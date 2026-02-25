Chính thức: Doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được sản xuất pháo hoa nổ từ tháng sau, cụ thể thế nào?

Doanh nghiệp thuộc Bộ Công an chính thức được phép sản xuất pháo hoa nổ từ giữa tháng 3

Theo Nghị định 58/2026 vừa được ban hành và sẽ có hiệu lực từ ngày 15/3, các tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công an được phép tham gia nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu và cung ứng pháo hoa nổ. Đây là thay đổi quan trọng so với quy định trước đây khi quyền này chủ yếu thuộc về doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng.

Nghị định 58 sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong 5 nghị định liên quan đến an ninh trật tự, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, quản lý và sử dụng pháo, con dấu cũng như việc thi hành Luật Căn cước và Luật Cư trú.

Điểm mới đáng chú ý là thẩm quyền quyết định cho phép các đơn vị sản xuất, kinh doanh pháo hoa nổ đã được phân cấp rõ ràng cho hai bộ. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ quyết định các tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc bộ này được tham gia nghiên cứu, sản xuất, xuất nhập khẩu và cung ứng pháo hoa nổ. Tương tự, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có quyền quyết định đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình. Trước đó, việc này do Thủ tướng xem xét và quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng.

Theo lý giải, pháo hoa là mặt hàng thuộc nhóm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Vì vậy, việc chỉ giới hạn quyền sản xuất và kinh doanh cho các đơn vị được Bộ trưởng Quốc phòng giao nhiệm vụ được cho là chưa thực sự thống nhất với quy định của Luật Đầu tư.

Thực tế thời gian qua, Bộ Quốc phòng mới giao duy nhất Nhà máy Z121 thực hiện sản xuất pháo hoa. Điều này khiến nguồn cung ra thị trường còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của tổ chức và người dân. Tình trạng khan hiếm hàng hóa trong một số thời điểm đã dẫn đến việc giá bán bị đẩy lên cao.

Việc mở rộng phạm vi cho phép thêm các doanh nghiệp thuộc Bộ Công an tham gia được kỳ vọng sẽ tăng năng lực cung ứng, góp phần ổn định thị trường và bảo đảm phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn quản lý.

Pháo hoa nổ là gì?

Người dân cần phân biệt giữa pháo nổ, pháo hoa và pháo hoa nổ. Qua đó, nâng cao nhận thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, trong đó có các quy định về việc quản lý, sử dụng pháo.

Nghị định 137/2020/NĐ-CP đã đưa ra các tiêu chí định tính và định lượng để xác định nhóm pháo này:

Pháo nổ là loại pháo có chứa thuốc pháo nổ, khi sử dụng gây ra tiếng nổ (pháo bánh, pháo quả...). Pháo nổ là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra tiếng nổ hoặc gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian.

Pháo hoa là sản phẩm có chứa thuốc pháo hoa, khi sử dụng (đốt) phát ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc nhẹ trong không gian và không gây ra tiếng nổ.

Pháo hoa nổ là loại pháo có chứa thuốc pháo nổ, thuốc pháo, thuốc pháo hoa, khi sử dụng gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa pháo hoa nổ và pháo hoa (hợp pháp) là pháo hoa nổ có chứa thuốc pháo nổ và thuốc phóng, khi cháy đẩy quả pháo lên cao và nổ tung tạo ra âm thanh lớn kèm hình ảnh rực rỡ hơn nhiều lần. Đây chính là loại pháo mà Nhà nước tổ chức bắn vào đêm Giao thừa.

Hiện nay, pháp luật cấm tuyệt đối người dân tự nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo hoa nổ. Chỉ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu và cung ứng pháo hoa nổ.