Odyssey International School (Đà Nẵng): Dạy trẻ cách học, cách tư duy và cách làm người

Cùng với cư dân Đà Nẵng, những cư dân mới đến cũng chia sẻ một nhu cầu chung về giáo dục quốc tế chất lượng cao, hiện đại với một câu hỏi quan trọng: Phương pháp và chương trình nào sẽ trang bị tốt nhất cho con cái họ cho cuộc sống và sự nghiệp trong một thế giới thay đổi không ngừng?

Sự dịch chuyển tất yếu của giáo dục

Thế giới đang vận hành trong bối cảnh đầy biến động và bất ổn. Tốc độ thay đổi nhanh chóng của công nghệ và sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo đã khiến mô hình giáo dục truyền thống, tập trung vào việc ghi nhớ nội dung và kiến thức, trở nên lỗi thời.

Giá trị của con người giờ đây hơn bao giờ hết nằm ở những khả năng mà máy móc không thể thay thế, như tư duy phản biện, sự sáng tạo, khả năng tự phản ánh, hợp tác và thích ứng. Giáo dục hiện đại phải dịch chuyển trọng tâm từ việc chỉ "dạy kiến thức" sang "dạy cách học, cách tư duy và cách trở thành những cá nhân toàn diện."

Nhận thức sâu sắc về điều này, Trường Quốc tế Odyssey đã chọn một lộ trình rõ ràng và nhất quán: thích ứng và áp dụng các triết lý và chương trình giáo dục tiến bộ, được công nhận trên toàn thế giới, được giảng dạy trong một môi trường học thuật khuyến khích học sinh vượt qua giới hạn của bản thân, đồng thời vẫn tràn đầy sự quan tâm và lòng thấu hiểu.

Khung chương trình Tú tài Quốc tế IB – Nền tảng cho tư duy hiện đại

Một minh chứng rõ ràng cho cam kết về chất lượng của Trường Quốc tế Odyssey là sự cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO). Kể từ tháng 4 năm 2025, trường đã trở thành Trường Ứng cử viên cho Chương trình Tiểu học Tú tài Quốc tế (IB PYP) dành cho học sinh từ 3-11 tuổi và Chương trình Trung học Tú tài Quốc tế (IB MYP) dành cho học sinh từ 12-16 tuổi.

Nhà trường dự kiến sẽ trở thành Trường Tú tài Quốc tế được công nhận đầy đủ (IB World School) vào năm 2026 và sẽ triển khai Chương trình Tú tài Quốc tế (IB DP) vào năm 2027. IB DP được coi là bằng cấp trung học phổ thông được công nhận và tôn trọng nhất bởi các trường đại học trên toàn thế giới.

Được các đại học hàng đầu thế giới đánh giá cao, giá trị lớn nhất của IB nằm ở triết lý giáo dục sâu sắc nhằm phát triển người học một cách toàn diện. Thay vì truyền thụ kiến thức một chiều, chương trình IB tại Odyssey International School nuôi dưỡng sự tò mò tự nhiên của học sinh thông qua phương pháp học tập qua truy vấn. Các em được khuyến khích đặt câu hỏi và chủ động tìm kiếm câu trả lời. Kiến thức không bị đóng khung trong từng môn học riêng lẻ mà được kết nối một cách logic qua các dự án liên môn. Ví dụ, một dự án về sông Hàn sẽ đòi hỏi học sinh vận dụng kiến thức từ Lịch sử, Khoa học, đến Toán học để giải quyết, mô phỏng chính xác các vấn đề phức hợp trong đời thực.

Để hiện thực hóa triết lý này, Odyssey International School quy tụ đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên sâu về phương pháp IB và nhận được sự cố vấn liên tục từ Tổ chức IB toàn cầu.

Môi trường tại Odyssey International School – Nơi triết lý giáo dục trở thành hiện thực

Một triết lý ưu việt cần một môi trường nuôi dưỡng phù hợp. Tại Odyssey International School, môi trường này được kiến tạo từ không gian vật chất, cộng đồng đa văn hóa và sự kết nối với bản sắc địa phương.

Không gian truyền cảm hứng: Tọa lạc trên khuôn viên rộng 14.000 m² giữa Đà Nẵng và Hội An, Odyssey International School mang đến một không gian học tập trong lành, rộng rãi với cơ sở vật chất hiện đại. Từ các phòng học, phòng thí nghiệm cho đến khu phức hợp thể thao và bể bơi tiêu chuẩn thi đấu, tất cả đều được thiết kế để hỗ trợ sự phát triển toàn diện của học sinh.

Cộng đồng như một thế giới thu nhỏ: Với gần 70% học sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau, Odyssey International School tạo ra một môi trường đa văn hóa đích thực. Hàng ngày, các em được giao tiếp và hợp tác với bạn bè quốc tế, giúp xây dựng sự tự tin, kỹ năng giao tiếp liên văn hóa và một tư duy cởi mở - những hành trang không thể thiếu của một công dân toàn cầu.

Kết nối bản sắc địa phương: Dù là trường quốc tế, Odyssey International School luôn trân trọng các giá trị văn hóa của địa phương cũng như của Việt Nam. Các dự án học tập về văn hóa Việt Nam hay các hoạt động cộng đồng như hợp tác gom rác thải nhựa tái chế với tổ chức "Not Just Plastic" giúp học sinh hiểu và trân trọng nơi mình đang sống, đồng thời áp dụng kiến thức để tạo ra tác động tích cực.

Khi được hỏi về tầm nhìn và khát vọng của mình đối với Trường Quốc tế Odyssey, Đồng sáng lập và CEO của trường, Ông Michael Osswald đã chia sẻ:

"Chúng tôi muốn chuẩn bị cho học sinh của mình một tương lai tốt nhất. Các tiêu chuẩn học thuật cao là rất quan trọng, nhưng một nền giáo dục tốt sẽ mang lại cho học sinh nhiều hơn thế. Những giá trị như sự tôn trọng, lòng tin và sự chính trực sẽ giúp các em tiến xa và trở thành những chiếc neo quan trọng trong hành trình học tập và trong cuộc sống. Tôi nhớ lại những ngày đầu tiên tại Trường Quốc tế Châu Âu tại Thành phố Hồ Chí Minh (European International School), một ngôi trường mà tôi đã đồng sáng lập, nơi chúng tôi đã bắt đầu nhỏ và phát triển thành một trường Tú tài Quốc tế ở tất cả các cấp học, với một cộng đồng học tập tuyệt vời cùng những giá trị và nguyên tắc vững chắc."

"Odyssey vẫn là một ngôi trường trẻ, và đó là quyết tâm và lời hứa của chúng tôi với học sinh và phụ huynh hiện tại và tương lai: sẽ cung cấp một lộ trình giáo dục bền vững trong tương lai, được xây dựng trên những trụ cột của các giá trị ý nghĩa, sự xuất sắc trong học thuật, đội ngũ giáo viên đầy đam mê và truyền cảm hứng, cùng một cộng đồng quan tâm, chăm sóc."

"Đã có nhiều điều được nói về khái niệm học tập suốt đời: Chúng tôi muốn truyền cảm hứng và hướng dẫn học sinh hơn là chỉ "dạy" chúng theo cách truyền thống. Như Saint-Exupéry vĩ đại đã nói: "Nếu bạn muốn đóng một con tàu, đừng sai người đi kiếm gỗ hay phân công công việc, mà hãy dạy họ khao khát biển cả vô tận."