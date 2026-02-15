Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám xét nơi ở, bắt Nguyễn Minh Thạch, tịch thu 300 triệu đồng

15-02-2026 - 18:51 PM | Xã hội

Nguyễn Minh Thạch (47 tuổi, ngụ phường An Khánh) bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 14-2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM đã đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hòa (37 tuổi, cư trú phường Khánh Hội) để điều tra về hành vi đưa hối lộ.

Cùng vụ việc, Nguyễn Minh Thạch (47 tuổi, ngụ phường An Khánh) bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, trước đó Hòa bị truy tìm do liên quan đến một vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 22-6-2024 tại nhà hàng White Palace trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận cũ). Sau khi sự việc xảy ra, người này rời khỏi địa phương.

Đến đầu năm 2026, khi biết vụ án liên quan đã được đưa ra xét xử, Hòa quay lại TP.HCM và tìm cách né tránh trách nhiệm hình sự. Thông qua các mối quan hệ quen biết, Hòa gặp Thạch với mong muốn được “lo liệu” để không bị xử lý. Thạch đồng ý và yêu cầu số tiền 300 triệu đồng để thực hiện việc này.

Khám xét nơi ở, bắt Nguyễn Minh Thạch, tịch thu 300 triệu đồng - Ảnh 1.

Thạch (áo thun) và Hòa (áo sơ mi) tại cơ quan công an. Ảnh: TPO

Trưa 11-2-2026, tại một quán cà phê ở phường Bình Trưng, Hòa giao đủ số tiền trên cho Thạch. Sau đó, Thạch hướng dẫn Hòa đến Công an phường Khánh Hội trình diện. Từ đây, Hòa được chuyển lên Phòng Cảnh sát hình sự để làm việc.

Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ công an cho biết, qua quá trình xác minh nghiệp vụ, công an phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến việc đưa tiền nhằm tác động quá trình xử lý vụ án. Ngày 12-2, Hòa thừa nhận đã đưa tiền cho Thạch với mục đích nhờ can thiệp để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về phía Thạch, người này khai nhận đã lợi dụng tâm lý lo lắng của Hòa, đưa ra thông tin không đúng sự thật để chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng. Thực tế, Thạch không có bất kỳ sự liên hệ hay tác động nào đến cơ quan chức năng như đã hứa hẹn.

Khám xét nơi ở của Thạch, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ số tiền 300 triệu đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin mới nhất vụ nữ tài xế tông tử vong chủ tịch xã

Thông tin mới nhất vụ nữ tài xế tông tử vong chủ tịch xã Nổi bật

Thời tiết “quay xe” đúng đêm Giao thừa: Miền Bắc bước vào năm mới trong cơn mưa rét, nhiệt độ có nơi xuống dưới 15°C

Thời tiết “quay xe” đúng đêm Giao thừa: Miền Bắc bước vào năm mới trong cơn mưa rét, nhiệt độ có nơi xuống dưới 15°C Nổi bật

Đoạn clip ngắn trên đường cao tốc gây "bão" mạng xã hội

Đoạn clip ngắn trên đường cao tốc gây "bão" mạng xã hội

18:13 , 15/02/2026
Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM

Xuân về trên công trường đường Vành đai 3 TPHCM

18:09 , 15/02/2026
Nhóm người cầm vật giống súng xông vào tiệm cắt tóc hành hung, đòi tiền ở Hưng Yên

Nhóm người cầm vật giống súng xông vào tiệm cắt tóc hành hung, đòi tiền ở Hưng Yên

17:28 , 15/02/2026
Diễn biến mới vụ việc nữ tài xế lái xe tông tử vong chủ tịch xã sau khi uống 8 lon bia

Diễn biến mới vụ việc nữ tài xế lái xe tông tử vong chủ tịch xã sau khi uống 8 lon bia

17:08 , 15/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên