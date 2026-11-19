Theo Cổng TTĐT tỉnh Đắk Lắk, chiều 18/11, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực địa, đôn đốc tiến độ triển khai Dự án Nhà máy cà phê Trung Nguyên Legend tại Cụm công nghiệp Tân An, phường Tân An.

Dự án này do CTCP Cà phê Trung Nguyên làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích gần 5 ha, công suất sản xuất 1.000 kg cà phê bột hòa tan/giờ. Dây chuyền công nghệ tại nhà máy do Tập đoàn Probat (Đức) và GEA cung cấp.

Theo kế hoạch đề ra, giai đoạn xây dựng nhà máy, mua sắm, lắp đặt thiết bị và vận hành chạy thử được triển khai từ quý II/2025 đến quý IV/2027.

Hiện tại, đơn vị thực hiện dự án cho biết, dự án này duy trì bình quân khoảng 200 công nhân/ngày; dự kiến hơn 70 container thiết bị công nghệ sẽ được tập kết tại công trình trong tháng 1/2027, chuyên gia nước ngoài bắt đầu lắp đặt thiết bị từ tháng 3/2027. Nhà máy của Tập đoàn Trung Nguyên dự kiến vận hành thử trong quý IV/2027 và sản xuất thương mại chính thức từ quý I/2028.

Sau khi nghe báo cáo, tại công trường, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao quy mô và công nghệ của dự án. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phía chủ đầu tư tập trung triển khai các hạng mục xây dựng, bảo đảm tiến độ hoàn thành nhà xưởng, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận và lắp đặt thiết bị theo kế hoạch.

Đoàn công tác khảo sát hạng mục thi công Nhà máy cà phê Trung Nguyên Legend tại Cụm công nghiệp Tân An. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Đắk Lắk

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai đúng quy định và tiến độ đề ra.

Bên cạnh đó, đối với các hạng mục tài trợ tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 10 năm 2027, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành của Tập đoàn Trung Nguyên trong công tác truyền thông, quảng bá và đăng ký tài trợ các hoạt động tại Lễ hội.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh mong muốn doanh nghiệp tiếp tục tham gia với tỉnh trong xây dựng kịch bản khai mạc, tổ chức hoạt động quảng bá cà phê Robusta đặc sắc, ấn tượng, qua đó góp phần quảng bá và lan tỏa thương hiệu cà phê Đắk Lắk đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Nhà máy cà phê của Trung Nguyên có tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng

Đoàn công tác nghe báo cáo về tiến độ Dự án Nhà máy cà phê Trung Nguyên Legend tại Cụm công nghiệp Tân An, phường Tân An. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Đắk Lắk

Dự án Nhà máy cà phê Trung Nguyên Legend được khởi công từ tháng 6/2026, với tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng trên diện tích gần 5 ha đất tại Cụm công nghiệp Tân An 2, phường Tân An.

Đây là nhà máy sản xuất cà phê hòa tan thứ 5 trong hệ thống của tập đoàn ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại Việt Nam và là nhà máy thứ hai đặt tại Buôn Ma Thuột.

Trong giai đoạn 1, nhà máy này sẽ tập trung xây dựng dây chuyền trích ly cà phê hòa tan sấy phun với công suất 1.000 kg/h, đạt sản lượng 7.776 tấn cà phê bột/năm. Đồng thời, nhà máy dự kiến tạo việc làm cho khoảng 200 lao động.

Sau năm 2027, dự án này sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 với việc bổ sung dây chuyền sấy lạnh, hướng tới mục tiêu vận hành nhà máy cà phê năng lượng sinh thái kiểu mẫu, đạt chuẩn Net Zero và có quy mô lớn nhất Đông Nam Á.

Việc quyết tâm xây dựng dự án cũng là dấu mốc quan trọng để khẳng định cam kết của Tập đoàn Trung Nguyên trong hành trình phụng sự, qua đó góp phần hiện thực hóa xây dựng vùng đất Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk trở thành “Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới”.