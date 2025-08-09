Ồn nhất Cbiz lúc này: Huỳnh Hiểu Minh bị bạn gái đòi 985 tỷ đồng phí nhận con, dọa tung hê đời tư bê bối?

Diệp Kha đang là cái tên gây chú ý nhất showbiz Trung Quốc hiện tại, với những buổi livestream kể chuyện yêu rồi tan vỡ với Huỳnh Hiểu Minh khiến dư luận phải dậy sóng. Hôm 7/8, hot girl thị phi này xác nhận đã sinh con cho tài tử Thần Điêu Đại Hiệp. Diệp Kha còn cho biết bản thân đã chấm dứt mối quan hệ tình ái với Huỳnh Hiểu Minh, đồng thời ẩn ý về việc mẹ con cô bị tài tử hàng đầu ruồng bỏ. Theo Diệp Kha, con của cô đang được bà ngoại chăm sóc.

Theo các blogger giải trí, việc Diệp Kha tái xuất MXH không đơn giản là để kiếm tiền sau khi mất đi chỗ dựa kinh tế là Huỳnh Hiểu Minh mà còn là chiêu trò gây sức ép của cô với tình cũ. Diệp Kha được tiết lộ đã yêu cầu Huỳnh Hiểu Minh đưa cho mình 2,7 tỷ NDT (985 tỷ đồng) xem như khoản đền bù chia tay và phí nhận con. Tuy nhiên, Huỳnh Hiểu Minh không đồng ý. Anh muốn nhận con bỏ mẹ, nhưng mức tình phí Diệp Kha đưa ra là quá lớn. Do bị cự tuyệt, Diệp Kha mới lên livestream kể lể chuyện đời tư nhằm ép bạn trai cũ thỏa hiệp. Diệp Kha ở bên Huỳnh Hiểu Minh 3 năm và nắm giữ không ít bí mật gây sốc của nam diễn viên.

Diệp Kha đòi Huỳnh Hiểu Minh 985 tỷ phí nhận con và đền bù khi chia tay, nhưng nam diễn viên từ chối

Hiện, vụ chia tay của Diệp Kha - Huỳnh Hiểu Minh nhận được sự chú ý lớn. Công chúng đều muốn biết nước đi tiếp theo của hot girl tai tiếng sau khi bị Huỳnh Hiểu Minh ruồng bỏ. Netizen thắc mắc không biết liệu Diệp Kha có lên mạng tung hê chuyện đời tư của Huỳnh Hiểu Minh trong thời gian tới hay không. Đến hiện tại, Huỳnh Hiểu Minh vẫn giữ im lặng trước động thái của tình cũ.

Sau khi ly hôn Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh vướng tin đồn hẹn hò với Diệp Kha trong thời gian dài. Đến ngày 19/9/2024, Huỳnh Hiểu Minh công khai chuyện tình cảm với hot girl này: "Đừng đoán nữa, chúng tôi là của nhau rồi". Tuy nhiên đến ngày 28/11/2024, bài đăng này đã bị xóa, khiến tài tử vướng nghi vấn trục trặc với Diệp Kha.

Bạn gái của Huỳnh Hiểu Minh không được lòng công chúng vì vướng phải nhiều tin đồn tai tiếng như "đào mỏ", phẫu thuật thẩm mỹ, tham gia lớp đào tạo săn đại gia, bình luận nhạy cảm về ca sĩ Ngô Bạch. Sau đó, Diệp Kha lên tiếng phủ nhận các tin đồn và tuyên bố rút khỏi mạng xã hội vì lý do sức khỏe, gia đình.

Huỳnh Hiểu Minh - Diệp Kha đổ vỡ sau khi hot girl này bị bóc phốt đời tư

Theo từ Sohu, cùng thời điểm rạn nứt với Huỳnh Hiểu Minh, Diệp Kha đã mang thai. Blogger giải trí hàng đầu Trương Tiểu Hàn tiết lộ đứa con này nằm ngoài mong muốn của Huỳnh Hiểu Minh. Trong thời gian hẹn hò, Diệp Kha cam kết sử dụng biện pháp tránh thai. Tuy nhiên, cô đã không thực hiện và để bản thân có con với nam diễn viên nhằm ép cưới. Dù Huỳnh Hiểu Minh không chấp nhận cưới nhưng vẫn hứa chịu trách nhiệm với đứa con chung với Diệp Kha.

Vào tháng 2 năm nay, Diệp Kha bí mật sinh con. Được biết, tài tử đình đám Cbiz đã đặt phòng sinh cho hot girl kém 15 tuổi tại Hong Kong (Trung Quốc). Con thứ 2 của nam diễn viên nhận được "đãi ngộ" lúc chào đời y như bé Tiểu Hải Miên (con trai đầu lòng của Huỳnh Hiểu Minh với Angelababy). Khối tài sản hơn 10 tỷ NDT (35 nghìn tỷ đồng) của nam diễn viên được tiết lộ sẽ chia đôi cho bé Tiểu Hải Miên và con chung với Diệp Kha.

Hot girl tai tiếng được cho là dùng đứa bé để trói chân Huỳnh Hiểu Minh, nhưng bất thành

Nguồn: Weibo