày cô còn có rất nhiều khoản chi khác chẳng hạn như ăn uống, đi lại, gửi về cho gia đình và tiết kiệm riêng.

Thay vì thuê 1 căn phòng có giá cao, Tiểu My sẽ chọn căn bình thường sau đó cải tạo, trang trí lại cho xinh xắn và theo sở thích cá nhân. Hơn thế nữa, vì làm công việc văn phòng, phần lớn thời gian ở trên công ty nên Tiểu My cũng không có nhu cầu với căn phòng quá rộng mà chỉ cần các tiện ích vừa đủ, đặc biệt là phù hợp với túi tiền.

Còn về phía Khánh Ly, riêng trong câu chuyện tài chính khi thuê nhà, cô bạn cho rằng còn tuỳ thuộc vào nhu cầu của mỗi người. Bởi chẳng hạn có bạn muốn đầu tư cho nhà cửa, giảm chi phí ăn uống và ngược lại. Tuy nhiên, cô cho rằng những bạn mới ra trường nên dành 20% thu nhập cho tiết kiệm, đầu tư. Phần còn lại 80% là cho những chi phí sinh hoạt hàng ngày trong đó có thuê nhà.

"Theo mình thì đây là mức hợp lý và mỗi người cũng nên có thói quen tiết kiệm ngay từ bây giờ, đặc biệt là các bạn trẻ như mình. Dù tiết kiệm là rất khó, mình cũng đang tập dần thói quen này vì chắc chắn trong tương lai bạn cần dùng đến số tiền tiết kiệm này. Đó có thể là để phòng hờ những trường hợp xấu có thể xảy ra, có thể là cho tương lai (mua nhà, mua xe, cưới, hỏi, đưa ba mẹ đi du lịch…), cũng có thể là để nuôi đam mê của mình", Khánh Ly nói.