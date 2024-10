Omi Korea giới thiệu OmiEMR OEM và giải pháp AI cho chuyển đổi số Y tế

Hàn Quốc hiện được đánh giá là một thị trường đầy tiềm năng trong lĩnh vực Y tế và chăm sóc sức khỏe. Để khai thác thị trường này, từ đầu năm 2024, Omi Korea đã triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu thị trường và quảng bá, trong đó có tổ chức các hội thảo chuyên đề về Y tế, chăm sóc sức khỏe vào tháng 3 và tháng 8/2024. Tham gia sự kiện K-Hospital Healthtech Fair, một trong những triển lãm chăm sóc sức khỏe lớn nhất tại Hàn Quốc, đã giúp Omi Korea không chỉ củng cố thêm thông tin về thị trường mà còn tiếp cận và gặp gỡ các đối tác tiềm năng.



Tại triển lãm, gian hàng của Omi Korea đã thu hút nhiều sự chú ý, đặc biệt với hai sản phẩm nổi bật là OmiEMR OEM và AI Chat Solution, cả hai đều được phát triển trong những năm gần đây với mục tiêu nâng cao trải nghiệm của bác sĩ và bệnh nhân, mang lại giải pháp Y tế số hiện đại và tiện ích hơn.

OmiEMR OEM, hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) cá nhân hóa tiên phong dựa trên nền tảng liệu pháp dinh dưỡng là điểm nhấn tại gian hàng. Phiên bản OmiEMR OEM kinh doanh tại thị trường Nhật Bản là kết quả hợp tác phát triển giữa OmiGroup và Green Methyl - công ty Y tế số với tầm nhìn cung cấp các sản phẩm công nghệ đáp ứng Y tế cá nhân. Giải pháp này đã nhận được phản hồi tích cực từ các chuyên gia tại Nhật Bản, hướng tới áp dụng tại hơn 16,000 phòng khám dinh dưỡng tại quốc gia này. Bằng việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), OmiEMR OEM có khả năng phân tích dữ liệu di truyền, sinh hóa và lối sống của từng cá nhân, từ đó đưa ra các khuyến nghị dinh dưỡng chính xác và tối ưu nhất.



Hệ thống này không chỉ hỗ trợ quản lý hồ sơ Y tế cơ bản mà còn tự động tạo phân tích chuyên sâu về dinh dưỡng máu. Hơn nữa, các bác sĩ có thể thiết lập báo cáo lộ trình điều trị cho từng bệnh nhân một cách trực quan. Đặc biệt, thời gian phân tích dữ liệu xét nghiệm được rút ngắn đáng kể: từ 3 giờ xuống chỉ còn 3 phút, tiết kiệm chi phí nhân sự trong nghiệp vụ phân tích xét nghiệm tới 37 lần, giúp cải thiện hiệu quả điều trị và nâng cao năng suất cho các phòng khám.

Bên cạnh OmiEMR OEM, AI Chat Solution cũng là một sản phẩm khác của Omi Korea gây ấn tượng tại triển lãm. Đây là công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tìm kiếm và cung cấp thông tin trong lĩnh vực sản phụ khoa, giúp bệnh nhân và các chuyên gia Y tế tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng và chính xác hơn.

Ngoài ra, Omi Korea cũng giới thiệu các ấn phẩm eBook liên quan đến xu hướng chăm sóc sức khỏe như "Value-Based Healthcare: The New Approach" và "The Vietnam Healthtech market research," cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho các đối tác quốc tế.

"Omi Korea tự hào mang đến những giải pháp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực Y tế và chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là hệ sinh thái OmiEMR OEM và AI Chat Solution tại K-Hospital Healthtech Fair 2024. Sự kiện này là dịp để chúng tôi trao đổi kiến thức chuyên môn với các lãnh đạo công nghệ hàng đầu và tiếp cận các doanh nghiệp đa dạng trong ngành công nghiệp Y tế số đang phát triển mạnh mẽ. Chúng tôi tin tưởng rằng những giải pháp này sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của lĩnh vực Y tế, mang lại giá trị thực tiễn cho bác sĩ và bệnh nhân". Bà Đỗ Thị Thùy Vân, Giám đốc Omi Korea chia sẻ.

Tham gia Sự kiện K-Hospital Healthtech Fair 2024 là một lời chào chính thức của Omi Korea gửi tới ngành Y tế số Hàn Quốc, đánh dấu bước tiến quan trọng của Omi Korea trong mục tiêu chinh phục thị trường này, đồng thời nâng cao vị thế của ngành IT Việt Nam trên trường quốc tế.