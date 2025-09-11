Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ở tuổi trung niên, tôi sống tối giản nhưng không cực đoan: Vẫn ăn ngon, mặc đẹp và đều đặn để dành tiền mỗi tháng

11-09-2025 - 17:10 PM | Lifestyle

Sống tối giản không có nghĩa là thắt lưng buộc bụng hay cắt bỏ mọi niềm vui. Ở tuổi 50, tôi chọn cách sống gọn nhẹ nhưng không cực đoan – vẫn ăn ngon, mặc đẹp và đều đặn để dành tiền mỗi tháng.

Vì sao tôi chọn sống tối giản?

Ở tuổi trung niên, tôi sống tối giản nhưng không cực đoan: Vẫn ăn ngon, mặc đẹp và đều đặn để dành tiền mỗi tháng- Ảnh 1.

Cách đây vài năm, tủ quần áo của tôi lúc nào cũng chật cứng, căn bếp thì đầy ắp đồ điện tử mua về rồi bỏ xó, còn ví tiền thì cứ “rụng rời” trước ngày nhận lương. Tôi nhận ra: mình không thiếu tiền, mà thiếu cách dùng tiền.

Khi tìm hiểu về lối sống tối giản, tôi thấy nó mang đến 2 giá trị: giảm bớt những thứ thừa thãi và tập trung vào điều thật sự quan trọng. Nhưng, tôi cũng không muốn biến cuộc đời thành những ngày khắc khổ, chỉ ăn rau muối và mặc 3 bộ đồ giống nhau. Thế nên tôi chọn cho mình con đường “tối giản nhưng không cực đoan”.

Ăn ngon – nhưng có chọn lọc

Tôi không từ bỏ thói quen ăn ngon. Thay vì ăn ngoài quá nhiều, tôi chọn tự nấu và đầu tư vào nguyên liệu chất lượng hơn.

Ví dụ: thay vì bỏ 300.000 đồng cho một bữa lẩu ngoài hàng, tôi dùng số tiền đó để mua thịt bò, hải sản và rau sạch về nấu tại nhà. Vừa rẻ hơn, vừa đảm bảo chất lượng, cả nhà ăn được 2–3 bữa.

Một thay đổi nhỏ khác: tôi cắt bớt đồ ăn vặt lặt vặt, thay bằng trái cây theo mùa. Vừa ngon, vừa tốt cho sức khỏe, lại tiết kiệm kha khá.

Mặc đẹp – nhưng không chạy theo xu hướng

Trước đây, tôi mua quần áo liên tục, nhiều khi chưa kịp mặc thì đã lỗi mốt. Giờ tôi giữ tủ đồ chỉ khoảng 30–35 món, ưu tiên chất liệu tốt và kiểu dáng cơ bản.

Một chiếc áo sơ mi lụa mặc được nhiều năm còn giá trị hơn 5 chiếc áo phông rẻ tiền nhanh xù lông. Tôi cũng học cách phối đồ, biến một bộ váy thành nhiều phong cách khác nhau chỉ nhờ phụ kiện.

Khi giảm được việc mua sắm bốc đồng, tôi thấy mình mặc đẹp hơn, tự tin hơn và ví tiền cũng “dày” hơn.

Bảng chi tiêu thực tế mỗi tháng của tôi (8 triệu đồng thu nhập)

Khoản mụcChi phí (VNĐ)Ghi chú
Ăn uống – đi chợ3.000.000Tập trung vào thực phẩm tươi ngon, ít ăn ngoài
Quần áo & phụ kiện800.000Mua ít nhưng chọn đồ chất lượng
Sinh hoạt (điện, nước, xăng)2.000.000Ổn định, có kiểm soát
Vui chơi – cà phê bạn bè700.000Giữ thói quen giao lưu nhẹ nhàng
Quỹ dự phòng & tiết kiệm1.500.000Đều đặn gửi ngân hàng mỗi tháng
Tổng8.000.000Thu nhập vừa đủ, có tích lũy

Nhờ cách chi tiêu này, tháng nào tôi cũng để dành được ít nhất 1,5 triệu đồng, mà vẫn cảm thấy mình sống đủ đầy.

5 thói quen tối giản nhưng không cực đoan

Ở tuổi trung niên, tôi sống tối giản nhưng không cực đoan: Vẫn ăn ngon, mặc đẹp và đều đặn để dành tiền mỗi tháng- Ảnh 2.

- Mua ít nhưng chọn kỹ: Ưu tiên chất lượng hơn số lượng, đặc biệt là quần áo và đồ dùng gia đình.

- Ăn uống thông minh: Giảm ăn ngoài, tăng nấu tại nhà bằng nguyên liệu ngon.

- Giữ những thú vui nhỏ: Vẫn uống cà phê với bạn bè, nhưng giới hạn tần suất và ngân sách.

- Lập quỹ tiết kiệm cố định: Trích ngay khi có lương, coi đó là “khoản không thể động vào”.

- Dọn dẹp định kỳ: Loại bỏ những món không dùng để tránh mua trùng hoặc tiêu hoang.

Sống tối giản – để tận hưởng nhiều hơn

Điều tôi học được là: tối giản không phải cắt bỏ niềm vui, mà là chọn lọc niềm vui xứng đáng. Tôi vẫn thưởng cho mình một bữa ăn ngon, một chiếc váy đẹp, một cuốn sách mới. Nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch chi tiêu rõ ràng.

Nhờ vậy, tôi không còn thấy mình “chịu đựng” cuộc sống, mà ngược lại, tận hưởng nó trọn vẹn hơn. Ví tiền không rỗng, tủ đồ không chật, tâm trí cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Và quan trọng nhất: tôi có khoản tiết kiệm đều đặn mỗi tháng để yên tâm cho tương lai.

“Tôi không thể tiêu hết 2,1 triệu đồng mỗi tháng”: Cách sống tối giản nhưng vẫn đầy đủ của một cô gái khiến nhiều người suy nghĩ lại

Theo Thu Thanh

