Ông Đỗ Vinh Quang, con trai bầu Hiển ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội

25-02-2026 - 20:38 PM | Xã hội

Trong số 205 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố có ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội.

Chiều 25/2, Ủy ban Bầu cử TP. Hà Nội tổ chức hội nghị gặp mặt các ứng viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa 16 và ứng viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa 17 nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP. Hà Nội cho biết, Ủy ban bầu cử thành phố đã công bố danh sách người ứng cử ĐBQH và HĐND thành phố.

Theo đó, thành phố có 54 người ứng cử ĐBQH. Trong đó, 33 người có trình độ từ thạc sĩ trở lên (chiếm 62,3%); 23 nữ (chiếm 43,4%); 7 người dưới 40 tuổi; 15 người tái cử và 4 người ngoài Đảng.

Thành phố có 205 ứng viên đại biểu HĐND. Trong đó, 149 người có trình độ sau đại học (chiếm 60,1%), 107 nữ (chiếm 43,1%), 84 người dưới 40 tuổi, 34 người ngoài Đảng và 50 người tái cử.

Trong danh sách ứng viên HĐND TP. Hà Nội có ông Đỗ Vinh Quang (31 tuổi), Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội.

Ông Đỗ Vinh Quang

Được biết, ông Đỗ Vinh Quang là con trai ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T; Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng SHB. Hiện ông Quang là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T; Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội và kiêm nhiệm nhiều chức vụ khác.

Ông Đỗ Vinh Quang ứng cử tại đơn vị bầu cử số 30, gồm các xã Mê Linh, Yên Lãng, Tiến Thắng và Quang Minh. Đơn vị này có 7 ứng viên, dự kiến bầu 4 đại biểu.

Trách nhiệm trước cử tri

Phát biểu tại hội nghị, bà Phùng Thị Hồng Hà cho biết, diễn đàn không chỉ là nơi cung cấp thông tin toàn diện về Thủ đô mà còn là nơi thống nhất nhận thức và hành động của mỗi ứng viên. Trong đó, mỗi ứng viên trước hết phải nắm chắc thực tiễn địa phương, hiểu sâu những vấn đề cử tri quan tâm.

Các địa phương niêm yết danh sách ứng viên ĐBQH và HĐND các cấp

Về xây dựng chương trình hành động, bà Hà khẳng định đây là nội dung cốt lõi trong vận động bầu cử. Chương trình phải bảo đảm ba yếu tố là thực tiễn, khả thi và trách nhiệm, trong đó cần tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm.

Về công tác tổ chức vận động bầu cử, bà Phùng Thị Hồng Hà cho biết, người ứng cử ở đơn vị bầu cử nào sẽ vận động tại đơn vị đó. Ủy ban MTTQ thành phố cũng ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên trong bốn ngày, từ 4 đến 7/3.

Theo bà Hà, đây là bước đặc biệt quan trọng để ứng cử viên trình bày chương trình hành động, thể hiện bản lĩnh, tâm huyết và trách nhiệm trước cử tri.

"Nếu được cử tri tín nhiệm bầu, các ứng cử viên sẽ là cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước và chính quyền; là tiếng nói trung thực, trách nhiệm của cơ quan dân cử", bà Hà nói.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

