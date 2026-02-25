Ra lệnh bắt tạm giam Phạm Bách Hùng SN 1974

Liên quan đến vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 21/2 tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, mới đây, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Bách Hùng (SN 1974, trú phường An Biên, TP. Hải Phòng) để điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Phạm Bách Hùng tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Đắk Lắk).

heo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 21/2 (Mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), Phạm Bách Hùng mang theo dao Thái Lan và điều khiển xe mô tô đến nhà chị L.T.M. (SN 1991, trú tại xã Hòa Thịnh) để nói chuyện sau khi chị M. đề nghị chấm dứt quan hệ tình cảm.

Tại đây, giữa Hùng và chị M. xảy ra cãi vã. Trong lúc mất kiểm soát, Hùng dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực và cổ chị M. khiến nạn nhân bị thương tích nặng phải đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Hòa Thịnh khẩn trương khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, làm việc với những người liên quan.

Qua đấu tranh, Hùng khai nhận hành vi phạm tội xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm do bị bạn gái đề nghị chia tay.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.