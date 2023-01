Ở TP HCM, bạn đã biết những điểm đến thú vị này?

Du lịch TP HCM đạt thành tích ấn tượng trong năm 2022

Năm 2022, lượng khách quốc tế đến TP HCM đạt hơn 3.500.000 lượt, tăng 100% so cùng kỳ năm 2021, đạt 100% so với kế hoạch năm 2022.

Khách du lịch nội địa đạt 25.000.000 lượt khách, tăng 167,4% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 100% so với kế hoạch năm 2022. Tổng doanh thu du lịch đạt 120.000 tỉ đồng, tăng 171,2% so với cùng kỳ năm 2021, tăng 33,33 % so với kế hoạch năm 2022.

Định vị của điểm đến du lịch TP HCM trên bản đồ thế giới ngày càng được khẳng định với nhiều giải thưởng uy tín liên tiếp được trao trong năm 2022 như "Điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu Á", "Điểm đến du lịch MICE hàng đầu Châu Á" và "Cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á" của Tổ chức Du lịch thế giới (WTA); Điểm đến du lịch nội địa được yêu thích nhất theo báo cáo của Agoda; Điểm đến hấp dẫn nhất khu vực trong mùa du lịch cao điểm hè (theo Tạp chí Travel & Leisure); là 1 trong 2 thành phố của Châu Á năm trong top 15 các điểm đến được truy cập nhiều nhất trên thế giới.

Chương trình "TP HCM Chào đón bạn – Welcome to Ho Chi Minh City" được bình chọn là 1 trong 10 sự kiện nổi bật của TP HCM trong năm 2022.