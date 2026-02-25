Tính năng quan trọng trên VNeID dành cho cử tri đi làm xa quê

Trong những ngày qua, thông qua mạng xã hội, nhiều địa phương tại TPHCM hướng dẫn cử tri tra cứu và thay đổi nơi bỏ phiếu qua VNeID.

Theo đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, ứng dụng VNeID đã tích hợp tính năng hỗ trợ cử tri ngay trên điện thoại di động.

Thay vì phải đi lại nhiều lần, chỉ với vài phút thao tác, cử tri có thể dễ dàng kiểm tra chính xác thông tin, địa điểm bỏ phiếu của cá nhân.

Đồng thời, chủ động thay đổi nơi bỏ phiếu (đăng ký bỏ phiếu tại nơi tạm trú hoặc nơi khác) nếu có nhu cầu. Tính năng này rất tiện lợi cho cử tri đang sinh sống và làm việc xa quê.

Công an phường Tân Thuận hướng dẫn cử tri kiểm tra thông tin và thay đổi khu vực bỏ phiếu qua ứng dụng VNeID. Nguồn: Công an phường Tân Thuận

Các địa phương cũng lưu ý cử tri nên thực hiện thay đổi điểm bầu cử trước thời hạn quy định để cơ quan chức năng tổng hợp danh sách chính xác.

Đồng thời, đề nghị cử tri chủ động cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, thường xuyên kiểm tra thông tin cử tri của bản thân để tham gia bầu cử đầy đủ, đúng thời gian, đúng địa điểm. Qua đó, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật.

Theo kế hoạch, vào Chủ Nhật, ngày 15-3, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây không chỉ là sự kiện chính trị - pháp lý, đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong toàn xã hội, mà còn là dịp để mỗi người dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ, thể hiện ý chí và trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước.