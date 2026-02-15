Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM

15-02-2026 - 18:09 PM | Xã hội

Cận Tết, hơn 300 kỹ sư, công nhân bám trụ công trường Đường Vành đai 3 TPHCM, tăng tốc thi công, quyết tâm kịp thông xe dịp 30-4-2026.

Chiều 15-2 (28 tháng Chạp), khi nhiều gia đình tất bật dọn dẹp chuẩn bị đón Tết, trên công trường Đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua TP Thủ Đức (cũ), không khí thi công vẫn diễn ra khẩn trương. Trên dải cầu cạn phía Đông dài 14,7 km, từng nhịp cầu đã nối dài, mặt đường được cấp tập thảm nhựa, tiếng máy hàn hòa cùng tiếng động cơ vang lên liên hồi.

Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM - Ảnh 1.

Đoạn cầu cạn 14,7 km đường Vành đai 3 đoạn qua TP Thủ Đức (cũ) đã được cấp tập thảm nhựa, đạt tiến độ hơn 80%

Giữa bộn bề sắt thép và bê tông, hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn bám trụ. “Ăn Tết xa nhà thì nhớ lắm chứ, nhưng vì tiến độ chung của dự án, đặc biệt là những đoạn trọng điểm, anh em gác lại niềm riêng để kịp ngày thông xe” – một công nhân bộc bạch.

Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) – chủ đầu tư dự án, tiến độ toàn tuyến hiện đã đạt hơn 70%. Riêng đoạn cầu cạn qua TP Thủ Đức (cũ) đã vượt mốc 80%.

Trong thời gian Tết Nguyên đán, công trường sẽ duy trì thi công liên tục. Mục tiêu là thông xe chính thức phần cao tốc cầu cạn trên địa bàn TP Thủ Đức (cũ), đồng thời thông xe kỹ thuật tuyến chính cao tốc qua các huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh (cũ) trước ngày 30-4-2026.

Để bảo đảm tiến độ, hơn 300 kỹ sư, công nhân cùng khoảng 90 thiết bị, máy móc sẽ làm việc xuyên Tết. Các mũi thi công được tổ chức linh hoạt, vừa duy trì nhịp độ công việc, vừa bảo đảm an toàn lao động và an ninh trật tự.

Những ngày này, các hạng mục trọng tâm gồm phần đường đầu cầu tại nút giao HLD (kết nối Vành đai 3 TP.HCM với tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây); đoạn cầu cạn giáp nút giao Tân Vạn... đang được gấp rút thi công. Song song đó, công tác xử lý nền đất yếu tại các khu vực Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh (cũ) tiếp tục được triển khai bằng phương pháp bơm hút chân không.

Đại diện Ban Giao thông cho biết việc tổ chức thi công xuyên Tết nhằm tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi, rút ngắn thời gian thực hiện các hạng mục quan trọng. Khi hoàn thành, tuyến đường vành đai chiến lược này sẽ đóng vai trò kết nối vùng, chia sẻ áp lực giao thông nội đô và mở rộng không gian phát triển cho TPHCM cùng các địa phương lân cận.

Xuyên Tết trên công trường Vành đai 3

Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM - Ảnh 2.

Giữa bộn bề sắt thép và bê tông, hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn bám trụ trên công trường

Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM - Ảnh 3.

Công nhân hàn khẩn trương làm việc

Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM - Ảnh 4.

Trên dải cầu cạn phía Đông dài 14,7 km, từng nhịp cầu đã đã được đan sắt, nối dài

Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM - Ảnh 5.

Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM - Ảnh 6.

Đoạn cầu cạn qua TP Thủ Đức (cũ) đã vượt mốc 80% và đang được tăng tốc để kịp mục tiêu thông xe vào dịp 30-4-2026

Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM - Ảnh 7.

Lực lượng công nhân, kỹ sư miệt mài thi công trên công trường đường Vành đai 3

Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM - Ảnh 8.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới, công trường sẽ duy trì thi công liên tục. Mục tiêu là thông xe chính thức phần cao tốc cầu cạn trên địa bàn TP Thủ Đức (cũ), đồng thời thông xe kỹ thuật tuyến chính cao tốc qua các huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh (cũ) trước ngày 30-4-2026

Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM - Ảnh 9.

Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM - Ảnh 10.

Đường Vành đai 3 TPHCM đang dần hình thành

Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM - Ảnh 11.

Đại diện Ban Giao thông cho biết việc tổ chức thi công xuyên Tết nhằm tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi, rút ngắn thời gian thực hiện các hạng mục quan trọng

Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM - Ảnh 12.

Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM - Ảnh 13.

Khi hoàn thành, tuyến đường vành đai chiến lược này sẽ đóng vai trò kết nối vùng, chia sẻ áp lực giao thông nội đô và mở rộng không gian phát triển cho TPHCM cùng các địa phương lân cận


Theo Ngọc Quý

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin mới nhất vụ nữ tài xế tông tử vong chủ tịch xã

Thông tin mới nhất vụ nữ tài xế tông tử vong chủ tịch xã Nổi bật

Thời tiết “quay xe” đúng đêm Giao thừa: Miền Bắc bước vào năm mới trong cơn mưa rét, nhiệt độ có nơi xuống dưới 15°C

Thời tiết “quay xe” đúng đêm Giao thừa: Miền Bắc bước vào năm mới trong cơn mưa rét, nhiệt độ có nơi xuống dưới 15°C Nổi bật

Nhóm người cầm vật giống súng xông vào tiệm cắt tóc hành hung, đòi tiền ở Hưng Yên

Nhóm người cầm vật giống súng xông vào tiệm cắt tóc hành hung, đòi tiền ở Hưng Yên

17:28 , 15/02/2026
Diễn biến mới vụ việc nữ tài xế lái xe tông tử vong chủ tịch xã sau khi uống 8 lon bia

Diễn biến mới vụ việc nữ tài xế lái xe tông tử vong chủ tịch xã sau khi uống 8 lon bia

17:08 , 15/02/2026
Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời điểm miền Bắc chuyển mưa rét

Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời điểm miền Bắc chuyển mưa rét

16:32 , 15/02/2026
Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026

Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026

16:07 , 15/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên