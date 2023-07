“Ôm” hơn nghìn tỷ tiền và tiền gửi, Nhựa Tiền Phong (NTP) báo lãi quý 2 giảm 28%

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã NTP) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với doanh thu thuần đạt 1.224 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm ít hơn khiến biên lãi gộp bị co lại từ mức 29,4% cùng kỳ xuống còn 27,7%. Lợi nhuận gộp tương ứng đạt 339 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 34% lên 22 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính được tiết giảm 25% so với cùng kỳ, xuống còn 31 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí, giảm mạnh 43% xuống còn 131 tỷ đồng tuy nhiên chi phí bán hàng lại tăng 34% so với cùng kỳ, lên mức 55 tỷ đồng.

Kết quả, Nhựa Tiền Phong ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 152 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ. Lãi ròng thu về 128 tỷ đồng, cũng giảm 28% so với quý 2/2022.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Nhựa Tiền Phong ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.524 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 287 tỷ đồng, lần lượt giảm 10% và 25% so với cùng kỳ. Lãi ròng thu về 247 tỷ đồng, giảm 24% so với nửa đầu năm ngoái. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã thực hiện 43% kế hoạch doanh thu và 54% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Nhựa Tiền Phong dự báo ngành nhựa năm 2023 còn nhiều khó khăn do thị trường bất động sản chưa thể phục hồi ngay. Do đó, công ty lên kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu doanh thu đạt 5.875 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% nhưng chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế lại giảm 5% so với cùng kỳ xuống mức 535 tỷ đồng.

Tình hình giá nguyên liệu chính như bột PVC, hạt HDPE, hạt PPR đang ở mức thấp như hiện nay và xu hướng khó có thể tăng. Nhựa Tiền Phong đánh giá việc tăng doanh thu do tác động của tăng giá bán trong năm 2023 sẽ không còn. Đồng thời, nếu giá nguyên liệu chính giữ ở mức hiện tại, công ty có thể phải tính phương án giảm giá một số dòng sản phẩm cho phù hợp với tình hình cạnh tranh trên thị trường.

Tại thời điểm cuối quý 2, tổng tài sản của Nhựa Tiền Phong đã giảm nhẹ so với đầu năm xuống dưới 5.000 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho giảm mạnh từ mức 1.538 tỷ đồng đầu năm xuống còn gần 1.100 tỷ đồng. Ngược lại, số dư tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn lại tăng mạnh từ 600 tỷ lên hơn 1.000 tỷ đồng, chiếm 1/5 tổng tài sản.

Trên thị trường, cổ phiếu NTP đã quay đầu điều chỉnh về mức 43.300 đồng/cp sau khi kết quả kinh doanh được hé lộ. Trước đó, cổ phiếu này đã có nhịp tăng mạnh lên đỉnh 14 tháng. So với thời điểm đầu năm, thị giá NTP vẫn còn cao hơn 37%.