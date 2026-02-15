Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ra lệnh bắt tạm giam 'game thủ' Hồ Văn Long SN 1997

15-02-2026 - 19:31 PM | Xã hội

Hồ Văn Long bị bắt để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Văn Long (SN 1997), trú xã Thăng An, TP Đà Nẵng để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 31/8/2025, anh H.X.V (SN 1991), trú xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng đến Công an xã Thăng Trường trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trong đêm, lấy trộm tài sản, trong đó có 01 điện thoại di động.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Lãnh đạo Công an xã Thăng Trường đã phân công nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, truy xét đối tượng.

Ra lệnh bắt tạm giam 'game thủ' Hồ Văn Long SN 1997 - Ảnh 1.

Hồ Văn Long tại cơ quan công an. Ảnh: CA Đà Nẵng

Quá trình điều tra xác định, sau khi chiếm đoạt điện thoại của anh V, Hồ Văn Long đã tìm cách bẻ khóa, truy nhập trái phép vào thiết bị. Đối tượng sử dụng số điện thoại của bị hại để đăng ký tài khoản ví điện tử Zalopay, liên kết với tài khoản ngân hàng của anh V, sau đó thực hiện hành vi chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang ví điện tử để chiếm đoạt. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được đối tượng sử dụng để nạp vào chơi game “Nổ hũ” trên trang web 79xxxx-com.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

