Ông chủ đứng sau chuỗi quán nhậu lớn gấp 3 lần chuỗi Vuvuzela của Golden Gate

Chuỗi Quán Nhậu Tự Do là một hệ thống quán nhậu nổi tiếng tại Hà Nội. Theo giới thiệu trên website, thời điểm hiện tại, Quán Nhậu Tự Do đã sở hữu 15 cơ sở trải khắp các quận trung tâm Hà Nội với tổng diện tích lên đến 13.200 m2 có thể chứa được 7.000 khách. Số lượng các cơ sở của Quán Nhậu Tự Do gấp 3 lần chuỗi Vuvuzela (có 5 cơ sở).

Khác với định hướng phục vụ chủ yếu mạnh về phân khúc bình dân như Bia Hải Xồm, hay sang chảnh như Vuvuzela, Quán Nhậu Tự Do định hình một phong cách trẻ trung, “hợp gu” với giới trẻ.

Bất chấp những khó khăn của Nghị định 100, Quán Nhậu Tự Do vẫn lên kế hoạch mở rộng thêm 5 cơ sở trong năm nay, nâng tổng số chi nhánh lên 18. Năm 2023, chuỗi đã khai trương 5 cơ sở mới, đạt tổng cộng 13 cơ sở đang hoạt động

Không chỉ quán nhậu, chuỗi quán nhậu Tự Do còn sở hữu thương hiệu lẩu bò Tự Do với hàng loạt cơ sở hoành tráng trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH 1986 Việt Nam là doanh nghiệp sở hữu thương hiệu quán nhậu Tự Do. 1986 Việt Nam được thành lập vào tháng 6/2018 với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Trụ sở chính tại nằm tại số 18, Lô D, khu đô thị Nghĩa Đô – Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Ông Tạ Quang Hưng sinh năm 1986 là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của 1986 Việt Nam.

Tại thời điểm thành lập, 1986 Việt Nam có vốn điều lệ là 1 tỷ đồng, 2 cổ đông sáng lập là ông Tạ Quang Hưng và ông Nguyễn Mạnh Tuấn, mỗi người góp 50% cổ phần, tương ứng 500 triệu đồng. Sau nhiều lần tăng vốn, hiện nay, vốn điều lệ của 1986 Việt Nam là 20 tỷ đồng. Ông Hưng và ông Tuấn vẫn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu khi mỗi người chiếm 50%.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - 1 trong 2 cổ đông sáng lập Quán Nhậu Tự Do

Ngoài Công ty TNHH 1986 Việt Nam, ông Tạ Quang Hưng hiện còn là đại diện của Công ty cổ phần Greenarchi Việt Nam với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện. Doanh nghiệp này có trụ sở tại đường Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.