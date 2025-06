Ô tô Trung Quốc "lép vế" trước xe Thái Lan

Vài năm trở lại đây, nhiều hãng ô tô Trung Quốc như BYD, MG, Haval, Lynk & Co... đã ồ ạt gia nhập thị trường Việt Nam với mức giá khá cạnh tranh so với xe Nhật Bản, Hàn Quốc... trong khi được trang bị nhiều công nghệ, tiện ích hiện đại.

Tuy nhiên, do phải chịu mức thuế nhập khẩu từ 47%, giá ô tô Trung Quốc vẫn không đủ hấp dẫn so với xe xuất xứ Indonesia, Thái Lan... bởi khu vực ASEAN được ưu đãi thuế quan 0%. Bị lép vế trước nhiều đối thủ, nhiều hãng xe Trung Quốc phải giảm giá mạnh, tăng cường ưu đãi bổ sung để tăng doanh số, xử lý tồn kho.

Hãng xe Trung Quốc AION mở bán sản phẩm ở thị trường Việt Nam từ tháng 10-2024 và nhanh chóng rút lui vào đầu năm nay

Chẳng hạn, chiếc Haval H6 có giá niêm yết lên tới khoảng 1,1 tỉ đồng, nay giảm còn 840-980 triệu đồng/chiếc. Hãng MG của Trung Quốc với các mẫu MG5, ZS, HS, G50... cũng có chính sách khuyến mại từ 50-160 triệu đồng/chiếc, tùy mẫu. Tương tự, hãng Omoda & Jaecoo giảm giá 35-60 triệu đồng đối với chiếc Omoda C5; mẫu Jaecoo J7 PHEV được trừ trực tiếp 90 triệu đồng vào giá bán, còn 739-879 triệu đồng/chiếc...

Ông Trần Việt Nhân - chủ garage ô tô ở TP Thủ Đức, TP HCM - phân tích: Khách hàng có tâm lý ngại mua xe Trung Quốc với giá rẻ đi cùng chất lượng thấp. Do đó, thời gian đầu thâm nhập thị trường, các hãng xe tung ra chiến dịch giá cao để trấn an người tiêu dùng, đồng thời tăng cường công nghệ, tiện ích để khẳng định chất lượng. Tuy vậy, ô tô xuất xứ Trung Quốc vẫn phải vật lộn ở thị trường Việt Nam, thậm chí một số hãng tháo chạy chỉ sau vài tháng. Do đó, việc giảm giá để giải phóng tồn kho là tất yếu.

Theo ông Võ Minh Lực, Giám đốc điều hành BYD Auto Việt Nam, thuế nhập khẩu ô tô từ Trung Quốc cao đến 50% là bất lợi lớn cho hãng khi tiếp cận khách hàng. Ông hy vọng sắp tới, khi các nhà máy BYD tại khu vực Đông Nam Á đi vào hoạt động ổn định, hãng xe Trung Quốc này sẽ có cơ hội đưa sản phẩm về thị trường Việt Nam với thuế suất ưu đãi.