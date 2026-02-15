Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đoạn clip ngắn trên đường cao tốc gây "bão" mạng xã hội

15-02-2026 - 18:13 PM | Xã hội

Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận sẽ kiểm tra thông tin về đoạn clip ngắn được cho là xảy ra trên cao tốc Cần Thơ – Cà Mau mà mạng xã hội lan truyền.

Mới đây, tài khoản Facebook tên N.T. đã đăng tải thông tin "Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, ông chú chặn xe, gây rối trật tự công cộng…" kèm theo đoạn clip dài hơn 40 giây.

Người đàn ông chặn phương tiện được cho là tại cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Theo nội dung đoạn clip, người đàn ông chân không mang dép, tay cầm một vật giống ống nhựa rồi chặn ô tô đang di chuyển trên cao tốc. Nhiều người ngồi trong xe cho rằng người đàn ông trên đang say rượu…

Đoạn clip này đã gây "bão" mạng xã hội với rất nhiều lượt bình luận và chia sẻ. Tài khoản có tên Nhật Hoàng Minh bình luận: "Ông này nếu say rượu thì coi như khỏi ăn Tết. Nếu có vấn đề thần kinh thì về nhà được"; "Gặp báo thủ không trời". Tài khoản Facebook tên Doan TA chia sẻ: "Ông này bị thần kinh".

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo của Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận khẳng định: "Tôi sẽ chỉ đạo kiểm tra thông tin trên vì chưa nghe anh em báo cáo về trường hợp này".

