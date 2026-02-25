Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra lệnh bắt tạm giam Phạm Bách Hùng SN 1974

25-02-2026 - 20:03 PM | Xã hội

Phạm Bách Hùng là đối tượng đâm bạn gái nhiều nhát vì bị chia tay.

Liên quan đến vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 21/2 tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, mới đây, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Bách Hùng (SN 1974, trú phường An Biên, TP. Hải Phòng) để điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Phạm Bách Hùng tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Đắk Lắk).

heo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 21/2 (Mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), Phạm Bách Hùng mang theo dao Thái Lan và điều khiển xe mô tô đến nhà chị L.T.M. (SN 1991, trú tại xã Hòa Thịnh) để nói chuyện sau khi chị M. đề nghị chấm dứt quan hệ tình cảm.

Tại đây, giữa Hùng và chị M. xảy ra cãi vã. Trong lúc mất kiểm soát, Hùng dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực và cổ chị M. khiến nạn nhân bị thương tích nặng phải đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Hòa Thịnh khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, làm việc với những người liên quan.

Qua đấu tranh, Hùng khai nhận hành vi phạm tội xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm do bị bạn gái đề nghị chia tay.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới người dân cả nước

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới người dân cả nước Nổi bật

Người dân chú ý: Quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú

Người dân chú ý: Quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú Nổi bật

Cảnh báo nóng đến tất cả người dân mua vàng ngày Thần Tài

Cảnh báo nóng đến tất cả người dân mua vàng ngày Thần Tài

19:39 , 25/02/2026
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Lục Văn Hương và Trần Quốc Nghĩa, thu giữ hàng loạt giấy tờ

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Lục Văn Hương và Trần Quốc Nghĩa, thu giữ hàng loạt giấy tờ

18:39 , 25/02/2026
Miền Bắc sẽ có mưa đến khi nào ?

Miền Bắc sẽ có mưa đến khi nào ?

18:01 , 25/02/2026
Tính năng quan trọng trên VNeID dành cho cử tri đi làm xa quê

Tính năng quan trọng trên VNeID dành cho cử tri đi làm xa quê

17:25 , 25/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên