Khám xét nơi ở, bắt Nguyễn Minh Thạch, tịch thu 300 triệu đồng

Ngày 14-2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM đã đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hòa (37 tuổi, cư trú phường Khánh Hội) để điều tra về hành vi đưa hối lộ.

Cùng vụ việc, Nguyễn Minh Thạch (47 tuổi, ngụ phường An Khánh) bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, trước đó Hòa bị truy tìm do liên quan đến một vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 22-6-2024 tại nhà hàng White Palace trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận cũ). Sau khi sự việc xảy ra, người này rời khỏi địa phương.

Đến đầu năm 2026, khi biết vụ án liên quan đã được đưa ra xét xử, Hòa quay lại TP.HCM và tìm cách né tránh trách nhiệm hình sự. Thông qua các mối quan hệ quen biết, Hòa gặp Thạch với mong muốn được “lo liệu” để không bị xử lý. Thạch đồng ý và yêu cầu số tiền 300 triệu đồng để thực hiện việc này.

Thạch (áo thun) và Hòa (áo sơ mi) tại cơ quan công an. Ảnh: TPO

Trưa 11-2-2026, tại một quán cà phê ở phường Bình Trưng, Hòa giao đủ số tiền trên cho Thạch. Sau đó, Thạch hướng dẫn Hòa đến Công an phường Khánh Hội trình diện. Từ đây, Hòa được chuyển lên Phòng Cảnh sát hình sự để làm việc.

Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ công an cho biết, qua quá trình xác minh nghiệp vụ, công an phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến việc đưa tiền nhằm tác động quá trình xử lý vụ án. Ngày 12-2, Hòa thừa nhận đã đưa tiền cho Thạch với mục đích nhờ can thiệp để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về phía Thạch, người này khai nhận đã lợi dụng tâm lý lo lắng của Hòa, đưa ra thông tin không đúng sự thật để chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng. Thực tế, Thạch không có bất kỳ sự liên hệ hay tác động nào đến cơ quan chức năng như đã hứa hẹn.

Khám xét nơi ở của Thạch, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ số tiền 300 triệu đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.